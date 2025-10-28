KienlongBank bùng nổ ‘concert công nghệ’, viết tiếp hành trình 30 năm kết nối giá trị

Bùng nổ cảm xúc trong "concert công nghệ" của KienlongBank

Phát biểu mở đầu chương trình kỷ niệm 30 năm, ông Trần Ngọc Minh, Chủ tịch HĐQT chia sẻ: "3 thập kỷ là một hành trình đáng tự hào. Với chúng tôi: "Lịch sử là nền tảng", được xây dựng trên cơ sở niềm tin, được tôi luyện từ sự tử tế, nghị lực và khát khao cháy bỏng, biến thách thức thành cơ hội, định hình nên một KienlongBank vững mạnh, đồng hành cùng hành trình đổi mới của đất nước. Với sự tin tưởng, chỉ đạo sát sao từ các cơ quan quản lý Nhà nước, trên cơ sở niềm tin và nguồn lực của các quý cổ đông, các quan hệ hợp tác chiến lược và hàng triệu khách hàng, cùng một tâm thế vươn mình, KienlongBank đang sải những bước lớn trong hành trình chuyển mình mạnh mẽ; tập trung vào 3 trụ cột: Chuyển đổi về Quản trị, Chuyển đổi về Nhân sự và Chuyển đổi về Công nghệ, kiến tạo nên một định chế tài chính số ưu việt. Tuổi 30 căng tràn sức sống, KienlongBank viết tiếp câu chuyện Kết nối Giá trị - Kiến tạo tương lai, đưa thương hiệu KienlongBank vượt qua mọi giới hạn, vươn tới những thành tựu mới, vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới của dân tộc".

Gala 30 năm của KienlongBank được dàn dựng như một "sân khấu số" đa chiều, ứng dụng công nghệ trình diễn hàng đầu như 3D Hologram, 3D Naked Eyes, laser không gian và hiệu ứng dữ liệu thời gian thực. Hành trình phát triển của ngân hàng được tái hiện sống động qua ba chương nghệ thuật "Đất", "Nước" và "Gió", biểu trưng cho ba thập kỷ đồng hành cùng kinh tế Việt Nam.

Từ Đất - Nước ta vươn mình Kiến tạo. Cùng Kiên Long vững Kết nối Vươn xa. Mở đầu bằng chương "Đất", Gala đưa khán giả trở về miền Tây sông nước - nơi khởi nguồn hành trình Kiên Long. Từ vùng đất phù sa Chín Rồng, KienlongBank đã bền bỉ vun đắp nền móng hơn ba thập kỷ, trở thành một trong những ngân hàng vững mạnh nhất đồng bằng sông Cửu Long, giữ trọn giá trị cốt lõi "Tâm - Tín - Kiên - Xanh" trên hành trình kết nối và kiến tạo.

Nếu "Đất" là lời tri ân vùng Cửu Long - nơi khởi nguồn hành trình Kiên Long, thì "Nước" biểu trưng cho sức sống lan tỏa và sự phát triển không ngừng. Dòng chảy ấy kết nối hàng triệu khách hàng, doanh nghiệp và cộng đồng trên khắp ba miền, góp phần tạo nên những giá trị bền vững cho kinh tế đất nước.

Chương "Nước" được thể hiện bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại với ba lớp nội dung: Những con sông vươn ra biển lớn - Kiến tạo dòng chảy hưng thịnh - Đồng hành và kết nối. Thành tựu kinh doanh và sản phẩm được tái hiện sống động bằng công nghệ Hologram, khẳng định vai trò KienlongBank trong phát triển kinh tế và an sinh xã hội, với triết lý "thêm tin, thêm yêu ngân hàng".

Chương "Gió" tái hiện hành trình số hóa với các sản phẩm công nghệ "Made in Vietnam" vươn tầm quốc tế. Nổi bật là Kiloba AI - "bộ não số" do KienlongBank tự nghiên cứu và phát triển, giúp tối ưu vận hành, nâng cao hiệu suất hệ thống và mang đến trải nghiệm tài chính thuận tiện cho khách hàng.

Đỉnh điểm chương trình là khoảnh khắc Kiloba AI bước từ không gian ảo ra đời thực bằng hiệu ứng 3D Naked Eyes mãn nhãn. Không chỉ là màn trình diễn công nghệ, đó còn là tuyên ngôn về tầm nhìn và bản lĩnh tiên phong của KienlongBank trong kỷ nguyên số.

Kiloba AI - "bộ não số" của KienlongBank xuất hiện ấn tượng qua hiệu ứng Naked Eyes 3D mang theo thông điệp "Cùng Kết nối"

Giữa cao trào công nghệ, ca khúc "Kết nối" vang lên với giai điệu trẻ trung, truyền cảm hứng. Không chỉ là bản tuyên ngôn âm nhạc về tinh thần đổi mới và bứt phá của KienlongBank, ca khúc còn gửi gắm thông điệp mạnh mẽ tới giới trẻ: hãy dám bước ra khỏi vùng an toàn để chinh phục giới hạn và kiến tạo tương lai.

Ca khúc "Kết nối" được chính thức giới thiệu và ra mắt qua phần thể hiện của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trần Ngọc Minh cùng nhạc sĩ, ca sĩ Bùi Công Nam ấn tượng trên sân khấu Gala 30 năm.

Hành trình 30 năm "Kết nối giá trị - Kiến tạo tương lai"

Sau 30 năm phát triển, KienlongBank đã vươn lên trở thành một định chế tài chính hiện đại, biểu tượng của nội lực bền bỉ và tư duy đổi mới trong kỷ nguyên số. Từ vốn điều lệ 1,2 tỉ đồng ngày đầu thành lập, đến năm 2025 ngân hàng đã đạt 5.822 tỉ đồng vốn điều lệ, gần 100.000 tỉ đồng tổng tài sản và lợi nhuận dự kiến vượt 2.025 tỉ đồng, liên tiếp lập kỷ lục tăng trưởng.

Hiện KienlongBank phục vụ hơn 2 triệu khách hàng, nằm trong Top 6 ngân hàng có tỷ lệ sinh lời cao nhất ngành, đồng thời là doanh nghiệp niêm yết lớn nhất tỉnh An Giang. Trong hành trình chuyển đổi số, ngân hàng liên tục ghi dấu ấn với các sản phẩm MyShop - PayBox, ngân hàng số X-Digi và nền tảng trí tuệ nhân tạo Kiloba AI, khẳng định vị thế tiên phong của KienlongBank trong hệ sinh thái tài chính số "Made in Vietnam".

Những nỗ lực của KienlongBank được ghi nhận qua hàng loạt giải thưởng uy tín như Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Top 10 Ngân hàng sáng tạo và kinh doanh hiệu quả, Top 50 Doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc Việt Nam và Top 100 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam.

Không dừng lại ở đó, KienlongBank đặt mục tiêu trở thành ngân hàng số toàn diện, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ và dữ liệu lớn trong quản trị, vận hành. Song song với tăng trưởng, ngân hàng kiên định theo đuổi chiến lược ESG - phát triển tài chính xanh, năng lượng sạch và cộng đồng bền vững, khẳng định vị thế một thương hiệu tài chính tiên phong của kỷ nguyên mới.