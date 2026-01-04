Kiện tướng Thu Hương: Không nhảy với Phan Hiển nếu không có Khánh Thi

Thu Hương thích xem Phan Hiển và Khánh Thi nhảy

Năm vừa qua, Phan Hiển và Thu Hương có thành tích đáng tự hào khi giành huy chương đồng tại giải vô địch thế giới Show Dance Latin nhờ mang hình ảnh người lính và y tá lên sân khấu. Trong chương trình The Khang Show, cả hai có dịp chia sẻ nhiều hơn về quá trình luyện tập cũng như cách làm việc với nhau để tránh những tin đồn không đáng có.

Phan Hiển và Thu Hương là cặp đôi ăn ý trên sân khấu Ảnh: Chụp màn hình

Theo Phan Hiển, 99% thành công của anh đều nhờ có Khánh Thi và anh từng nhiều lần chứng kiến bà xã chạnh lòng vì nhìn anh khiêu vũ với bạn nữ khác. "Chắc phải 3 đến 4 năm, Khánh Thi mới quen được với chuyện tôi đứng chung sân khấu với người khác", anh nói.

Trong khi đó, Thu Hương cho biết về khía cạnh công việc, cô và Phan Hiển khá hiểu ý nhau nhưng cả hai không bao giờ nói chuyện. "Nếu không có chị Khánh Thi, tôi không bao giờ nhảy với Phan Hiển vì chúng tôi không bao nói chuyện với nhau. Trong công việc, nhiều khi tôi không cần nói mà chỉ cần ra hiệu bằng tay là Phan Hiển đã hiểu. Tuy nhiên, tôi và Hiển lại không bao giờ nói chuyện được với nhau", Thu Hương thẳng thắn. Bên cạnh đó, cô khẳng định mình không phải là người nổi tiếng mà chỉ là vận động viên dancesport. Vì vậy, cô không thích đọc bình luận ghép đôi mình và Phan Hiển.

Phan Hiển và Thu Hương luôn giữ khoảng cách nhất định để không vướng phải tin đồn tiêu cực Ảnh: Chụp màn hình

Thu Hương chia sẻ: "Trong những video của tôi đăng lên mạng xã hội, có người nói rằng chỉ thích Phan Hiển nhảy với Khánh Thi vì nhìn họ tình cảm. Tôi cũng thích nhìn vợ chồng Hiển nhảy chung vì tôi và Hiển không thể nhảy tình cảm được như vậy. Theo văn hóa của người Á Đông, người đàn ông đã có gia đình rồi thì tôi luôn giữ khoảng cách nhất định. Tôi từng đổ vỡ nên hiểu tâm lý của người phụ nữ. Vậy nên, tôi không muốn có những hành động khiến mọi người hiểu sai".

Phan Hiển: Nếu vợ không phải người trong nghề thì không chấp nhận được

Chính vì điều này, Phan Hiển thừa nhận ở những giải đấu lớn, anh và đồng đội nhảy giống như

"một cỗ máy". Thậm chí, huấn luyện viên đánh giá cả hai như đang nhảy solo và không có tương tác. Và điệu rumba cũng là điệu nhảy cả hai có điểm tương đối thấp ở các giải đấu.

Phan Hiển cho biết Khánh Thi chịu nhiều áp lực Ảnh: Chụp màn hình

Phan Hiển nói: "Tôi là người có gia đình nên cũng hơi ngại với phái nữ. Nếu vợ tôi không phải người trong nghề thì không chấp nhận được. Trong công việc bắt buộc mình phải tiếp xúc với bạn khác giới còn ở ngoài đời thì ngược lại". Song song đó, Phan Hiển bối rối khi bị MC Nguyên Khang bắt trúng "tim đen" rằng Khánh Thi là một người hay ghen nên đôi lúc làm ảnh hưởng đến tâm lý của Phan Hiển.

Ngoài ra, Phan Hiển còn xúc động khi nhìn thấy Huân chương lao động hạng 3. Đối với anh, đây là một niềm vinh dự mà không có tiền bạc nào mua được bởi anh đã phấn đấu rất nhiều để đạt được. Mặt khác, anh càng ngày càng hiểu được nỗi vất vả của bà xã vì phải gánh trên vai nhiều trách nhiệm huấn luyện cho những cặp vận động viên trẻ khác.