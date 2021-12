Kiều nữ ‘50 sắc thái’ hé lộ cuộc sống kín tiếng bên thủ lĩnh nhóm Coldplay

Kể từ khi hẹn hò vào năm 2017 đến nay, Dakota Johnson và Chris Martin vẫn luôn giữ chuyện tình của họ tránh xa sự chú ý của truyền thông cũng như công chúng.

Trong cuộc trò chuyện mới nhất với tạp chí Elle, người đẹp 32 tuổi nói về mối quan hệ với thủ lĩnh nhóm Coldplay: “Chúng tôi đã ở bên nhau được một thời gian và đôi khi cùng nhau đi chơi đâu đó. Tuy nhiên, cả hai đều bận rộn làm việc nên thật tuyệt khi cùng ở nhà, tận hưởng khoảng thời gian ấm cúng, riêng tư”. Nữ diễn viên phim 50 sắc thái cũng cho biết hầu hết các bữa tiệc của cô và bạn trai đều diễn ra ở nhà. Sao nữ hài lòng với mối quan hệ kín tiếng hiện tại và không chia sẻ gì thêm về chuyện riêng.

Dakota Johnson - Chris Martin bắt đầu hẹn hò từ hồi 2017 và chung sống ở Malibu, California (Mỹ). Theo nhiều nguồn tin, cả mỹ nhân 8X lẫn bạn trai của cô đều khá dễ tính, hòa hợp và luôn cảm thấy hạnh phúc khi ở bên nhau. Dakota cũng thân thiết với hai con riêng và vợ cũ của người yêu - minh tinh Gwyneth Paltrow. Tuy nhiên, giữa năm 2019, từng có thông tin cả hai đã âm thầm chia tay nhưng không lâu sau, người hâm mộ lại thấy bộ đôi nổi tiếng xuất hiện thân mật bên nhau.





Cách đây ít lâu, Chris Martin gây bất ngờ khi công khai thể hiện tình cảm với bạn gái trong một buổi biểu diễn ở London (Anh). Trên sân khấu, nam ca sĩ chỉ tay về phía Dakota Johnson giữa biển người hâm mộ bên dưới và thổ lộ đầy ngọt ngào rằng cô chính là vũ trụ của mình. Trong một video được fan chia sẻ lên Twitter, nữ diễn viên 32 tuổi đã cười với bạn trai khi nghe anh nói và đưa tay lên mặt như đang lau nước mắt vì xúc động.

Dakota Johnson sinh năm 1989 trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật và bắt đầu tham gia đóng phim từ năm lên 10 tuổi. Tuy nhiên, mỹ nhân 8X không tạo được dấu ấn đặc biệt cho tới khi cô nổi tiếng khắp thế giới với loạt phim 18+ 50 sắc thái (2015 - 2018). Sự nghiệp của người đẹp cũng dần khởi sắc với các tác phẩm: Suspiria, Bad Times at the El Royale, The Peanut Butter Falcon, The Lost Daughter… Không chỉ tập trung diễn xuất, Dakota Johnson còn là nhà đầu tư và đồng giám đốc sáng tạo của một thương hiệu chăm sóc sức khỏe tình dục.