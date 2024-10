Kim Kardashian thay đổi mạnh mẽ sau khi 'thoát khỏi' Kanye West

Kim Kardashian có sự thay đổi lớn về phong cách khi cuối cùng cô đã thoát khỏi sự kiểm soát của chồng cũ Kanye West. Hiện tại, ngôi sao 44 tuổi thường xuyên xuất hiện với váy bút chì và giày cao gót sang trọng, điều này cho thấy cô đã quay trở lại với phong cách từng theo đuổi trước khi bắt đầu hẹn hò với nam ca sĩ nhạc rap gây tranh cãi.

Kim Kardashian nổi bật với chiếc váy dạ tiệc lệch vai cùng phụ kiện đồng điệu tại lễ trao giải Emmy 2009 ẢNH: HARPERSBAZAAR

Khi mới nổi tiếng vào đầu những năm 2000, Kim Kardashian là một fan trung thành của những chiếc váy Herve Leger, giày cao gót Christian Louboutin, váy bút chì và áo bó sát, áo khoác ngoài, các phụ kiện sang trọng như túi Hermes Birkin và đồ trang sức bản lớn.



Kim Kardashian hẹn hò với Kanye West vào năm 2012, ngay sau khi cuộc hôn nhân kéo dài 72 ngày của cô với cầu thủ bóng rổ Kris Humphries kết thúc. Từ thời khắc này, người đẹp sinh năm 1980 đã trải qua một "cuộc cách mạng" thay đổi phong cách mà chủ nhân bản hit Stronger góp công rất lớn.

Trước đây, vợ cũ của Kanye West rất yêu thích những dáng váy bodycon hoặc váy bút chì đơn giản ẢNH: HARPERSBAZAAR

Kanye West nổi tiếng vì vứt bỏ hầu hết quần áo trong tủ đồ của Kim Kardashian trong một tập phim Keeping Up With The Kardashians chỉ vài tháng sau khi họ bắt đầu mối quan hệ. Và trong suốt quãng thời gian sau đó, Kanye West được cho là kiểm soát toàn bộ những gì vợ mình mặc.



Sau khi kết hôn với Kanye West, Kim Kardashian không ít lần bị công chúng la ó vì cách ăn mặc hở bạo quái gở ẢNH: HARPERSBAZAAR

Kim Kardashian trở thành "nàng thơ" của chồng mình. Cô thường xuyên mặc những trang phục từ bộ sưu tập thời trang Yeezy do Kanye West thiết kế và cả những sáng tạo kỳ quặc từ nhà mốt Balenciaga và Balmain. Khi Kim Kardashian và Kanye West kết hôn ở Ý vào năm 2014, các chị em gái và mẹ của cô là Khloe, Kourtney, Kendall, Kylie và bà Kris Jenner thậm chí còn phải mặc những bộ đồ phù dâu do nam rapper đích thân lựa chọn.



Phong cách hiện tại của nữ tỉ phú ở độ tuổi 44 ẢNH : INSTAGRAM KIMKARDASHIAN

Trong một tập phim The Kardashians năm ngoái, Kim Kardashian thừa nhận rằng cô thấy khó khăn khi tìm được phong cách riêng của mình sau nhiều năm bị chồng cũ ra lệnh phải mặc gì: "Tôi chắc chắn thấy được những gì tôi thích, nhưng tôi chưa bao giờ thực sự là người có tầm nhìn xa trông rộng. Khi đó Kanye sẽ đến và nói: 'Em nên làm tóc thế này. Em nên mặc bộ đồ này'".