Kim Go Eun thắng giải Daesang tại Rồng Xanh 2026

Sport Chosun đưa tin, lễ trao giải truyền hình Rồng Xanh năm nay quy tụ nhiều ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc như Kim Go Eun, Park Bo Young, Park Hae Soo, Shin Hye Sun, Kim Woo Bin... nhằm tôn vinh các tác phẩm truyền hình và chương trình giải trí phát hành trên các nền tảng trực tuyến trong năm qua. Trước thềm công bố những cái tên danh giá, bầu không khí đã được hâm nóng bởi màn đổ bộ hoành tráng của dàn sao hạng A trên thảm đỏ.

Đáng chú ý, vị trí dẫn dắt đêm tiệc năm nay tiếp tục được giao cho bộ đôi MC quen thuộc Jun Hyun Moo và Lim YoonA. Cả hai đã đồng hành cùng giải thưởng suốt 5 năm liên tiếp kể từ mùa đầu tiên.

Kim Go Eun với vai diễn nặng tâm lý trong You and everything else ẢNH: CẮT TỪ PHIM YOU AND EVERYTHING ELSE

Kim Go Eun nhận Daesang sau 14 năm hoạt động

Chiến thắng của Kim Go Eun đến từ vai diễn Ryu Eun Jung trong You and everything else. Đây là cột mốc đáng nhớ khi nữ diễn viên lần đầu chạm tay vào Daesang sau 14 năm hoạt động nghệ thuật.

You and everything else xoay quanh mối quan hệ kéo dài nhiều năm giữa hai người bạn thân kiêm đối thủ Ryu Eun Jung và Cheon Sang Yeon. Bộ phim khai thác những cung bậc cảm xúc đan xen giữa tình bạn, sự ngưỡng mộ, cạnh tranh và những tổn thương khó giãi bày. Trong vai Ryu Eun Jung, Kim Go Eun ghi dấu ấn với hình ảnh một người phụ nữ mạnh mẽ bên ngoài nhưng chất chứa nhiều cô đơn và mâu thuẫn nội tâm. Không giấu được xúc động khi nghe xướng tên, Kim Go Eun bật khóc trên sân khấu. Trong bài phát biểu nhận giải, cô cho biết luôn trân trọng mọi cơ hội được tham gia các dự án và chưa bao giờ xem bất kỳ vai diễn nào là điều hiển nhiên.

"Tôi sẽ cố gắng hết sức để khán giả luôn có thể khám phá những hình ảnh mới của diễn viên Kim Go Eun. Xin hãy tiếp tục trao cho tôi nhiều cơ hội hơn nữa", nữ diễn viên chia sẻ.

Nhắc đến Park Ji Hyun, Kim Jae Won và Park Hae Soo, cô bày tỏ: "Tôi thực sự may mắn khi được làm việc cùng những tiền bối tuyệt vời, và tôi đã có thể theo sát và học hỏi từ họ. Một ngày nào đó, tôi cũng muốn trở thành một tiền bối như vậy".

Tại lễ trao giải, Park Hae Soo giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất với diễn xuất đầy sức nặng, còn Shin Hye Sun giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất nhờ khả năng diễn xuất cảm xúc tinh tế.

Yoon Kyung Ho giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, và Park Bo Kyung giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Ở hạng mục Tân binh, Kim Jae Won và Jeon So Young lần lượt nhận giải Nam diễn viên mới và Nữ diễn viên mới, nổi lên như những ngôi sao thế hệ tiếp theo.

Giải thưởng truyền hình Rồng Xanh năm nay khép lại như một lễ hội rực rỡ. Các đề cử được lựa chọn thông qua các cuộc thăm dò trực tuyến và đánh giá của các phóng viên Sports Chosun cùng các chuyên gia trong ngành.