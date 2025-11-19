Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

'Kiều nữ' sống ảo, ăn quỵt ở New York

Giàu Nguyễn
Giàu Nguyễn
19/11/2025 09:37 GMT+7

Một phụ nữ trẻ giả danh người có ảnh hưởng trong lĩnh vực ẩm thực, sử dụng đồ hiệu đắt tiền làm vỏ bọc để quỵt các hóa đơn đắt đỏ tại nhà hàng đạt sao Michelin, khiến cảnh sát phải ra tay.

'Kiều nữ' sống ảo, ăn quỵt ở New York - Ảnh 1.

Chung đã bị bắt 5 lần kể từ tháng 10 vì những cáo buộc lừa đảo này

Ảnh: Instagram lu.pychung

Theo New York Post, Pei Chung, 34 tuổi, sống ở Brooklyn (New York, Mỹ), bị cảnh sát bắt giữ tổng cộng 5 lần chỉ trong vòng chưa đầy một tháng vì hành vi ăn uống thả ga tại các nhà hàng cao cấp, sử dụng vỏ bọc của một "người có sức ảnh hưởng" để lừa đảo.

Chung luôn xuất hiện tại các địa điểm sang trọng như Peter Luger hay Francie với phong thái tự tin, diện những món đồ hiệu đắt đỏ của Prada, Louis Vuitton và Hermes - những món đồ mà cô thường xuyên khoe trên Instagram với 13.000 người theo dõi. Tại đây, cô tự mình đạo diễn màn "review ẩm thực" chuyên nghiệp: mang theo máy ảnh, hệ thống chiếu sáng, gọi những món ăn đắt tiền như thịt cừu Colorado hay bít tết mỡ cẩm thạch, sau đó đăng tải lên mạng xã hội như thể nhà hàng đã thuê cô làm review.

Một nguồn tin thân cận từ nhà hàng Meadowsweet tiết lộ với tờ The Post: "Cô ta ăn mặc rất sang trọng và đến các nhà hàng nổi tiếng, gọi những món đắt tiền để dùng. Sau đó đăng lên Instagram như thể nhà hàng đó đã thuê cô ta". Tuy nhiên, mọi chuyện đổ bể khi tới lúc thanh toán: "Tất cả thẻ của cô ấy đều bị từ chối".

Đề nghị trao đổi gây sốc của "kiều nữ sống ảo"

Theo New York Post, sự táo tợn của Pei Chung không chỉ dừng lại ở việc dùng thẻ bị từ chối. Cô ta sẵn sàng đưa ra những đề nghị trao đổi "trá hình" để không phải thanh toán các hóa đơn.

Ngày 22.10, tại Francie, nhà hàng đạt sao Michelin, Chung đã gọi một bữa ăn trị giá 188 USD. Khi được yêu cầu thanh toán, cô đề nghị "trao đổi hình ảnh và một bài đăng trên blog" để đổi lại bữa ăn miễn phí. Chủ nhà hàng Francie không đồng ý. Sau khi thẻ bị từ chối và Chung viện lý do chờ tiền từ gia đình, cô ta vẫn quay lại vào ngày 7.11, gọi thêm 83,83 USD đồ ăn và nhất quyết không trả tiền. Sau đó nhà hàng phải gọi cảnh sát đến. Chung bị còng tay ngay tại quầy bar trước sự chứng kiến của các thực khách giàu có.

Hôm 27.10, tại Peter Luger, sau khi dùng bữa bít tết trị giá 146 USD, Chung đã trốn trong nhà vệ sinh. Khi bị phát hiện và yêu cầu thanh toán, Jeckson Leonardo, quản lý của Peter Luger, cáo buộc Chung đã đưa ra một đề nghị "trao đổi": "Cô ấy hỏi bồi bàn rằng anh ta có thể trả tiền cho cô ấy không và cô ấy sẽ trả lại cho anh ta bằng một cách khác chứ không phải tiền mặt".

Chỉ trong vòng một tháng, Pei Chung đã nhắm vào ít nhất 5 nhà hàng danh tiếng tại Brooklyn, bao gồm Peter Luger, Francie (hai lần), Meadowsweet, Lavender Lake (hóa đơn 97 USD) và Motorino Pizza (hóa đơn 135 USD), với tổng số tiền thiệt hại lên tới hàng trăm USD.

Điều đáng nói là ngay cả sau khi bị bắt, "kiều nữ" này vẫn tiếp tục duy trì vỏ bọc sang chảnh của mình. Bài đăng trên blog về "miếng bít tết Peter Luger" - món ăn mà cô ta không trả tiền - vẫn tràn ngập những lời khen: "Phần mỡ tan chảy như lụa, mang theo hương vị của gỗ sồi và sắt từ vỉ nướng"...

Theo New York Post, câu chuyện của Pei Chung là lời cảnh tỉnh về mặt trái của xu hướng "người có ảnh hưởng" trên mạng xã hội, nơi một số người chấp nhận phạm pháp để duy trì hình ảnh ảo về một cuộc sống xa hoa, và sự thật trần trụi chỉ được phơi bày khi chiếc thẻ tín dụng bị từ chối và người vi phạm bị còng tay.

Khám phá thêm chủ đề

kiều nữ sống ảo Ăn quỵt người có sức ảnh hưởng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận