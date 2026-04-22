Kiều Trinh: Ký ức khó quên với 'Mùa len trâu', cuộc sống kín tiếng tuổi 50

Mùa len trâu là một trong những tác phẩm điện ảnh kinh điển của Việt Nam do đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh thực hiện. Bộ phim được sản xuất năm 2003, phát hành năm 2004, kể về chuyến dẫn trâu đi tránh lũ của chàng trai trẻ tên Kìm. Dự án này sau đó tạo tiếng vang với loạt giải thưởng như giải đặc biệt ở Liên hoan phim Locarno (Thụy Sĩ), giải đạo diễn xuất sắc ở Liên hoan phim Chicago (Mỹ), giải đặc biệt của Liên hoan phim Amazonas (Brazil).

Bộ phim gây ấn tượng với nhiều phân cảnh đậm chất miền Tây sông nước, trong đó nổi bật là đại cảnh quy tụ tới 300 con trâu, một trong những cảnh quay hiếm thấy của điện ảnh Việt. Tham gia những phân đoạn này, diễn viên Kiều Trinh (vai Bân) có không ít kỷ niệm “dở khóc dở cười”.

Theo chia sẻ của Kiều Trinh, việc thực hiện cảnh lùa đàn trâu qua cánh đồng ngập nước là một trong những thử thách lớn của đoàn phim. Để có được dàn diễn viên đặc biệt lên tới 300 con, ê kíp phải tìm kiếm và gom từ nhiều tỉnh miền Tây. Không chỉ dừng lại ở số lượng, đàn trâu này còn phải đáp ứng tiêu chí khắt khe về ngoại hình như con nào cũng phải mập mạp, kích thước và chiều cao tương đương để tạo sự đồng nhất khi lên hình. Điều này khiến tổ sản xuất và phó đạo diễn gần như “mất ăn mất ngủ” trong thời gian chuẩn bị.

Nhưng đỉnh điểm hỗn loạn là lúc vào set quay, cùng xuất hiện tất cả 300 con trâu trong một khung hình. Theo lời nữ diễn viên, do mỗi khu vực thường chỉ có một trâu đầu đàn, việc gom nhiều đàn lại với nhau khiến chúng dễ xung đột. Khi đưa vào quay, đàn trâu thường xuyên chen lấn, thậm chí chạy khắp nơi. “Đang quay thì cả đàn trâu chạy loạn, con người cũng hoang mang theo vì sợ bị trâu húc”, Kiều Trinh nhớ lại.

Không chỉ đối mặt với sự hỗn loạn của đàn trâu, các diễn viên còn phải trực tiếp tham gia những cảnh quay tiềm ẩn nhiều rủi ro. Kiều Trinh kể lại lần đầu tập cưỡi trâu, do thiếu kinh nghiệm, cô nhảy phốc lên lưng khiến con trâu giật mình và hất cô văng xuống đất. Cú ngã khiến nữ diễn viên bị bong gân, phải tập tễnh suốt một tháng. “Từ sau lần đó tôi bị ám ảnh, lúc nào quay với trâu cũng phải nhờ chủ trâu đứng sát bên để lỡ có chuyện còn kịp ứng cứu”, cô chia sẻ.

Nữ diễn viên cũng nhớ lại một tình huống “thót tim” khác khi quay cảnh có cả trâu và bò. Trong lúc Kiều Trinh đang nhập tâm cho phân đoạn này, bò mẹ bất ngờ lao tới tìm con và hướng thẳng về phía cô. “Lúc đó tôi chỉ biết đứng sững lại, rất may mọi người phát hiện kịp và can thiệp, nếu không thì không biết chuyện gì xảy ra”, cô kể.

Kiều Trinh sau 'Mùa len trâu'

Sau Mùa len trâu, Kiều Trinh tiếp tục ghi dấu ấn qua các vai diễn trong Thất sơn tâm linh, Thưa mẹ con đi, Tài… Ở tuổi 50, nữ nghệ sĩ có cuộc sống kín tiếng bên gia đình. Cô vừa chăm chỉ hoạt động nghệ thuật, vừa dành thời gian chăm sóc vườn tược tại Bình Phước (giờ là Đồng Nai).

Hồi tháng 8.2025, cô gây bất ngờ khi công khai bạn trai, song không chia sẻ về danh tính. Nữ diễn viên cũng tiết lộ trong tương lai cô muốn để mọi thứ diễn ra tự nhiên, không đặt nặng danh phận hay khoảng cách, chỉ mong giữ được sự trân trọng và bình yên trong mối quan hệ hiện tại.