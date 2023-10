'Killers of the Flower Moon' của Martin Scorsese chịu thua phim 'Taylor Swift: The Eras Tour'

Killers of the Flower Moon (tựa Việt: Vầng trăng máu) đạt tổng doanh thu toàn cầu là 44 triệu USD. Tuy nhiên bộ phim của đạo diễn Martin Scorsese vẫn chịu thua phim ca nhạc Taylor Swift: The Eras Tour.

Dù cán đích ở vị trí thứ hai nhưng đây là khởi đầu tốt nhất đối với Martin Scorsese, kể từ khi Shutter Island ra mắt năm 2010 với 41 triệu USD hay trước đó là The Departed (ra mắt năm 2006) với 26,9 triệu USD.

Robert De Niro (trái) và Leonardo DiCaprio trong phim Killers of the Flower Moon IMDb

Killers of the Flower Moon gây được tiếng vang mặc dù 2 ngôi sao Leonardo DiCaprio và Robert De Niro không thể quảng bá phim trong bối cảnh các diễn viên đang đình công.

Với thời lượng hơn 3 giờ, Killers of the Flower Moon được khán giả cho điểm A- trên CinemaScore và các nhà phê bình đánh giá 92% trên Rotten Tomatoes, đó là một dấu hiệu tốt. Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên năm 2017 của David Grann, chuyện phim diễn ra trong bối cảnh thảm sát hàng loạt người da đỏ ở khu tự trị Osage, bang Oklahoma (Mỹ) những năm 1920, sau khi các mỏ dầu lớn được phát hiện.

Trailer phim Killers of the Flower Moon

Bom tấn Killers of the Flower Moon có kinh phí sản xuất 200 triệu USD, thể hiện sự đặt cược táo bạo trên màn ảnh rộng của Apple - hãng trước đây thường chỉ ưu tiên phim phát trực tuyến hơn rạp chiếu.

"Các bài đánh giá và điểm số của khán giả đều tuyệt vời. Leonardo DiCaprio và Robert De Niro có sức hút mạnh mẽ ở nước ngoài", David A.Gross, người điều hành Công ty tư vấn phim Franchise Entertainment Research, nói.

Apple đang thử nghiệm mô hình này một lần nữa với 2 bộ phim nổi tiếng khác là Napoleon của Ridley Scott, khởi chiếu ngày 22.11.2023 và phim kinh dị Argylle của Matthew Vaughn chiếu vào ngày 2.2.2024.

Dù khởi đầu khá tốt, Killers of the Flower Moon vẫn không thể sánh được với Taylor Swift: The Eras Tour khi phim của Taylor Swift vẫn ở vị trí dẫn đầu cuối tuần qua với 31 triệu USD từ 3.855 rạp chiếu ở Bắc Mỹ. Đây là bộ phim ca nhạc duy nhất trong lịch sử lặp lại vị trí số 1 trong 2 tuần liên tiếp và là bộ phim đầu tiên đạt 100 triệu USD tại phòng vé ở Mỹ. Sau 5 ngày chiếu, Taylor Swift: The Eras Tour do AMC Theaters phân phối đã đạt 131 triệu USD. Tính đến nay phim thu về hơn 160 triệu USD toàn cầu.

Mặc dù doanh thu bán vé giảm khoảng 66% kể từ khi ra mắt nhưng Taylor Swift: The Eras Tour vẫn là phim thắng lớn về mặt thương mại. Phim do Taylor Swift tự sản xuất, kinh phí khoảng 15 triệu USD.

Cảnh trong phim Killers of the Flower Moon IMDb

Ở vị trí thứ ba, phần tiếp theo series phim kinh dị The Exorcist: Believer đã thu thêm 5,6 triệu USD trong tuần thứ ba ra mắt. Cho đến nay, bộ phim đạt 54,2 triệu USD ở Bắc Mỹ và 107 triệu USD trên toàn cầu. Đây là con số lạc quan cho bộ phim có kinh phí 30 triệu USD.

PAW Patrol: The Mighty Movie đứng ở vị trí thứ 4 với 4,3 triệu USD trong tuần thứ tư công chiếu. Phim hoạt hình dành cho trẻ em của Paramount và Nickelodeon đã thu về 55,9 triệu USD ở Bắc Mỹ và 148 triệu USD trên toàn thế giới, vượt qua thành tích của phần tiền nhiệm PAW Patrol năm 2021 (40 triệu USD ở Bắc Mỹ, 140 triệu USD trên toàn cầu).

Nằm trong top 5 là phim hoạt hình kinh điển năm 1993 The Nightmare Before Christmas do Disney tái phát hành, thu thêm 4,1 triệu USD từ 1.650 rạp.

Killers of the Flower Moon có buổi ra mắt lần đầu tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 76 vào ngày 20.5.2023. Hãng Apple Original Films, Paramount Pictures phát hành tại Mỹ và Việt Nam hôm 20.10.2023.