Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Kiện tướng Thu Hương: Không nhảy với Phan Hiển nếu không có Khánh Thi

Minh Hy
Minh Hy
04/01/2026 17:07 GMT+7

Kiện tướng Thu Hương cho biết mình và Phan Hiển luôn giữ khoảng cách với nhau. Thậm chí, cả hai không trò chuyện riêng tư để tránh gây hiểu lầm.

Thu Hương thích xem Phan Hiển và Khánh Thi nhảy

Năm vừa qua, Phan Hiển và Thu Hương có thành tích đáng tự hào khi giành huy chương đồng tại giải vô địch thế giới Show Dance Latin nhờ mang hình ảnh người lính và y tá lên sân khấu. Trong chương trình The Khang Show, cả hai có dịp chia sẻ nhiều hơn về quá trình luyện tập cũng như cách làm việc với nhau để tránh những tin đồn không đáng có.

Kiện tướng Thu Hương: Không nhảy với Phan Hiển nếu không có Khánh Thi - Ảnh 1.

Phan Hiển và Thu Hương là cặp đôi ăn ý trên sân khấu

Ảnh: Chụp màn hình

Theo Phan Hiển, 99% thành công của anh đều nhờ có Khánh Thi và anh từng nhiều lần chứng kiến bà xã chạnh lòng vì nhìn anh khiêu vũ với bạn nữ khác. "Chắc phải 3 đến 4 năm, Khánh Thi mới quen được với chuyện tôi đứng chung sân khấu với người khác", anh nói.

Trong khi đó, Thu Hương cho biết về khía cạnh công việc, cô và Phan Hiển khá hiểu ý nhau nhưng cả hai không bao giờ nói chuyện. "Nếu không có chị Khánh Thi, tôi không bao giờ nhảy với Phan Hiển vì chúng tôi không bao nói chuyện với nhau. Trong công việc, nhiều khi tôi không cần nói mà chỉ cần ra hiệu bằng tay là Phan Hiển đã hiểu. Tuy nhiên, tôi và Hiển lại không bao giờ nói chuyện được với nhau", Thu Hương thẳng thắn. Bên cạnh đó, cô khẳng định mình không phải là người nổi tiếng mà chỉ là vận động viên dancesport. Vì vậy, cô không thích đọc bình luận ghép đôi mình và Phan Hiển.

Kiện tướng Thu Hương: Không nhảy với Phan Hiển nếu không có Khánh Thi - Ảnh 2.

Phan Hiển và Thu Hương luôn giữ khoảng cách nhất định để không vướng phải tin đồn tiêu cực

Ảnh: Chụp màn hình

Thu Hương chia sẻ: "Trong những video của tôi đăng lên mạng xã hội, có người nói rằng chỉ thích Phan Hiển nhảy với Khánh Thi vì nhìn họ tình cảm. Tôi cũng thích nhìn vợ chồng Hiển nhảy chung vì tôi và Hiển không thể nhảy tình cảm được như vậy. Theo văn hóa của người Á Đông, người đàn ông đã có gia đình rồi thì tôi luôn giữ khoảng cách nhất định. Tôi từng đổ vỡ nên hiểu tâm lý của người phụ nữ. Vậy nên, tôi không muốn có những hành động khiến mọi người hiểu sai".

Phan Hiển: Nếu vợ không phải người trong nghề thì không chấp nhận được

Chính vì điều này, Phan Hiển thừa nhận ở những giải đấu lớn, anh và đồng đội nhảy giống như
"một cỗ máy". Thậm chí, huấn luyện viên đánh giá cả hai như đang nhảy solo và không có tương tác. Và điệu rumba cũng là điệu nhảy cả hai có điểm tương đối thấp ở các giải đấu.

Kiện tướng Thu Hương: Không nhảy với Phan Hiển nếu không có Khánh Thi - Ảnh 3.

Phan Hiển cho biết Khánh Thi chịu nhiều áp lực

Ảnh: Chụp màn hình

Phan Hiển nói: "Tôi là người có gia đình nên cũng hơi ngại với phái nữ. Nếu vợ tôi không phải người trong nghề thì không chấp nhận được. Trong công việc bắt buộc mình phải tiếp xúc với bạn khác giới còn ở ngoài đời thì ngược lại". Song song đó, Phan Hiển bối rối khi bị MC Nguyên Khang bắt trúng "tim đen" rằng Khánh Thi là một người hay ghen nên đôi lúc làm ảnh hưởng đến tâm lý của Phan Hiển.

Ngoài ra, Phan Hiển còn xúc động khi nhìn thấy Huân chương lao động hạng 3. Đối với anh, đây là một niềm vinh dự mà không có tiền bạc nào mua được bởi anh đã phấn đấu rất nhiều để đạt được. Mặt khác, anh càng ngày càng hiểu được nỗi vất vả của bà xã vì phải gánh trên vai nhiều trách nhiệm huấn luyện cho những cặp vận động viên trẻ khác.

Tin liên quan

Khánh Thi tái xuất thon gọn sau khi sinh con thứ 3

Khánh Thi tái xuất thon gọn sau khi sinh con thứ 3

Sau khi sinh em bé thứ 3, Khánh Thi nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon thả. Nhờ vậy, cô tự tin trở lại với các sự kiện giải trí và được mọi người khen ngợi ngày càng nhuận sắc.

Khám phá thêm chủ đề

Phan Hiển khánh thi thu hiển Kiện tướng Dancesport the khang show
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận