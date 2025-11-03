Kim Heechul (Super Junior) bị giảm 9 cm chiều cao sau vụ tai nạn nghiêm trọng

Vụ tai nạn cách đây 9 năm đã để lại cho Kim Heechul di chứng nặng nề và khiến anh được phân loại mức tàn tật thể chất cấp độ 4 tại Hàn Quốc.

Hành trình phục hồi đầy nghị lực

Trong tập phát sóng ngày 31.10 của chương trình 20th Century Hit-Song trên KBS Joy với chủ đề Những ca sĩ vượt qua nỗi đau, chương trình đã nhắc lại câu chuyện của nhiều nghệ sĩ kiên cường đứng dậy sau biến cố lớn trong cuộc đời và sự nghiệp.

Kim Heechul tiết lộ chiều cao đã giảm từ 1,85 m xuống 1,76 m do chấn thương xương đùi nghiêm trọng Ảnh: Instagram heenim

Khi chương trình đề cập đến ca sĩ rock Kim Kyung Ho - người từng mắc hoại tử chỏm xương đùi nhưng vẫn kiên trì biểu diễn, Kim Heechul khi đó cũng chia sẻ câu chuyện của mình với sự đồng cảm sâu sắc: "Tôi hiểu cảm giác đó vì xương đùi của tôi cũng bị tổn thương hoàn toàn. Chiều cao của tôi thực sự giảm, trước đây tôi gần 1,85 m". Hiện chiều cao của Heechul được ghi nhận là 1,76 m.

Năm 2006, trên đường trở về sau lịch trình của Super Junior, Kim Heechul gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, bị gãy xương mắt cá chân trái, xương đùi và xương hông. Anh phải trải qua phẫu thuật lớn để cố định xương bằng 7 đinh kim loại.

Sau quá trình điều trị và phục hồi kéo dài, Kim Heechul được xếp vào diện tàn tật thể chất cấp độ 4 theo hệ thống phân loại y tế của Hàn Quốc.

Trước đây, trên kênh YouTube cá nhân, Kim Heechul cũng từng trải lòng về giai đoạn khó khăn đó: "Cách đây khoảng 10 năm, bác sĩ nói tôi có thể sẽ không đi lại được nữa và việc bay đường dài là không thể. Tôi thậm chí được miễn tham gia huấn luyện dự bị quân sự vì chấn thương. Khi đi làm giấy chứng nhận khuyết tật, tôi cảm thấy vô cùng rối bời và xấu hổ, đến mức quay người bỏ về".

Sự thẳng thắn của Kim Heechul nhận được nhiều đồng cảm từ khán giả, khi anh chia sẻ không chỉ về quá trình phục hồi thể chất mà còn cả những tổn thương tinh thần đi kèm.

Kim Heechul vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật solo và biểu diễn cùng nhóm Super Junior dù mang di chứng suốt nhiều năm Ảnh: Instagram superjunior

Sau buổi phát sóng, người hâm mộ đã để lại nhiều bình luận ủng hộ nam thần tượng 8X trên các diễn đàn trực tuyến: "Không thể tin được anh ấy đã trải qua những điều kinh khủng đó mà vẫn luôn nhiệt huyết trên sân khấu"; "Heechul là minh chứng rằng sức mạnh không nằm ở sự hoàn hảo".

Hiện Kim Heechul vẫn tích cực tham gia nhiều chương trình giải trí và hoạt động nghệ thuật. Dù thường dùng sự hài hước để che giấu nỗi đau, hành trình của anh được xem là minh chứng cho tinh thần kiên cường và nghị lực không khuất phục trước nghịch cảnh.