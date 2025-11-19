'Kiều nữ' sống ảo, ăn quỵt ở New York

Chung đã bị bắt 5 lần kể từ tháng 10 vì những cáo buộc lừa đảo này Ảnh: Instagram lu.pychung

Theo New York Post, Pei Chung, 34 tuổi, sống ở Brooklyn (New York, Mỹ), bị cảnh sát bắt giữ tổng cộng 5 lần chỉ trong vòng chưa đầy một tháng vì hành vi ăn uống thả ga tại các nhà hàng cao cấp, sử dụng vỏ bọc của một "người có sức ảnh hưởng" để lừa đảo.

Chung luôn xuất hiện tại các địa điểm sang trọng như Peter Luger hay Francie với phong thái tự tin, diện những món đồ hiệu đắt đỏ của Prada, Louis Vuitton và Hermes - những món đồ mà cô thường xuyên khoe trên Instagram với 13.000 người theo dõi. Tại đây, cô tự mình đạo diễn màn "review ẩm thực" chuyên nghiệp: mang theo máy ảnh, hệ thống chiếu sáng, gọi những món ăn đắt tiền như thịt cừu Colorado hay bít tết mỡ cẩm thạch, sau đó đăng tải lên mạng xã hội như thể nhà hàng đã thuê cô làm review.

Một nguồn tin thân cận từ nhà hàng Meadowsweet tiết lộ với tờ The Post: "Cô ta ăn mặc rất sang trọng và đến các nhà hàng nổi tiếng, gọi những món đắt tiền để dùng. Sau đó đăng lên Instagram như thể nhà hàng đó đã thuê cô ta". Tuy nhiên, mọi chuyện đổ bể khi tới lúc thanh toán: "Tất cả thẻ của cô ấy đều bị từ chối".

Đề nghị trao đổi gây sốc của "kiều nữ sống ảo"

Theo New York Post, sự táo tợn của Pei Chung không chỉ dừng lại ở việc dùng thẻ bị từ chối. Cô ta sẵn sàng đưa ra những đề nghị trao đổi "trá hình" để không phải thanh toán các hóa đơn.

Ngày 22.10, tại Francie, nhà hàng đạt sao Michelin, Chung đã gọi một bữa ăn trị giá 188 USD. Khi được yêu cầu thanh toán, cô đề nghị "trao đổi hình ảnh và một bài đăng trên blog" để đổi lại bữa ăn miễn phí. Chủ nhà hàng Francie không đồng ý. Sau khi thẻ bị từ chối và Chung viện lý do chờ tiền từ gia đình, cô ta vẫn quay lại vào ngày 7.11, gọi thêm 83,83 USD đồ ăn và nhất quyết không trả tiền. Sau đó nhà hàng phải gọi cảnh sát đến. Chung bị còng tay ngay tại quầy bar trước sự chứng kiến của các thực khách giàu có.

Hôm 27.10, tại Peter Luger, sau khi dùng bữa bít tết trị giá 146 USD, Chung đã trốn trong nhà vệ sinh. Khi bị phát hiện và yêu cầu thanh toán, Jeckson Leonardo, quản lý của Peter Luger, cáo buộc Chung đã đưa ra một đề nghị "trao đổi": "Cô ấy hỏi bồi bàn rằng anh ta có thể trả tiền cho cô ấy không và cô ấy sẽ trả lại cho anh ta bằng một cách khác chứ không phải tiền mặt".

Chỉ trong vòng một tháng, Pei Chung đã nhắm vào ít nhất 5 nhà hàng danh tiếng tại Brooklyn, bao gồm Peter Luger, Francie (hai lần), Meadowsweet, Lavender Lake (hóa đơn 97 USD) và Motorino Pizza (hóa đơn 135 USD), với tổng số tiền thiệt hại lên tới hàng trăm USD.

Điều đáng nói là ngay cả sau khi bị bắt, "kiều nữ" này vẫn tiếp tục duy trì vỏ bọc sang chảnh của mình. Bài đăng trên blog về "miếng bít tết Peter Luger" - món ăn mà cô ta không trả tiền - vẫn tràn ngập những lời khen: "Phần mỡ tan chảy như lụa, mang theo hương vị của gỗ sồi và sắt từ vỉ nướng"...

Theo New York Post, câu chuyện của Pei Chung là lời cảnh tỉnh về mặt trái của xu hướng "người có ảnh hưởng" trên mạng xã hội, nơi một số người chấp nhận phạm pháp để duy trì hình ảnh ảo về một cuộc sống xa hoa, và sự thật trần trụi chỉ được phơi bày khi chiếc thẻ tín dụng bị từ chối và người vi phạm bị còng tay.