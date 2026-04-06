Kiến Tường trên trục phát triển mới, đón dòng dịch chuyển đô thị vùng ven

Kiến Tường trở thành điểm trung chuyển của nhiều dòng giao thương

Tại khu vực phía tây nam, một cấu trúc phát triển đang dần định hình với 3 điểm chính gồm Tân An (trung tâm hành chính Long An), Tây Ninh (công nghiệp và cửa khẩu) và Kiến Tường đóng vai trò kết nối, trở thành điểm trung chuyển của nhiều dòng giao thương giữa TP.HCM, miền Tây và khu vực biên giới.

Thị xã Kiến Tường được định hướng trở thành trung tâm đô thị vùng Đồng Tháp Mười, trung tâm đối ngoại và giao thương quan trọng của tỉnh với Vương quốc Campuchia

Từ lịch sử phát triển của các đô thị ở Việt Nam cho thấy, những khu vực giữ vai trò "nút giao" thường có giá trị tích lũy theo thời gian. Khi các dòng chảy kinh tế dần ổn định, khi hạ tầng được hoàn thiện và mật độ dân cư tăng lên, các khu vực này sẽ chuyển mình thành những trung tâm mới, vừa tập trung đông dân cư vừa hình thành các hoạt động thương mại, dịch vụ đi kèm.

Hiện nay, giới đầu tư dành nhiều sự quan tâm tới Kiến Tường do khu vực này đang ở giai đoạn đầu của quá trình phát triển. Mặt bằng giá vẫn đang ở vùng trũng của chu kỳ, dao động 4 - 10 triệu/m², thấp hơn đáng kể so với các đô thị vệ tinh TP.HCM như: Bến Lức, Tây Ninh... tạo dư địa tăng trưởng dài hạn.

Một góc đô thị Kiến Tường trong tương lai nhìn về phía cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp

Thực tế thị trường cho thấy, giá trị bất động sản thường không tăng mạnh khi mọi thứ đã hoàn chỉnh, mà bắt đầu tích lũy từ giai đoạn đầu khi cấu trúc phát triển bắt đầu hình thành. Đây cũng là thời điểm mà các nhà đầu tư dài hạn có xu hướng tham gia, thay vì chờ đợi thị trường trở nên rõ ràng.

Trong bối cảnh đó, Kiến Tường được nhìn nhận như một "điểm khởi đầu" mới của chu kỳ. Sự xuất hiện của các công trình hạ tầng mang tính dẫn dắt như: Quốc lộ 62 (trục xương sống kết nối Long An - Campuchia), tuyến N2 (hành lang kinh tế phía Tây), cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận (liên kết vùng), trục kết nối về cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, đặc biệt là các đầu mối giao thông liên vùng, được xem là yếu tố quan trọng giúp rút ngắn thời gian hình thành thị trường và gia tăng tốc độ đô thị hóa tại khu vực.

Vai trò của các khu đô thị và hạ tầng động lực thúc đẩy phát triển toàn diện

Đón đầu xu hướng phát triển của Kiến Tường, các ông lớn bất động sản đã hiện diện tại đây với các khu đô thị quy hoạch bài bản, gắn với hạ tầng đầu mối. Các khu đô thị này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc định hình diện mạo hiện đại, năng động cho Kiến Tường trong tương lai.

Trong đó, ROX Living Kiến Tường được giới thiệu là một khu đô thị trung tâm, phát triển theo mô hình tích hợp giữa không gian ở, thương mại và cộng đồng. Điểm đáng chú ý của dự án là sự gắn kết với hệ thống hạ tầng giao thông, đặc biệt là bến xe liên vùng được quy hoạch ngay trong khuôn viên.

Phối cảnh khu bến xe liên vùng phường Kiến Tường mặt tiền đường Quốc Lộ 62 kết nối trực tiếp khu giao thương cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp

Theo các chuyên gia, bến xe liên vùng không chỉ là công trình phục vụ nhu cầu đi lại, mà còn đóng vai trò như một "hạ tầng kích hoạt". Từ đây sẽ kéo theo sự hình thành của các hoạt động thương mại, dịch vụ và lưu trú xung quanh. Trong nhiều mô hình đô thị, mô hình TOD (Transit-Oriented Development - Phát triển đô thị lấy giao thông công cộng làm trung tâm) mà Việt Nam đang định hướng theo đuổi với các đầu mối giao thông như bến xe, ga tàu hay trạm trung chuyển thường là hạt nhân để hình thành các khu dân cư và trung tâm thương mại mới.



ROX Living Kiến Tường sẽ trở thành điểm sáng tiếp theo trên bản đồ đầu tư mới của thị trường Bất động sản vùng Đồng Tháp Mười

Việc một khu đô thị được phát triển đồng thời với hạ tầng đầu mối như bến xe liên vùng vì vậy được đánh giá là lợi thế, khi vừa đảm bảo khả năng kết nối, vừa tạo động lực hình thành cộng đồng cư dân và hệ sinh thái dịch vụ trong tương lai.

Trong bối cảnh các đô thị vệ tinh ngày càng đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển vùng, những dự án gắn với hạ tầng động lực như ROX Living Kiến Tường được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy quá trình đô thị hóa, đồng thời mở ra cơ hội cho những người tham gia thị trường ở giai đoạn sớm.

