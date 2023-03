Kim Kardashian được tặng 250.000 USD tiền mặt sau khi gặp trùm Jho Low ở Las Vegas

Các tài liệu mới của cuộc điều tra này vừa được tiết lộ kèm câu chuyện hoang đường của Kim Kardashian liên quan đến túi tiền mặt tại một sòng bạc ở Las Vegas (Mỹ).

Theo một báo cáo mới của Bloomberg Businessweek, các tài liệu chưa từng được tiết lộ trước đây chỉ rõ FBI đã nói chuyện với hai ngôi sao khi thu thập thông tin trong vụ kiện chống lại Jho Low, ông trùm bí ẩn - trung tâm của vụ bê bối biển thủ Quỹ 1MDB khét tiếng. Quỹ 1MDB do cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak sáng lập năm 2009 nhằm phát triển kinh tế - xã hội. Các nhà điều tra Malaysia và Mỹ cho rằng quỹ này đã để thất thoát khoảng 4,5 tỉ USD trong thời gian từ 2009 – 2015.

Kim Kardashian từng bị FBI thẩm vấn Page Six

Kim Kardashian đã nói với FBI vào năm 2019 rằng cô ở Las Vegas cùng một nhóm, bao gồm Jho Low và hai "sói già phố Wall" trong phòng riêng lúc 5 giờ sáng.

Nhưng khi bà trùm thương hiệu Skims - Kim Kardashian (42 tuổi), quyết định rời đi, một người bạn đã bảo cô ở lại vì anh ta "đã nghe chuyện Low cho mọi người phỉnh vào cuối đêm".

Các tài liệu của FBI cho biết Kardashian "đã ở lại và giành chiến thắng lớn trong một ván bài".

Nhưng khi cô ấy cố gắng "trả lại tất cả số phỉnh của mình cho Low", người mà cô ấy gặp lần đầu tiên vào năm 2009, anh ta nói với cô rằng số phỉnh đó là của cô.

Theo báo cáo của FBI, khi Kardashian đến quầy sòng bạc để rút tiền mặt bằng phỉnh, cô biết rõ rằng mình có đến 350.000 USD tiền thắng cược và sau đó được đưa cho "một túi rác chứa đầy những tờ 100 USD", trị giá 250.000 USD.

Báo cáo của FBI cũng cho biết sau đó Kim Kardashian "đặt túi rác đầy tiền vào túi xách tay của cô ấy và lên chuyến bay của hãng hàng không Southwest Airlines trở về Los Angeles".

Sau đó, Kim được cho là đã thu được thêm 100.000 USD - trong một túi tiền mặt khác - nhân chuyến đi dự tiệc với Low ở Las Vegas.

Kim bán chiếc Ferrari và mua một chiếc Lamborghini mang tên West

Vào năm 2014, Kim Kardashian nói với chồng cũ Kanye West rằng Low muốn tặng cô một bức tranh của Jean-Michel Basquiat nhưng nam rapper bị cáo buộc "đã khiến Kardashian nhắn tin cho Low và nói rằng họ không thích Basquiat và thay vào đó muốn có một tác phẩm của danh họa Monet".

Theo các tài liệu của FBI, động thái này rõ ràng là "gây rối với Low vì cả Kardashian và West đều nhận thấy Low rất hay thay đổi khi tặng quà và không bao giờ mong đợi nhận được lời đề nghị tặng một bức tranh".

Các giấy tờ của FBI cũng phản ánh rằng Kim Kardashian đã nhận được 305.000 USD từ Low như một món quà cưới khi cô kết hôn với Kris Humphries vào năm 2011 và Kim đã mua một chiếc Ferrari màu trắng bằng số tiền này.

Các nhà điều tra xác nhận sau đó cô đã bán chiếc xe và mua một chiếc Lamborghini mang tên West.

Các báo cáo của FBI xác nhận Leonardo DiCaprio (48 tuổi) dự tiệc ở Las Vegas với Jho Low - kẻ hiện đang trốn chạy vì bị cáo buộc trong vụ biển thủ 700 triệu USD từ quỹ 1MDB .

Jho Low phủ nhận mọi hành vi sai trái trong vụ án.

Trước khi bị buộc tội trong kế hoạch lừa đảo 1MDB, Low nổi tiếng khi tiệc tùng với các ngôi sao, chi nhiều tiền cho bất động sản và vô số tác phẩm nghệ thuật xa xỉ, thậm chí còn bị cáo buộc hỗ trợ cho bộ phim năm 2013 của do Leonardo DiCaprio đóng chính là The Wolf of Wall Street.

FBI báo cáo chi tiết về mối quan hệ thân thiết của DiCaprio với Low Page Six

FBI báo cáo chi tiết về mối quan hệ thân thiết của DiCaprio với Low, nhưng nói rằng nam diễn viên thường "đưa cho người đại diện đọc các bài báo và đề nghị anh ấy tiếp tục làm việc với ai đó. Trong trường hợp này, người đại diện của anh đã bật đèn xanh để anh tiếp tục làm việc với Low".

FBI nhận định: "DiCaprio sống trong thế giới của những tin đồn. Vì vậy anh ấy không coi trọng bất kỳ tin đồn nào trong số đó cho đến khi những tin tức tiêu cực về Jho Low xuất hiện và ê-kíp nói với anh rằng mọi chuyện giờ đã trở nên nghiêm trọng".

Khi các bản tin liên kết Low với vụ bê bối 1MDB xuất hiện vào năm 2015, Bloomberg đưa tin người chiến thắng giải Oscar đang "lên kế hoạch gây quỹ ở Saint-Tropez, Pháp. Low đã hứa tặng một tác phẩm của nghệ sĩ Roy Lichtenstein".

Khi tác phẩm nghệ thuật được cho là không bao giờ đến, DiCaprio đã phải rút nó khỏi cuộc đấu giá và sau đó "bắt đầu xa lánh Low".

"Anh ấy cảm thấy xấu hổ", tài liệu của FBI ghi nhận.

Một nguồn tin nói với Page Six về mối quan hệ của hai ngôi sao Kim Kardashian và Leonardo DiCaprio với Jho Low: "Những người nổi tiếng không làm việc cho tên tội phạm này. Trong nhiều trường hợp, họ thực sự chỉ bị lừa".