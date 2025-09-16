Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kim Oanh Group lan tỏa yêu thương đến gần 1.000 cụ già neo đơn mùa Vu lan

Hoài Nhiên
Hoài Nhiên
16/09/2025 21:22 GMT+7

Quỹ Khởi sự từ tâm (thành viên Kim Oanh Group) trao gần 1.000 phần quà cho các cụ già neo đơn không nơi nương tựa trong chuỗi hoạt động Vu lan báo hiếu năm 2025.

Nhân tháng Vu lan báo hiếu năm 2025, Quỹ Khởi sự từ tâm tổ chức chuỗi hoạt động thiện nguyện “Vu lan báo hiếu - lan tỏa yêu thương” tại 7 cơ sở mái ấm, trung tâm chăm sóc người già không nơi nương tựa tại TP.HCM và Đồng Nai với tổng kinh phí thực hiện chương trình hơn 700 triệu đồng.

Kim Oanh Group lan tỏa yêu thương đến gần 1.000 cụ già neo đơn mùa Vu lan - Ảnh 1.

Chương trình văn nghệ diễn ra sôi nổi tại Trung tâm Bảo trợ và công tác xã hội (cơ sở 2, TP.HCM)

ẢNH: H.N

Đây là hoạt động thường niên do Quỹ Khởi sự từ tâm duy trì nhiều năm nhằm mang đến không khí ấm áp, sẻ chia đến các cụ cao tuổi thiếu vắng con cháu chăm sóc.

Trong dịp này, Quỹ Khởi sự từ tâm thông qua Kim Oanh Group đã huy động các chi nhánh của tập đoàn tham gia tổ chức. Các chi nhánh không chỉ tập trung vào hoạt động kinh doanh mà còn đồng hành cùng quỹ trong nhiều chương trình thiện nguyện khác.

Chương trình không chỉ mang lại niềm vui và sự an ủi tinh thần cho các cụ cao tuổi neo đơn mà còn thể hiện tinh thần nhân ái và trách nhiệm xã hội của Quỹ Khởi sự từ tâm thuộc Kim Oanh Group.

Kim Oanh Group lan tỏa yêu thương đến gần 1.000 cụ già neo đơn mùa Vu lan - Ảnh 2.
Kim Oanh Group lan tỏa yêu thương đến gần 1.000 cụ già neo đơn mùa Vu lan - Ảnh 3.

Các cụ tham gia giao lưu văn nghệ tại chương trình

ẢNH: H.N

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đã đến thăm hỏi, giao lưu văn nghệ cùng các cụ tạo nên không khí rộn ràng, vui tươi. Đặc biệt, Quỹ Khởi sự từ tâm đã trao tặng gần 1.000 phần quà gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu cho các cụ.

Bà Huỳnh Thị Bửu (70 tuổi) đã có 9 tháng sống tại Trung tâm Bảo trợ và công tác xã hội (cơ sở 2, TP.HCM). Trong chương trình, khi nghe ca khúc Lòng mẹ vang lên, bà đã nghẹn ngào xúc động.

Kim Oanh Group lan tỏa yêu thương đến gần 1.000 cụ già neo đơn mùa Vu lan - Ảnh 4.

Đại diện Kim Oanh Group trao quà cho cụ Huỳnh Thị Bửu

ẢNH: H.N

Trước đó, bà một mình vào TP.HCM với dự định mưu sinh bằng nghề bán vé số nhưng vừa đặt chân đến thành phố thì không may bị mất hết giấy tờ, tiền bạc, điện thoại. Từ đó, bà được đưa về trung tâm chăm sóc. Điều bà mong mỏi nhất lúc này là người em gái nuôi ở quê biết được nơi bà đang sống để vơi bớt nỗi nhớ.

Cùng ngày, đoàn đã đến thăm, tặng quà cho các cụ tại Cơ sở Bảo trợ xã hội Diệu Pháp (TP.HCM). Hoạt động không chỉ mang đến niềm vui cho các cụ mà còn thể hiện sự quan tâm của Quỹ Khởi sự từ tâm đối với những mảnh đời đang nương náu tại mái ấm.

Trước đó, Quỹ Khởi sự từ tâm đã tổ chức Lễ Vu lan báo hiếu cho cán bộ nhân viên Kim Oanh Group tại chùa Vĩnh Nghiêm (TP. HCM) để dâng cúng và tưởng nhớ công ơn sinh thành. Qua đó, khơi dậy tinh thần hiếu đạo trong mỗi cán bộ nhân viên.

