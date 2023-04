KIEY nói gì về danh xưng 'thiếu gia tập đoàn ngàn tỉ' khi vào làng giải trí?

KIEY cho biết anh không chủ động khoe khoang gia thế của mình với công chúng NVCC

Ngày 10.4, KIEY cho ra mắt MV Insomnia, đây là bài hát cuối cùng nằm trong album Sunday Sanctuary. Ca khúc do chính nam ca sĩ chấp bút và được trình bày hoàn toàn bằng tiếng Anh. Thông qua bài hát này, KIEY mong muốn mọi người có cảm nhận rõ ràng hơn về dòng nhạc electro-pop mà anh theo đuổi.

Được biết, KIEY ra mắt với vai trò ca sĩ vào năm 2020 và anh đã phát hành được hai album là Night To Myself và Sunday Sanctuary. Song song với việc làm nghệ thuật, anh còn quản lý công việc kinh doanh của gia đình. Dù là con trai út nhà Biti's và thường được gắn mác là "thiếu gia tập đoàn ngàn tỉ" nhưng nam ca sĩ nhấn mạnh anh chưa bao giờ phô trương gia thế của mình.

KIEY và đạo diễn Luk Hồ Hải My tạo ra một không gian siêu thực cho MV Insomnia NVCC

Chia sẻ với Thanh Niên về danh xưng này, KIEY cho biết: "Những ai biết tôi từ trước đến nay đều hiểu rằng tôi không khoe khoang về xuất thân dù điều đó là niềm tự hào. Ngược lại, tôi được gia đình dạy cách sống tự lập và nỗ lực theo đuổi đam mê riêng. Khi suy nghĩ nghiêm túc về việc đầu tư cho âm nhạc, tôi biết danh xưng mọi người đặt cho mình sẽ là một trở ngại. Nhưng đôi khi, tôi thấy đó cũng là may mắn bởi mình không bị áp lực về tài chính lúc bắt tay làm dự án mới. Hiện tại, tôi vẫn hoạt động song song ở lĩnh vực kinh doanh và nghệ thuật".

Mặt khác, dù các MV của KIEY vẫn chưa thật sự có lượt xem tốt nhưng nam ca sĩ sinh năm 1994 không có ý định "mua view". "Khi theo đuổi đam mê, tôi không quá quan trọng sản phẩm phải đạt triệu lượt xem hay tạo xu hướng, vì tất cả đều xuất phát từ những sở thích và cái tôi của mình. Với hai album ra mắt, mọi người sẽ thấy các sáng tác của tôi chủ yếu là tiếng Anh, mang phong cách electro/dream-pop. Các sản phẩm ảnh hưởng rất nhiều từ âm nhạc US-UK nên kén người nghe. Nhưng từng ngày, các sản phẩm của tôi được chú ý và có một cộng đồng các bạn trẻ yêu thích riêng. Ê kíp của tôi chỉ dùng những cách khác nhau để quảng bá, chứ không nghĩ đến chuyện "mua view" vì đó đều là những giá trị ảo", giọng ca 9X nói.

KIEY khẳng định anh hoàn toàn nghiêm túc với nghệ thuật NVCC

KIEY cũng tâm sự anh vẫn làm tốt công việc kinh doanh song song với hoạt động nghệ thuật nên được gia đình ủng hộ và động viên tinh thần mỗi khi anh thực hiện dự án mới. Giọng ca Paradise cho biết: "Khi biết tôi yêu âm nhạc và muốn theo đuổi đam mê này, ban đầu gia đình có chút lo lắng vì bố mẹ vẫn muốn con trai duy nhất tập trung cho sự nghiệp kinh doanh. Tuy nhiên khi thấy tôi có thể cân bằng cả hai, thậm chí làm tốt hơn trước thì gia đình còn tạo điều kiện khi các dự án của tôi ra mắt".

KIEY tên thật là Vưu Tuấn Kiệt, sinh năm 1994, anh được học piano từ năm 13 tuổi. Sau thời gian tìm hiểu, nghiên cứu về các dòng nhạc pop, jazz, rock... anh cũng tập tành viết nhạc và cho ra mắt những ca khúc riêng như Make Me Insane, Right When The Sun Rises, Paradise...