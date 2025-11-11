Kiều Oanh tiết lộ cuộc sống kín tiếng và bí quyết giữ lửa hôn nhân

Chiều 10.11 tại TP.HCM, buổi ra mắt phim điện ảnh thuộc thể loại tâm lý giật gân Bẫy tiền của đạo diễn Oscar Dương, quy tụ dàn diễn viên quen thuộc như Liên Bỉnh Phát, nghệ sĩ Kiều Oanh, Tam Triều Dâng, Lê Hải, Thừa Tuấn Anh, Mai Cát Vi,...

Nghệ sĩ Kiều Oanh cảm thấy hạnh phúc với những gì mình đang có

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên danh hài Kiều Oanh góp mặt trong một dự án điện ảnh, đánh dấu bước chuyển mới trong sự nghiệp nghệ thuật của cô. Trưởng thành từ nghệ thuật cải lương, Kiều Oanh sớm ghi dấu ấn ở mảng hài với phong cách diễn duyên dáng, tự nhiên. Cô được xem là một trong những nữ nghệ sĩ hiếm hoi vừa có khả năng mang lại tiếng cười, vừa thể hiện được chiều sâu cảm xúc trên sân khấu. Ở thời điểm hiện tai, cô vẫn giữ thói quen sống kín tiếng, tránh ồn ào đời tư và ưu tiên thời gian cho gia đình.

Nghệ sĩ Kiều Oanh tái xuất với vai diễn điện ảnh đầu tay trong dự án Bẫy tiền ẢNH: NVCC

Trong Bẫy tiền, Kiều Oanh đảm nhận vai mẹ của người yêu Đăng Thức (Liên Bỉnh Phát thủ vai), một người phụ nữ có nội tâm phức tạp, khác biệt hoàn toàn với hình ảnh quen thuộc của cô trước đây. Bộ phim xoay quanh Đăng Thức, một nhân viên tài chính tưởng chừng nắm trong tay cuộc sống ổn định bỗng bị cuốn vào vòng xoáy nguy hiểm giữa tiền bạc, tình thân và niềm tin bởi sự sa ngã vào ứng dụng lừa đảo qua điện thoại. Từ đây, mỗi quyết định và lựa chọn của anh không chỉ đe dọa chính mạng sống mình mà còn kéo theo bi kịch cho những người anh yêu thương nhất. Bẫy tiền dự kiến khởi chiếu vào ngày 21.11.2025.