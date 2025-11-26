KienlongBank được vinh danh là ‘Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025’

KienlongBank lần đầu tiên lọt vào Top 100 khối Doanh nghiệp Vừa

Đây là năm đầu tiên KienlongBank tham gia khảo sát ở nhóm Doanh nghiệp Vừa và ngay lập tức ghi dấu ấn, khẳng định chiến lược phát triển nhân lực bền vững, đặt con người ở vị trí trung tâm. Kết quả này cho thấy nỗ lực của ngân hàng trong việc xây dựng môi trường làm việc hạnh phúc, thúc đẩy nhân tài và liên tục đổi mới để nâng cao trải nghiệm nhân viên.

Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam là bảng xếp hạng uy tín, được xây dựng từ chuỗi khảo sát độc lập với gần 800 doanh nghiệp thuộc 18 lĩnh vực và hơn 73.000 người tham gia trong năm 2025. Kết quả phản ánh rõ kỳ vọng và cảm nhận của người lao động về môi trường làm việc lý tưởng.

Việc KienlongBank lần đầu góp mặt trong Top 100 khối Doanh nghiệp Vừa, cùng vị trí Top 7 ngành Ngân hàng, cho thấy sức hút ngày càng lớn của ngân hàng trong chiến lược thu hút và giữ chân nhân tài, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh nhân sự gay gắt của ngành tài chính.

Lấy con người làm trọng tâm: Chiến lược phát triển nhân sự bền vững

Theo đại diện KienlongBank, danh hiệu này là minh chứng cho định hướng phát triển lấy con người làm trung tâm - một trong ba mục tiêu chiến lược mà ngân hàng kiên định theo đuổi từ khi bước vào hành trình chuyển đổi.

Từ định hướng phát triển bền vững, KienlongBank xây dựng chiến lược nâng cao năng lực toàn diện dựa trên ba trụ cột: Con người, Tư duy chuyển đổi và Chất lượng dịch vụ. Bộ khung này giúp ngân hàng vận hành linh hoạt hơn, thúc đẩy đổi mới tư duy ở từng vị trí công việc và tạo nền tảng để tổ chức thích ứng trước sự thay đổi nhanh của thị trường và công nghệ.

Trong thời gian qua, KienlongBank triển khai nhiều chương trình đào tạo trọng tâm, kết hợp lý thuyết – thực tiễn nhằm phát triển đội ngũ kế thừa và xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao. Các chương trình như Giám đốc Tương lai, Đào tạo tạo nguồn Cán bộ tín dụng và Giao dịch viên… được thiết kế theo mô hình đặc thù, bám sát chiến lược nhân sự của ngân hàng, giúp học viên trang bị năng lực chuyên môn, tư duy lãnh đạo và khả năng thích ứng trong bối cảnh mới.

Song song đó, ngân hàng tăng cường ứng dụng công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số và triển khai tư duy Agile trong quản trị để tối ưu vận hành, nâng cao hiệu suất công việc và tạo môi trường khuyến khích sáng kiến. Qua đó, KienlongBank tối ưu hóa vận hành, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng

Song song với đầu tư chuyên môn, KienlongBank liên tục nâng cấp mô hình làm việc, xây dựng môi trường chuyên nghiệp - hiện đại - linh hoạt, phù hợp với kỳ vọng của thế hệ Gen Z và nhân sự 4.0. Ngân hàng đã thúc đẩy mạnh mẽ chuẩn hóa quy trình, tạo điều kiện để cán bộ nhân viên làm việc hiệu quả hơn.

Ngân hàng còn triển khai nhiều chính sách gia tăng phúc lợi, cải thiện thu nhập, xây dựng môi trường làm việc rộng mở và khuyến khích đối thoại. Hệ thống đánh giá hiệu quả công việc được tối ưu hoá, liền mạch với công tác quy hoạch bổ nhiệm, tạo điều kiện để nhân sự phát triển bền vững.

Nhờ những giải pháp trên, KienlongBank đã nhận được nhiều giải thưởng từ các tổ chức uy tín hàng đầu. Tiêu biểu như: Top 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2023 - Ngành Ngân hàng do Viet Research vinh danh, Top những "Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2024" do World Economic Magazine bình chọn.

Nền tảng "Kết nối giá trị" để phát triển bền vững

Sau 30 năm phát triển, KienlongBank đã định hình bản sắc văn hóa riêng xoay quanh thông điệp "Kết nối giá trị". Đây là kim chỉ nam cho mọi hoạt động, đồng thời tạo nên sức mạnh nội lực của toàn hệ thống. Tinh thần ấy thể hiện ở việc mỗi nhân viên được khuyến khích phát triển, lan tỏa năng lượng tích cực tới đồng nghiệp, khách hàng và cộng đồng, cùng chung tay tạo nên những giá trị bền vững.

Chia sẻ về thành tích vừa qua, đại diện Ban Lãnh đạo KienlongBank, cho biết: "Được xếp hạng trong Top 100 Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam 2025 là niềm tự hào của KienlongBank và là minh chứng cho chiến lược phát triển nguồn nhân lực mà chúng tôi theo đuổi trong nhiều năm. Chúng tôi tin rằng con người là tài sản quý giá nhất, và đầu tư cho con người chính là đầu tư cho sự phát triển bền vững của ngân hàng".

Việc góp mặt trong Top 100 là sự ghi nhận từ chính cộng đồng người đi làm, khẳng định chiến lược xây dựng văn hóa "lấy khách hàng làm trọng tâm" và tinh thần đổi mới tại KienlongBank. Thành quả này cũng cho thấy triết lý "Kết nối giá trị" đang tạo nên một môi trường làm việc chuyên nghiệp, gắn kết và đầy cảm hứng, nơi mỗi nhân viên đều có cơ hội phát triển.

Thứ hạng này trở thành động lực để KienlongBank tiếp tục đầu tư vào đội ngũ nhân sự, hoàn thiện môi trường làm việc và tiến gần hơn mục tiêu trở thành ngân hàng số hiện đại, toàn diện và là một trong những nơi làm việc đáng mơ ước tại Việt Nam.