Kiến trúc sư Võ Hữu Linh: Tương lai ngành Hospitality không chỉ là nơi lưu trú

KTS Võ Hữu Linh chia sẻ tại diễn đàn Designing the Future of Hospitality

Diễn đàn kết nối những tư duy kiến trúc quốc tế

Diễn đàn "Designing the Future of Hospitality", thuộc chuỗi hoạt động VMARK DESIGN VOICES | Hospitality & FnB 2026, diễn ra tại THISKYHALL SALA, TP.HCM, quy tụ các kiến trúc sư, nhà thiết kế và chuyên gia quốc tế trong lĩnh vực khách sạn, nghỉ dưỡng và dịch vụ.

Sự kiện tạo nên không gian đối thoại đa chiều về tương lai của ngành Hospitality, từ kiến trúc, nội thất, cảnh quan đến công nghệ, trải nghiệm khách hàng và chiến lược vận hành.

Sự gặp gỡ của những tư duy thiết kế và kinh nghiệm thực tiễn khác nhau đã mở ra những trao đổi chuyên sâu về vai trò của kiến trúc trong việc định hình thế hệ không gian nghỉ dưỡng mới.

Từ không gian lưu trú đến hệ sinh thái trải nghiệm

Trong phần chia sẻ với chủ đề "Từ nơi lưu trú đến nơi chạm đến cảm xúc", KTS Võ Hữu Linh đề cập đến sự chuyển dịch trong tư duy thiết kế Hospitality đương đại.

Theo góc nhìn của ông, một khách sạn hay khu nghỉ dưỡng thành công không còn được đánh giá đơn thuần qua hình thức kiến trúc, quy mô đầu tư hay mức độ sang trọng của vật liệu.

Giá trị ngày càng quan trọng nằm ở khả năng tạo ra những trải nghiệm đáng nhớ, nơi du khách được kết nối với thiên nhiên, văn hóa bản địa và chính cảm xúc của mình.

Không gian hội trường trong phần trình bày về kiến trúc và trải nghiệm nghỉ dưỡng

Đối với Vo Huu Linh Architects, thiết kế Hospitality cần được nhìn nhận như quá trình kiến tạo một hệ sinh thái trải nghiệm, trong đó kiến trúc, cảnh quan, nội thất, ánh sáng và các hoạt động của con người được tổ chức thành một tổng thể hài hòa.

Đó là sự chuyển dịch từ tư duy thiết kế những công trình riêng lẻ sang kiến tạo những không gian có khả năng nuôi dưỡng cảm xúc và nâng cao chất lượng sống.

Các diễn giả trao đổi những góc nhìn và kinh nghiệm thực tiễn tại phiên tọa đàm

Triết lý VHLArch bắt đầu từ con người và thiên nhiên

Với triết lý "Create Space – Inspire Life" (Tạo không gian - Khơi nguồn sống), Vo Huu Linh Architects theo đuổi ngôn ngữ kiến trúc đương đại gắn với điều kiện khí hậu, cảnh quan và văn hóa của từng địa điểm.

Trong các công trình Hospitality, VHLArch chú trọng khai thác ánh sáng tự nhiên, thông gió thụ động, không gian chuyển tiếp, sân vườn và sự tương tác giữa bên trong với bên ngoài.

Thiên nhiên không chỉ đóng vai trò trang trí mà trở thành một phần của cấu trúc không gian và trải nghiệm kiến trúc.

KTS Võ Hữu Linh trao đổi cùng các diễn giả tại phiên thảo luận

Song song với đó, VHLArch hướng đến việc kết hợp những công nghệ thiết kế tiên tiến với các giải pháp thích ứng khí hậu, tối ưu năng lượng và tính khả thi trong vận hành.

Từ các dự án tại Việt Nam đến những thị trường quốc tế, văn phòng theo đuổi quan điểm rằng một công trình có giá trị không nhất thiết phải phô trương về hình thức, mà cần có bản sắc riêng, phù hợp với môi trường và tạo ra những giá trị bền vững theo thời gian.

Tương lai Hospitality gắn với bền vững bản sắc và cảm xúc

Theo định hướng thiết kế của VHLArch, tương lai của kiến trúc Hospitality sẽ được định hình bởi ba yếu tố quan trọng: phát triển bền vững, bản sắc địa phương và trải nghiệm cảm xúc.

Trong bối cảnh công nghệ và trí tuệ nhân tạo ngày càng tham gia sâu vào quá trình thiết kế, vai trò của kiến trúc sư không chỉ nằm ở việc sáng tạo hình thức, mà còn ở khả năng thấu hiểu con người, nhận diện giá trị của địa điểm và chuyển hóa chúng thành những trải nghiệm không gian có ý nghĩa.

Sự giao thoa giữa tư duy sáng tạo, công nghệ, thiên nhiên và văn hóa được kỳ vọng sẽ tạo nên những mô hình khách sạn, khu nghỉ dưỡng mới, đáp ứng cả nhu cầu kinh doanh lẫn chất lượng sống.

KTS Võ Hữu Linh cùng các diễn giả trong phiên thảo luận về tương lai thiết kế Hospitality

Việc tham gia diễn đàn quốc tế "Designing the Future of Hospitality" cũng là cơ hội để Vo Huu Linh Architects trao đổi kinh nghiệm với cộng đồng thiết kế trong nước và quốc tế, đồng thời đóng góp những góc nhìn từ thực tiễn kiến trúc Việt Nam.

Với VHLArch, tương lai của Hospitality không chỉ là thiết kế những nơi con người đến để lưu trú, mà là kiến tạo những không gian khiến họ muốn ở lại, trải nghiệm và nhớ về.

Thông tin đơn vị Vo Huu Linh Architects Create Space – Inspire Life | Tạo không gian – Khơi nguồn sống Website: https://vhlarch.vn/| Email: vhlarch@gmail.com

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