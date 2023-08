Kiều Minh Tuấn: Mệt mỏi vì bị chỉ trích, so sánh trên mạng xã hội

Hôm 22.8, buổi ra mắt phim điện ảnh Kẻ ẩn danh được tổ chức tại TP.HCM, với sự tham gia của dàn nghệ sĩ tên tuổi như Kiều Minh Tuấn, Quốc Trường, Vân Trang, Mai Cát Vi, Mạc Văn Khoa... Tại đây, các diễn viên của phim tiết lộ nhiều câu chuyện xoay quanh quá trình tham gia dự án.

Kiều Minh Tuấn, Quốc Trường, Vân Trang, Mai Cát Vi... quy tụ trong phim điện ảnh Kẻ ẩn danh ĐPCC

Đảm nhận vai nam chính "nặng ký" đòi hỏi thực hiện nhiều phân cảnh hành động, Kiều Minh Tuấn gây bất ngờ với tạo hình rắn rỏi, nuôi tóc dài, để râu, khác hẳn với các nhân vật trước đây. Song, khi được hỏi về định hướng trở thành ngôi sao phim hành động tại Việt Nam, diễn viên Em chưa 18 thẳng thắn: "Tôi không dám nhận mình là ngôi sao hành động, ngôi sao hành động phải giống anh Johnny Trí Nguyễn, anh ấy có võ thật".

Kiều Minh Tuấn tiết lộ đạo diễn hành động của phim là người nước ngoài (Kefi Abrikh Samuel), dành lời khen ngợi cho biểu cảm của nam diễn viên và cho rằng anh phù hợp với dòng phim này. "Anh hỏi tôi có muốn tiếp tục theo đuổi thể loại này để trở thành ngôi sao phim hành động không. Tôi trả lời đùa là không, tôi quá mệt mỏi, quay phim này mệt lắm, thì nhìn mặt anh cũng đượm buồn. Nhưng thật sự tôi rất muốn thử thách, làm những gì khác với con người thường ngày của mình, kể cả cạo đầu, cạo lông mày để khám phá bản thân nhiều hơn", "cây hài" của 2 ngày 1 đêm kể.

Kiều Minh Tuấn gây bất ngờ với những phân cảnh hành động, thực hiện võ thuật ấn tượng ĐPCC

Ngôi sao 8X cho biết anh dành nhiều tâm huyết trong lần trở lại này, khoảng thời gian tập luyện cho Kẻ ẩn danh chỉ sau Bụi đời chợ lớn. Anh phải tập lại tất cả những bài đánh đấm từng học trước đó, theo cách chuyên sâu hơn, kết hợp với biểu cảm khuôn mặt, hình thể. Nam diễn viên khẳng định mình học hỏi được nhiều điều qua dự án cũng như có thêm năng lượng tích cực để theo đuổi thể loại hành động.

Cũng nhân dịp này, Kiều Minh Tuấn chia sẻ về việc mình bị công kích trên mạng xã hội. Anh bày tỏ: "Nhiều lúc tôi cũng muốn tìm cho ra những người nói tôi như vậy, kể cả việc nói tôi giống người này người kia, rồi khán giả bắt đầu chỉ trích. Tự nhiên một ngày tôi mở mắt ra thấy mình bị chửi, chì chiết quá trời nên nổi điên lên, muốn gặp người đó. Mình muốn bình yên mà tại sao họ cứ khơi chuyện để câu view, điều đó khiến tôi thật sự mệt mỏi".

Kiều Minh Tuấn tiết lộ bản thân đôi khi cũng bức xúc khi bị chỉ trích, trở thành đề tài câu view ĐPCC

Anh nói thêm: "Tôi không bao giờ tự đứng ra nói mình như thế nào hay mình đẹp ra sao. Như vừa rồi tôi có chỉnh một bạn fan nói tôi đẹp như HIEUTHUHAI. Khổ tâm dễ sợ. Tôi phải chỉnh liền chứ không lại bị đưa lên nói mình tự so sánh với người khác, để bản thân bị chỉ trích. Nhiều khi tôi cũng tức lắm, bị chửi mà sao không bức xúc cho được vì có rất nhiều người nói mình, nhưng rồi tôi nghĩ mình cũng không bịt miệng họ được. Cho dù họ muốn tốt hay xấu thì có tức tôi chỉ để trong lòng, ai hiểu thì tôi cảm ơn. Tôi chỉ muốn tiếp tục làm nghề và tự so sánh với chính mình của ngày hôm qua. Mong mọi người cũng không so sánh tôi với ai vì đôi khi sẽ khiến họ khó chịu".

Thêm một vai diễn phản diện, song Quốc Trường muốn thử sức bản thân ở những phân cảnh hành động để cân nhắc cho các vai diễn tương lai ĐPCC

Một diễn viên khác cũng gây chú ý trong bộ phim Kẻ ẩn danh chính là Quốc Trường. Đề cập lý do một lần nữa nhận vai phản diện với các nét diễn có phần tương đồng với những dự án trước, Quốc Trường cho hay: "Từ nhỏ đến lớn tôi mê hai loại phim đó là phim thần tượng và phim hành động. Đến hiện tại, tôi chưa nhận được lời mời phim thần tượng nào, chắc do chưa đủ đẹp (cười). Nhà sản xuất Kẻ ẩn danh mời tôi tham gia dự án, khi đọc kịch bản tôi nhận thấy nhân vật bị trùng với những phim trước, cũng là phản diện và có quá ít phân cảnh để thể hiện những nét phản diện khác nhau. Tôi sợ mọi người hiểu lầm phim này Quốc Trường xuất hiện nhiều lắm, nhưng tôi vẫn nhận lời vì muốn xem mình lên hình và thực hiện cảnh hành động sẽ như thế nào, dáng vẻ đánh đấm có phù hợp hay không, như sự thử sức để xem có nên theo đuổi hướng phim hành động không".

Sao phim Về nhà đi con tâm sự anh biết khi diễn mình có một số nét khá lặp lại so với phim trước đó là Đôi mắt âm dương và Bẫy ngọt ngào, anh cũng chưa thật sự hài lòng. "Tôi nghĩ được cái này thì mất cái kia, vì đọc kịch bản đã thấy được chủ yếu là cảnh của anh Kiều Minh Tuấn, nhưng tôi nhắm đến sự cố gắng, học võ thật nhiều để xem mình có phù hợp đóng phim hành động không. Những phim sau nếu có đóng phản diện nữa tôi sẽ tính toán thật kỹ. Trước khi nhận Kẻ ẩn danh, tôi cũng từ chối nhiều kịch bản, chủ yếu là vai phản diện. Tôi cũng lo mặt mình sẽ bị đóng khung dạng vai này. Tôi tự hỏi một nét diễn không thể dùng hoài, nếu mời vai khác thì còn có thể nhận", Quốc Trường nói.