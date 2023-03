Kiều My 'Dưới bóng cây hạnh phúc' nói về tin 'phim giả tình thật' với Anh Vũ

Diễn viên Kiều My vào vai vợ chồng với Anh Vũ trong phim Dưới bóng cây hạnh phúc FBNV

Kiều My từng gây chú ý khi tham gia phim Hôn nhân trong ngõ hẹp. Thời gian gần đây, cô trở lại màn ảnh với vai Tuyết trong Dưới bóng cây hạnh phúc. Chia sẻ trong chương trình Lời tự sự, Kiều My cho biết đã nhận không ít bình luận tiêu cực dành cho nhân vật này. Dù vậy, nữ khách mời đón nhận với tâm thế thoải mái vì đã chuẩn bị tinh thần kể từ khi đọc kịch bản. “Ban đầu tôi cũng hơi phân vân khi tham gia dự án này, vì vai diễn có nét tương đồng với nhân vật tôi từng thể hiện trước đó. Nhưng càng đóng, tôi càng yêu nhân vật của mình hơn", cô chia sẻ.

Kiều My chia sẻ Dưới bóng cây hạnh phúc là bộ phim thứ hai cô hóa thân thành người phụ nữ đã có gia đình. Nhân vật Tuyết cũng có nhiều nét tương đồng với vai diễn trước đó nên nữ diễn viên phải cố gắng tìm sự khác biệt, tránh trường hợp bị so sánh. “Bạn diễn của tôi là diễn viên Anh Vũ. Những cảnh quay đầu tiên, chúng tôi gặp trở ngại vì chưa quen biết nhau. Tôi cũng thấy chưa “đã" với những phân đoạn đó nên đã chia sẻ với đoàn phim và đạo diễn", cô tâm sự.

Kiều My và Anh Vũ ngại ngùng trong những ngày quay đầu tiên, song sau đó lại rất ăn ý với nhau FBNV

Kiều My kể thêm phía ê kíp đã ngỏ ý cho diễn viên Anh Vũ sang đón cô đi làm mỗi ngày để cả hai có thời gian trò chuyện, làm quen. Dần dần, cả hai kết hợp ăn ý hơn trong phim. Song Kiều My quan niệm là diễn viên nên biết rạch ròi giữa công việc và đời thực. “Tôi cũng nói từ đầu rằng “gu" bạn trai của tôi không phải là người làm cùng nghề. Tôi rất rõ ràng trong chuyện đấy. Nhiều người hỏi tôi có tình cảm bên ngoài với anh Anh Vũ hay không, tôi khẳng định là không có", cô chia sẻ.

Là một diễn viên tay ngang nhưng Kiều My không gặp áp lực khi tham gia phim đầu tay - Hôn nhân trong ngõ hẹp. Tác phẩm này thậm chí còn giúp cô giành giải thưởng Ngôi sao xanh hạng mục Diễn viên truyền hình triển vọng của năm. Chia sẻ về thành tích này, nữ khách mời bộc bạch: “Nhiều đồng nghiệp nói rằng tôi hợp với nghề diễn xuất. Vì có nhiều anh chị làm việc nhiều năm trời mới có giải thưởng. Còn tôi chỉ mới làm phim đầu tay, chưa có kinh nghiệm đã đã giành một giải thưởng lớn. Tôi thấy mình rất may mắn", cô bày tỏ.

Thừa nhận có sự may mắn trong nghề, Kiều My cho biết đang nỗ lực không ngừng để chứng minh năng lực với khán giả FBNV

Kiều My thừa nhận con đường trở thành một diễn viên của cô bằng phẳng, không gặp quá nhiều chông gai. Tuy nhiên càng gắn bó với nghề, cô càng áp lực trong việc chứng tỏ năng lực với khán giả lẫn giới chuyên môn. Nữ diễn viên bộc bạch: “Tôi phải làm sao để khán giả có thể đón nhận so với sản phẩm trước. Tôi phải cố gắng để ê kíp khác nhìn nhận năng lực, tiếp tục mời tham gia sản phẩm tiếp theo". Kiều My nói cô không ngại xấu nên thoải mái thay đổi ngoại hình cho các vai diễn. Tuy nhiên để vào một dạng vai nóng bỏng, nữ diễn viên vẫn chưa sẵn sàng. “Đó không phải là hình ảnh tôi hướng đến cho bản thân", cô khẳng định.

Trong chương trình, Kiều My thoải mái trải lòng về chuyện tình yêu. Cô tâm sự bản thân luôn đặt sự chân thành, chung thủy lên hàng đầu. Khi có một mối quan hệ, người đẹp thẳng thắn chia sẻ. “Tôi cũng chỉ nói mình có người yêu thôi. Còn bạn trai tôi là ai, làm nghề gì thì tôi giữ cho riêng mình. Đây cũng là cách tôi bảo vệ bạn trai của mình", Kiều My bày tỏ quan điểm.