Kim Min Hee đón con trai cùng người tình U.70

Kim Min Hee sinh con đầu lòng

Kim Min Hee và Hong Sang Soo có con chung sau nhiều năm bên nhau ẢNH: AFP

Theo The Joong Ang, nguồn tin trong ngành điện ảnh Hàn Quốc tiết lộ vào ngày 8.4 rằng nữ diễn viên Kim Min Hee vừa sinh con trai và ở lại một trung tâm chăm sóc sau sinh tại Hanam, tỉnh Gyeonggi. Đây là con chung đầu tiên của sao phim Cô hầu gái và người tình hơn 22 tuổi - đạo diễn Hong Sang Soo, sau 8 năm công khai bên nhau.

Trước đó, vào khoảng giữa tháng 1.2025, truyền thông xứ kim chi đưa tin bộ đôi này đang mong đợi em bé khi cả hai được phát hiện cùng nhau đến một phòng khám sản khoa. Trong những bức ảnh từng được đăng tải sau đó, nữ diễn viên 43 tuổi được nhìn thấy bụng bầu vượt mặt. Thời gian qua, cô và Hong Sang Soo sống kín tiếng, luôn xuất hiện cùng nhau và tỏ thái độ không quan tâm đến những bình luận tiêu cực.

Scandal ngoại tình xôn xao làng phim ảnh Hàn Quốc

Bộ đôi diễn viên - đạo diễn nổi tiếng này bị "tẩy chay" tại Hàn Quốc vì bê bối ngoại tình ẢNH: AFP

Từ giữa năm 2016, Kim Min Hee và đạo diễn Hong Sang Soo vướng tin đồn ngoại tình. Cả hai được cho là đã nảy sinh tình cảm sau khi cùng hợp tác trong bộ phim Right Now, Wrong Then vào năm 2015, lần lượt với vai trò diễn viên chính và đạo diễn. Đến tháng 3.2017, tại một buổi ra mắt phim ở Seoul (Hàn Quốc), cặp đôi này đã công khai thừa nhận mối quan hệ tình cảm của họ.

Vụ việc khiến cả hai nhận "gạch đá" dữ dội của dư luận. Trong khi ông Hong bị chỉ trích vì ngoại tình, bỏ rơi vợ con thì minh tinh họ Kim hứng "bão" vì bất chấp cặp kè đàn ông đã có gia đình. Ồn ào tình ái được cho là nguyên nhân khiến sao phim Helpless không được ký tiếp hợp đồng với công ty quản lý lúc bấy giờ mà kết thúc vào đầu năm 2016. Cô cũng bị nhiều thương hiệu quay lưng, mất nhiều hợp đồng quảng cáo. Vụ ngoại tình cũng khiến danh tiếng của Kim Min Hee tại Hàn trượt dốc thảm hại, các hoạt động của cô tại quê nhà bị công chúng "tẩy chay" kịch liệt.

Về phía Hong Sang Soo, sau khi có mối quan hệ bất chính với Kim Min Hee, ông rời khỏi nhà, bỏ lại vợ và con gái. Nhà làm phim nổi tiếng này đệ đơn ly hôn vợ vào tháng 12.2016 nhưng bị tòa án bác bỏ yêu cầu vào tháng 6.2019.

Sau ồn ào, họ không xuất hiện tại bất kỳ sự kiện chính thức nào ở Hàn Quốc, chỉ cùng nhau tham dự các liên hoan phim ở nước ngoài ẢNH: AFP

Kim Min Hee và Hong Sang Soo đều là những tên tuổi tài năng của làng điện ảnh Hàn Quốc, danh tiếng vươn tầm quốc tế.



Minh tinh họ Kim sinh năm 1982, cô từng làm người mẫu rồi chuyển hướng sang đóng phim, gây tiếng vang với nhiều tác phẩm: Hellcats, Helpless (Vô vọng), Very Ordinary Couple (Oan gia tình), The Handmaiden (Cô hầu gái)… Những năm gần đây, cô chỉ đóng những bộ phim của Hong Sang Soo và được công nhận ở quốc tế. Hồi 2017, ngôi sao này nhận giải Gấu bạc cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất nhờ vai diễn trong On the Beach at Night Alone. Năm ngoái, Kim Min Hee nhận Prado cho Màn trình diễn xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Locarno nhờ vai diễn trong By the Stream.

Hong Sang Soo sinh năm 1960, ông là biên kịch, đạo diễn danh tiếng của xứ kim chi. Nhà làm phim ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm: Woman Is the Future of Man, Our Sunhi, The Woman Who Ran, Introduction, The Novelist's Film… Sở trường của Hong là các bộ phim khai thác tình cảm, hiện thực đời sống trong nước, giúp đạo diễn này giành được nhiều giải thưởng tại Liên hoan phim Cannes (Pháp), Liên hoan phim quốc tế Berlin (Đức), Liên hoan phim Locarno (Thụy Sĩ)…