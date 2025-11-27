Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn cần biết

KienlongBank tăng cường năng lực bảo mật với chứng nhận ISO/IEC 27001:2022

Nguồn: Thông tin dịch vụ
Nguồn: Thông tin dịch vụ
27/11/2025 10:00 GMT+7

Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) vừa được ISOCERT trao chứng nhận ISO/IEC 27001:2022, ghi nhận những nỗ lực của ngân hàng trong việc nâng cấp hạ tầng công nghệ và chuẩn hóa quy trình an toàn thông tin theo chuẩn quốc tế.

KienlongBank tăng cường năng lực bảo mật với chứng nhận ISO/IEC 27001:2022 - Ảnh 1.

Vừa qua, Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) đã chính thức được ISOCERT trao chứng chỉ ISO/IEC 27001:2022 sau quá trình đánh giá toàn diện các quy trình, hệ thống và biện pháp kiểm soát an toàn thông tin.

Việc đạt chứng nhận cho thấy hệ thống an toàn thông tin của KienlongBank đáp ứng đầy đủ yêu cầu về quản lý rủi ro, bảo mật, tính toàn vẹn và khả năng sẵn sàng của dữ liệu. Đây được xem là nền tảng quan trọng giúp ngân hàng nâng cao hiệu quả vận hành, hạn chế rủi ro an ninh mạng và củng cố niềm tin của khách hàng trong bối cảnh hoạt động ngân hàng số ngày càng phát triển.

Đại diện KienlongBank cho biết: "KienlongBank lựa chọn triển khai ISO/IEC 27001:2022 vì đây là tiêu chuẩn quốc tế hàng đầu về quản lý an toàn thông tin, giúp KienlongBank xây dựng nền tảng quản trị rủi ro bài bản, đáp ứng yêu cầu pháp lý, bảo vệ dữ liệu khách hàng và nâng cao uy tín của ngân hàng".

Trong thời gian tới, KienlongBank sẽ tiếp tục ứng dụng các giải pháp công nghệ mới, hoàn thiện nền tảng dữ liệu và triển khai thêm các biện pháp bảo mật tiên tiến nhằm mang đến trải nghiệm an toàn, tin cậy cho khách hàng và đối tác.

Khám phá thêm chủ đề

Kienlongbank ISO/IEC 27001:2022 Bảo mật An toàn thông tin ISOCERT
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận