KienlongBank tăng cường năng lực bảo mật với chứng nhận ISO/IEC 27001:2022

Vừa qua, Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) đã chính thức được ISOCERT trao chứng chỉ ISO/IEC 27001:2022 sau quá trình đánh giá toàn diện các quy trình, hệ thống và biện pháp kiểm soát an toàn thông tin.

Việc đạt chứng nhận cho thấy hệ thống an toàn thông tin của KienlongBank đáp ứng đầy đủ yêu cầu về quản lý rủi ro, bảo mật, tính toàn vẹn và khả năng sẵn sàng của dữ liệu. Đây được xem là nền tảng quan trọng giúp ngân hàng nâng cao hiệu quả vận hành, hạn chế rủi ro an ninh mạng và củng cố niềm tin của khách hàng trong bối cảnh hoạt động ngân hàng số ngày càng phát triển.

Đại diện KienlongBank cho biết: "KienlongBank lựa chọn triển khai ISO/IEC 27001:2022 vì đây là tiêu chuẩn quốc tế hàng đầu về quản lý an toàn thông tin, giúp KienlongBank xây dựng nền tảng quản trị rủi ro bài bản, đáp ứng yêu cầu pháp lý, bảo vệ dữ liệu khách hàng và nâng cao uy tín của ngân hàng".

Trong thời gian tới, KienlongBank sẽ tiếp tục ứng dụng các giải pháp công nghệ mới, hoàn thiện nền tảng dữ liệu và triển khai thêm các biện pháp bảo mật tiên tiến nhằm mang đến trải nghiệm an toàn, tin cậy cho khách hàng và đối tác.