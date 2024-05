Kim Ji Won bận rộn sau 'Nữ hoàng nước mắt'

Kim Ji Won chuẩn bị cho chuỗi fan meeting đầu tiên trong sự nghiệp TWITTER

Hôm 29.5, công ty quản lý của Kim Ji Won là High Zium Studio phát hành video nhá hàng cho fan meeting Be my one sắp tới. Trong clip, sao phim Nữ hoàng nước mắt gây ấn tượng với nhan sắc trong trẻo không tì vết và thần thái sang chảnh.

Đồng thời, thông qua teaser lần này, ê kíp cũng thông báo lịch trình fan meeting Be my one của Kim Ji Won trước mắt sẽ lần lượt là ở Seoul (22 và 23.6), Osaka (7.7), Tokyo (10.7), Đài Bắc (21.7), Manila (3.8), Bangkok (24.8) và Jakata (31.8). Phía mỹ nhân 9X cũng úp mở sẽ còn nhiều địa điểm được công bố thời gian tới.

Người hâm mộ mong ngóng được gặp nữ diễn viên TWITTER

Thông tin về fan meeting Be my one của Kim Ji Won nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Người hâm mộ Hàn Quốc và quốc tế bày tỏ niềm vui và hào hứng khi sắp được gặp thần tượng ngoài đời. Không ít dân mạng cho rằng phía người đẹp sinh năm 1992 đang lên kế hoạch bổ sung thêm một số nơi ở ngoài lãnh thổ châu Á.

Ngoài ra, đông đảo bình luận dự đoán chuỗi sự kiện lần này của Kim Ji Won nhiều khả năng tạo nên cơn sốt vé "khủng". Bởi cách đây không lâu, đợt mở bán vé online buổi fan meeting Be my one chặng Seoul (Hàn Quốc) đã cho thấy cuộc cạnh tranh khốc liệt khi có đến hàng trăm ngàn người giành mua 800 vé (400 vé cho mỗi đêm).

Danh tiếng Kim Ji Won tăng cao sau Nữ hoàng nước mắt TWITTER

Kết quả, vé chương trình nhanh chóng sold out. Vài tiếng sau, một số dân buôn bắt đầu "chào hàng" với mức giá cao chót vót, điển hình như vé 66.000 won (1,2 triệu đồng) nhưng được rao bán lại giá 650.000 won (12 triệu đồng). Những trường hợp săn vé bất hợp pháp cũng bị "bóc phốt". Ồn ào này khiến phía Kim Ji Won phải can thiệp.

Được biết, Be my one là fan meeting đầu tiên của Kim Ji Won sau 14 năm hoạt động nghệ thuật. Độ hot của những buổi giao lưu người hâm mộ trên cho thấy mức sự nổi tiếng của nữ diễn viên thời điểm hiện tại.

Kim Ji Won xinh đẹp rạng rỡ ở tuổi 32 TWITTER

Tên tuổi của Kim Ji Won bùng nổ nhờ cơn sốt Queen of tears phát sóng tháng 3 - 4 năm nay. Với vai Hong Hae In trong tác phẩm này, cô không chỉ khẳng định khả năng diễn xuất đa dạng mà còn thu hút thêm người hâm mộ. Nhất cử nhất động của ngôi sao Hàn này đều thu hút sự chú ý.

Số follower của Kim Ji Won trên Instagram từ 8,2 triệu (trước khi phim chiếu) đã tăng lên 12,8 triệu (tính đến 29.5). Lượng tương tác trên trang Instagram tăng mạnh, ba bài viết gần đây nhất của nữ diễn viên đều đạt gần 4 triệu lượt thích. Bên cạnh đó, người đẹp 32 tuổi cũng đắt show quảng cáo. Giữa tháng 5 vừa qua, cô được mời đến Singapore tham dự sự kiện của nhà mốt Bulgari.

Người đẹp trong Nữ hoàng nước mắt POSTER PHIM

Trước Nữ hoàng nước mắt, Kim Ji Won quen thuộc với khán giả qua các phim đình đám như Gia đình là số 1 mùa 3, Những người thừa kế, Hậu duệ mặt trời, Cháy mãi ước mơ (Thanh xuân vật vã), Biên niên sử Arthdal, Tình yêu chốn đô thị, Nhật ký tự do của tôi…

Đặc biệt, riêng về Nữ hoàng nước mắt, truyền thông Hàn Quốc nhận định dư âm của tác phẩm vẫn còn dù đã kết thúc tròn một tháng. Cụ thể, đứa con tinh thần của biên kịch Park Ji Eun là bộ phim truyền hình được khán giả Hàn Quốc yêu thích nhất trong tháng 5 theo cuộc khảo sát của Gallup Korea. Với thành tích này, Queen of tears trở thành phim truyền hình dài 16 tập đầu tiên đứng đầu danh sách trong ba tháng liên tiếp (tháng 3, 4 và 5). Mới đây, Nữ hoàng nước mắt cũng được đề cử tại giải Seoul Drama Awards 2024.