Kiều Duy đứng trước áp lực thi Hoa hậu Quốc tế vì thành tích của Thanh Thủy

Hôm 4.11, buổi công bố đại diện Việt Nam tham dự Miss International – Hoa hậu Quốc tế 2025 đã chính thức diễn ra tại TP.HCM. Người đẹp được trao cơ hội “mang chuông đi đánh xứ người” năm nay là Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 – Nguyễn Ngọc Kiều Duy.

Sự kiện thu hút sự quan tâm của giới truyền thông và quy tụ dàn Hoa – Á hậu đình đám của làng nhan sắc Việt như Đương kim Hoa hậu Quốc tế Thanh Thủy, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân, Quế Anh, Yến Nhi, Á hậu Ngọc Thảo, Phương Anh, Cẩm Ly, Diễm Trang... Bên cạnh đó, buổi lễ còn có sự xuất hiện của gia đình, bạn bè và người thân đến chúc mừng và ủng hộ tân đại diện Kiều Duy trong hành trình mới.

Trong vài ngày tới, Hoa hậu Nguyễn Ngọc Kiều Duy lên đường nhập cuộc Miss International 2025. Đêm chung kết sẽ được tổ chức vào ngày 27.11 tại Nhật Bản. Ảnh: Hữu Tín

Tại đấu trường Miss International 2025, nàng hậu Nguyễn Ngọc Kiều Duy mang đến dự án nhân ái "Chạm", hướng đến mục tiêu thứ 3 trong 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc, "Sức khỏe tốt và hạnh phúc". Dự án tập trung vào việc trao tặng tủ thuốc với các loại thuốc cơ bản (không kê đơn) cùng vật dụng y tế thiết yếu cho các trạm y tế địa phương.

Ở phần tài năng, người đẹp 10X lựa chọn trình diễn ca khúc Proud of You kết hợp múa ba lê và quạt lụa. Trong khi đó, trang phục Văn hóa Dân tộc mà Kiều Duy mang đến cuộc thi mang tên “Cửu long ẩn vân”, lấy cảm hứng từ vẻ đẹp hùng vĩ của vùng sông nước Cửu Long hòa cùng tinh thần dân tộc Việt Nam.

Tại đấu trường Hoa hậu Quốc tế, nhiều đại diện Việt Nam đã ghi dấu ấn với những thành tích nổi bật như Á hậu 3 Thúy Vân, Top 8 Tường San và gần đây nhất là Thanh Thủy, người mang về chiếc vương miện đầu tiên cho Việt Nam tại cuộc thi này. Trước những thành tích ấn tượng, Kiều Duy thừa nhận không tránh khỏi áp lực, song khẳng định sẽ nỗ lực hết mình để mang đến một hành trình chỉn chu và đáng nhớ nhất trong lần đại diện Việt Nam bước ra đấu trường nhan sắc quốc tế.