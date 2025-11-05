Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kiều Duy đứng trước áp lực thi Hoa hậu Quốc tế vì thành tích của Thanh Thủy
Video Giải trí

Kiều Duy đứng trước áp lực thi Hoa hậu Quốc tế vì thành tích của Thanh Thủy

Hải Duy - Hữu Tín
05/11/2025 20:30 GMT+7

Hoa hậu Nguyễn Ngọc Kiều Duy chính thức là đại diện Việt Nam tại đấu trường nhan sắc Miss International - Hoa hậu Quốc tế 2025. Với "cái bóng" thành công mà đàn chị Thanh Thủy để lại, Kiều Duy buộc phải gánh vác kỳ vọng lớn.

Hôm 4.11, buổi công bố đại diện Việt Nam tham dự Miss InternationalHoa hậu Quốc tế 2025 đã chính thức diễn ra tại TP.HCM. Người đẹp được trao cơ hội “mang chuông đi đánh xứ người” năm nay là Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 – Nguyễn Ngọc Kiều Duy.

Sự kiện thu hút sự quan tâm của giới truyền thông và quy tụ dàn Hoa – Á hậu đình đám của làng nhan sắc Việt như Đương kim Hoa hậu Quốc tế Thanh Thủy, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân, Quế Anh, Yến Nhi, Á hậu Ngọc Thảo, Phương Anh, Cẩm Ly, Diễm Trang... Bên cạnh đó, buổi lễ còn có sự xuất hiện của gia đình, bạn bè và người thân đến chúc mừng và ủng hộ tân đại diện Kiều Duy trong hành trình mới.

Kiều Duy đứng trước áp lực thi Hoa hậu Quốc tế vì thành tích của Thanh Thủy - Ảnh 1.

Trong vài ngày tới, Hoa hậu Nguyễn Ngọc Kiều Duy lên đường nhập cuộc Miss International 2025. Đêm chung kết sẽ được tổ chức vào ngày 27.11 tại Nhật Bản.

Ảnh: Hữu Tín

Tại đấu trường Miss International 2025, nàng hậu Nguyễn Ngọc Kiều Duy mang đến dự án nhân ái "Chạm", hướng đến mục tiêu thứ 3 trong 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc, "Sức khỏe tốt và hạnh phúc". Dự án tập trung vào việc trao tặng tủ thuốc với các loại thuốc cơ bản (không kê đơn) cùng vật dụng y tế thiết yếu cho các trạm y tế địa phương.

Ở phần tài năng, người đẹp 10X lựa chọn trình diễn ca khúc Proud of You kết hợp múa ba lê và quạt lụa. Trong khi đó, trang phục Văn hóa Dân tộc mà Kiều Duy mang đến cuộc thi mang tên “Cửu long ẩn vân”, lấy cảm hứng từ vẻ đẹp hùng vĩ của vùng sông nước Cửu Long hòa cùng tinh thần dân tộc Việt Nam.

Kiều Duy có áp lực với thành tích Hoa hậu Quốc tế của Thanh Thủy?

Kiều Duy đứng trước áp lực thi Hoa hậu Quốc tế vì thành tích của Thanh Thủy

Tại đấu trường Hoa hậu Quốc tế, nhiều đại diện Việt Nam đã ghi dấu ấn với những thành tích nổi bật như Á hậu 3 Thúy Vân, Top 8 Tường San và gần đây nhất là Thanh Thủy, người mang về chiếc vương miện đầu tiên cho Việt Nam tại cuộc thi này. Trước những thành tích ấn tượng, Kiều Duy thừa nhận không tránh khỏi áp lực, song khẳng định sẽ nỗ lực hết mình để mang đến một hành trình chỉn chu và đáng nhớ nhất trong lần đại diện Việt Nam bước ra đấu trường nhan sắc quốc tế.

Tin liên quan

Thăm nhà Hoa hậu Thanh Thủy: Ba mẹ tiết lộ tính cách, ảnh ấu thơ của Miss International 2024

Thăm nhà Hoa hậu Thanh Thủy: Ba mẹ tiết lộ tính cách, ảnh ấu thơ của Miss International 2024

Gần 1 tháng sau ngày Hoa hậu Thanh Thủy đăng quang Miss International, bố mẹ Thanh Thủy vẫn vẹn nguyên cảm xúc hạnh phúc. Cô con gái "hướng nội" luôn làm bố mẹ tự hào.

Khoảnh khắc viral: Soobin thì thầm với Thanh Thủy khiến fan 'đứng ngồi không yên'

Khám phá thêm chủ đề

Kiều Duy Hoa hậu Kiều Duy Hoa hậu Thanh Thủy Miss Internationational Hoa hậu Quốc gia Việt Nam thi quốc tế showbiz
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận