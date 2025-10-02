Kim Hằng đưa văn hóa Việt vào từng giọt cà phê với bộ sưu tập phin mới

Cà phê phin - Ký ức và bản sắc Việt

Hơn cả một tách cà phê, chiếc phin dần trở thành nét quen thuộc trong nhịp sống thường ngày của người Việt Nam. Một tách cà phê buổi sáng không chỉ đánh thức vị giác, mà còn giúp khởi đầu ngày mới tỉnh táo, tràn đầy năng lượng. Vì thế, chiếc phin không chỉ là công cụ pha chế, mà còn là ký ức, là biểu tượng văn hóa sâu sắc trong đời sống người Việt.

Giờ đây, tất cả những giá trị ấy được Kim Hằng gói ghém và nâng niu trong bộ sưu tập "Đất Việt Trong Tôi" - nơi mỗi chiếc phin là một câu chuyện của một miền đất, một dấu ấn quê hương và niềm tự hào không thể tách rời với con người Việt Nam.

Bộ sưu tập đặc biệt “Đất Việt Trong Tôi”

"Đất Việt trong tôi" - Khi địa danh hóa thành tác phẩm

Chiếc phin cà phê vốn dĩ quen thuộc trong đời sống người Việt nay được khoác lên mình một diện mạo mới. 34 địa danh được chọn lọc đại diện cho những di sản văn hóa, lịch sử và danh lam thắng cảnh tiêu biểu nhất của đất nước, được khắc họa tinh xảo trên bề mặt phin cà phê. Từ nét nhộn nhịp của chợ Bến Thành đến vẻ rực rỡ của cầu Rồng, từ không gian tĩnh lặng uy nghiêm của Văn Miếu - Quốc Tử Giám đến sự cổ kính của Đại Nội Huế, hay những ngôi chùa, thánh đường uy nghi… tất cả đều trở thành tác phẩm nghệ thuật thu nhỏ trên chiếc phin.

Phin cà phê bên chợ Bến Thành - biểu tượng nhộn nhịp và thân quen của Sài Gòn

Mỗi buổi sáng, khi nhâm nhi tách cà phê, ta như được trở lại với ký ức quê nhà, hay được gợi nhắc về những miền đất đã từng đặt chân đến. Không chỉ đơn thuần là dụng cụ pha chế, bộ sưu tập "Đất Việt Trong Tôi" biến chiếc phin nhỏ bé thành một tác phẩm nghệ thuật, nơi bản sắc vùng miền và niềm tự hào dân tộc được lưu giữ và phát triển.

Đó là hành trình để nhắc nhở ta rằng, dù đi đâu, mỗi người Việt vẫn mang trong tim hình ảnh quê hương qua những biểu tượng thân quen. Bộ sưu tập "Đất Việt Trong Tôi" chính là cách mà Kim Hằng gửi gắm một lời tri ân - tri ân đất mẹ, tri ân truyền thống và tri ân nền văn hóa Việt đã nuôi dưỡng bao thế hệ.

Một chiếc phin, ngàn câu chuyện quê hương

Không chỉ là một chiếc phin cà phê, bộ sưu tập "Đất Việt Trong Tôi" mang trong mình hơi thở của đất trời Việt Nam, niềm tự hào từ từng hạt cà phê cùng sự gắn kết qua mỗi giọt cà phê đậm đà. Mỗi chiếc phin như một "tấm bưu thiếp" bằng hợp kim, khắc họa bản sắc vùng miền để khi nâng tách cà phê, ta không chỉ thưởng vị mà còn chạm vào ký ức của quê hương.

Được chế tác từ hợp kim nhôm cao cấp, phin giữ trọn vẹn hương vị nguyên bản, cho bạn tận hưởng cà phê Việt đúng điệu - đậm đà, tinh tế và đầy cảm xúc. Sản phẩm trở thành món quà ý nghĩa để gửi sưu tầm, trao gửi gắn kết bạn bè, đồng nghiệp hay đối tác quốc tế.

Phiên bản Đen sang trọng đại diện cho sự vững chãi và tinh tế. Thân phin được khắc họa 34 địa danh tiêu biểu, như một dấu ấn văn hóa được gói gọn trong từng giọt cà phê.

Phiên bản Đỏ nhiệt huyết được coi như biểu tượng của đam mê, của sức sống Việt. Trên thân phin, 34 địa danh nổi bật được khắc họa tinh xảo, mang đến cảm giác mạnh mẽ và đầy năng lượng.

Bộ sưu tập “Đất Việt Trong Tôi” - 2 phiên bản đen và đỏ mang trong mình từng sứ mệnh riêng

Hành trình 47 năm và niềm tự hào của Kim Hằng

Trong suốt gần nửa thế kỷ, Kim Hằng vẫn kiên định với hành trình gìn giữ giá trị văn hóa Việt trong từng sản phẩm. Bộ sưu tập mới này ra đời không chỉ để tôn vinh bản sắc dân tộc, mà còn mang hơi thở của nhịp sống hiện đại - khi đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển hùng cường.

Như một minh chứng bền bỉ, Kim Hằng muốn gửi gắm thông điệp rằng: dẫu có nhiều đổi thay, bản sắc văn hóa Việt vẫn vẹn nguyên trong từng chi tiết nhỏ bé, từ những giọt cà phê đến chiếc phin quen thuộc. Với bộ sưu tập "Đất Việt Trong Tôi", Kim Hằng không chỉ khẳng định vị thế của một thương hiệu đồng hành cùng người Việt qua nhiều thế hệ, mà còn viết tiếp câu chuyện tự hào: mang văn hóa Việt đến gần hơn với mọi người, qua những sản phẩm nhỏ bé nhưng giàu giá trị tinh thần.

