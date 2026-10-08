Kiện toàn nhân sự Hội đồng Quản trị, tối ưu hóa khung quản trị

Tối ưu hóa khung quản trị doanh nghiệp theo tiêu chuẩn công ty niêm yết

Tại Đại hội, cổ đông đã xem xét và thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức hoạt động công ty và 03 Quy chế quản trị thuộc quyền biểu quyết của ĐHĐCĐ, gồm: Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội ẢNH: SASCO

Việc rà soát, cập nhật hệ thống văn bản quản trị được thực hiện trên cơ sở các quy định pháp luật hiện hành, yêu cầu thực tiễn trong hoạt động của công ty và phù hợp với lộ trình chuyển sàn giao dịch chứng khoán SAS từ UPCoM sang HOSE trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Hạnh, Chủ tịch HĐQT SASCO ẢNH: SASCO

Kiện toàn nhân sự Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029

Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Hùng Cường và tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Theo kết quả bầu cử được công bố tại Đại hội, ông Dư Kim Thăng đã trúng cử Thành viên HĐQT SASCO. Hiện ông Dư Kim Thăng giữ chức Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của SASCO.

Ông Dư Kim Thăng trình bày tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty SASCO ẢNH: SASCO

Trước khi đảm nhiệm cương vị Tổng giám đốc SASCO, ông Dư Kim Thăng có nhiều năm trực tiếp quản lý, điều hành Cảng hàng không Côn Đảo. Nền tảng quản trị và kinh nghiệm điều hành trực tiếp tại cảng hàng không là cơ sở quan trọng để ông Dư Kim Thăng cùng Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành SASCO tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động của công ty trong giai đoạn phát triển mới.

Tại Đại hội, HĐQT SASCO đã ghi nhận và cảm ơn những đóng góp của ông Nguyễn Văn Hùng Cường trong thời gian công tác tại công ty. Đồng thời bày tỏ sự tin tưởng ông Dư Kim Thăng cùng Ban Điều hành sẽ kế thừa, phát huy nền tảng, tạo thêm động lực để SASCO tăng trưởng, phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Ông Nguyễn Hạnh, Chủ tịch HĐQT chúc mừng ông Dư Kim Thăng trúng cử vào Hội đồng Quản trị Công ty SASCO ẢNH: SASCO

Sau Đại hội, HĐQT SASCO gồm 05 thành viên, tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ công ty và các quy định có liên quan.

"Định hướng chiến lược và mọi cam kết của SASCO đối với Quý cổ đông, Quý đối tác, Quý khách hàng luôn được giữ vững và thực hiện nhất quán", Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nguyễn Hạnh nhấn mạnh.

ĐHĐCĐ đã thông qua tất cả các nội dung được trình tại Đại hội ẢNH: SASCO

Việc kiện toàn nhân sự HĐQT và cập nhật hệ thống quản trị được thực hiện trong quá trình SASCO tiếp tục triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh và các định hướng phát triển đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đây đồng thời là bước chuẩn bị quan trọng trong lộ trình chuyển giao dịch cổ phiếu SAS từ UPCoM sang HOSE, tạo nền tảng để công ty tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, triển khai hiệu quả các định hướng chiến lược và gia tăng giá trị bền vững cho cổ đông và các bên liên quan.