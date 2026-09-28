Kiều Oanh 'đấu khẩu' với Phương Nam, liên tục bắt bẻ diễn viên trẻ

Kiều Oanh cùng dàn diễn viên Út Lan 2 tung hứng ăn ý tại Gia vị phim

Không chỉ khai thác yếu tố kinh dị, Út Lan 2 còn đưa khán giả đến với không gian miền Tây sông nước, nơi truyền thuyết dân gian, tín ngưỡng và câu chuyện về Hà Bá trở thành chất liệu cho bộ phim. Tại chương trình Gia vị phim, Kiều Oanh, Phương Nam, Kiều Diễm và Khánh Duy cùng nhìn lại hành trình ghi hình nhiều thử thách.

Trong lúc Phương Nam chia sẻ trải nghiệm làm việc giữa rừng và sông nước, Kiều Oanh liên tục đặt câu hỏi, bắt lỗi đàn em khiến cuộc trò chuyện thêm sôi nổi và hài hước.

Kiều Oanh và Phương Nam liên tục "quăng miếng" trong talkshow ẢNH: KHÁNH UYÊN

Đây cũng là phim điện ảnh kinh dị đầu tiên Kiều Oanh đảm nhận vai chính sau nhiều năm gắn bó với sân khấu, vì vậy quá trình tham gia tác phẩm để lại cho cô nhiều kỷ niệm khó quên. Ngoài ra, nữ nghệ sĩ thừa nhận trong lần đầu gặp gỡ các diễn viên trẻ như Kiều Diễm hay Khánh Duy, cô cũng thường xuyên bắt bẻ để thử lòng đàn em.

Dàn diễn viên Út Lan 2 bật mí chuyện chưa kể trong hậu trường ẢNH: KHÁNH UYÊN

Phương Nam cũng tiết lộ sự cố đáng nhớ trong quá trình ghi hình tại U Minh Thượng (An Giang). Nam diễn viên từng hai lần bị rắn cắn khi thực hiện các cảnh quay và phải đến bệnh viện kiểm tra.

Qua cuộc trò chuyện tại Gia vị phim, dàn diễn viên Út Lan 2 không chỉ mang đến tiếng cười mà còn giúp khán giả hiểu thêm về hành trình phía sau hậu trường. Đằng sau những phân cảnh rùng rợn của bộ phim là nhiều giờ làm việc giữa thiên nhiên, điều kiện ghi hình không thuận lợi và nỗ lực của các diễn viên trong quá trình nhập vai.