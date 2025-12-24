Kim Oanh Land và Phú Việt Tín công bố kế hoạch phát triển dự án The Link City

Tọa lạc ngay trung tâm hành chính Dầu Giây, ngã tư Quốc lộ 1A và Quốc lộ 20, The Link City cung cấp cho thị trường 1.397 sản phẩm từ nhà phố thương mại, nhà phố liên kế, biệt thự. Hướng đến kiến tạo chuẩn sống hiện đại, năng động, The Link City được quy hoạch hệ thống 50 tiện ích, nổi bật như trường liên cấp, trung tâm thương mại 2,6ha, hồ bơi, hệ thống công viên, tổ hợp thể thao ngoài trời, khu vui chơi trẻ em, khu BBQ, quảng trường sự kiện... Lễ công bố kế hoạch phát triển dự án The Link City nhằm minh bạch thông tin pháp lý và tiến độ xây dựng, giúp khách hàng nắm rõ hơn định hướng phát triển của dự án và an tâm khi giao dịch sản phẩm.

Hạ tầng sắp hoàn thiện, giai đoạn 1 đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Ông Đặng Phước Bình - Tổng giám đốc Công ty Phú Việt Tín phát biểu tại sự kiện

Tại sự kiện, ông Đặng Phước Bình - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Phú Việt Tín - cho biết The Link City được định hướng phát triển thành một đô thị kiểu mẫu, là điểm nhấn về hạ tầng thương mại và không gian sống cho toàn khu vực Dầu Giây. Việc hợp tác cùng Kim Oanh Land là bước đi chiến lược nhằm nâng cao năng lực triển khai, đảm bảo dự án được thực hiện đúng tiến độ, đúng chủ trương đầu tư của địa phương.

Liên quan đến tiến độ xây dựng dự án, ông Bình cho biết, giai đoạn 1 với quy mô 53ha đã hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và đưa vào sử dụng theo quy hoạch được phê duyệt. Một số sản phẩm đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Với giai đoạn 2 quy mô khoảng 47ha, hạ tầng kỹ thuật hiện đã đạt khoảng 55% khối lượng theo giấy phép xây dựng.

Đến nay, trạm xử lý nước thải của dự án đã hoàn thiện, dự kiến sẽ được khánh thành vào ngày 25.12.2025. Đối với hạ tầng xã hội, trung tâm thương mại 2,6ha đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hoàn tất các thủ tục pháp lý điều chỉnh, dự kiến triển khai xây dựng trong năm 2026.

Các hạng mục vỉa hè đã được hoàn thiện, hệ thống cây xanh dự kiến triển khai trong quý 1/2026, trong khi hệ thống điện trung thế và chiếu sáng đang được phối hợp nâng cấp, bàn giao và đưa vào vận hành trước Tết Nguyên đán. Bên cạnh đó, chủ đầu tư cũng cam kết hỗ trợ đầy đủ về pháp lý và tạo điều kiện để khách hàng có thể xây dựng nhà ở đúng quy hoạch, đảm bảo mỹ quan và đồng bộ toàn khu.

Kim Oanh Land cam kết triển khai đúng lộ trình, tạo giá trị cho cộng đồng

Bà Đặng Thị Kim Oanh - Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Kim Oanh Group, đại diện Kim Oanh Land - chia sẻ về kế hoạch phát triển The Link City và tâm huyết của Kim Oanh Land

Bà Đặng Thị Kim Oanh - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Kim Oanh Group, đại diện Kim Oanh Land, đơn vị phát triển dự án, cho biết trong giai đoạn 1, Kim Oanh Land tham gia dự án với vai trò phát triển và phân phối sản phẩm. Với quan điểm "đi đến đâu, tạo giá trị cho khách hàng đến đó", ngay khi đảm nhiệm vai trò đơn vị phát triển dự án, Kim Oanh Land đã mạnh tay đầu tư một số tiện ích như công viên, hồ cảnh quan, khu vui chơi ngoài trời, sân thể thao và các điểm nhấn cảnh quan khác nhằm nâng cao trải nghiệm sống cho cộng đồng cư dân hiện hữu.

"Chúng tôi cam kết sẽ dồn mọi nguồn lực đồng hành cùng chính quyền Dầu Giây và Công ty Phú Việt Tín để phát triển dự án The Link City một cách bài bản, đảm bảo chất lượng và tiến độ. Thậm chí, đối với các khách hàng trước đây mua sản phẩm trực tiếp từ chủ đầu tư hay thông qua các đơn vị phân phối khác, Kim Oanh Land cũng cảm thấy cần phải có trách nhiệm và cam kết đồng hành để xử lý các vướng mắc còn tồn đọng nhằm hỗ trợ sớm được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. Bên cạnh đó, Kim Oanh Land cũng đang tiếp tục nghiên cứu phát triển thêm các dự án mới tại Dầu Giây và Đồng Nai nếu điều kiện cho phép", bà Kim Oanh nhấn mạnh.

Sự đồng hành của địa phương, ngân hàng và nhà thầu

The Link City trước đây do Công ty TNHH Đầu tư Phú Việt Tín làm chủ đầu tư, thời điểm đó, Kim Oanh Land cũng là nhà phát triển và phân phối dự án ra thị trường và hiện nay đã hình thành khu đô thị hiện đại, hạ tầng đồng bộ, thu hút cư dân đến sinh sống, kinh doanh sầm uất.

Phối cảnh dự án The Link City tọa lạc ngay trung tâm hành chính Dầu Giây

Thời gian vừa qua, chính quyền địa phương luôn tạo điều kiện thuận lợi để Phú Việt Tín và Kim Oanh Land triển khai dự án đúng quy định của pháp luật, đồng thời chủ động tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc. Như đối với giai đoạn 1, hỗ trợ chủ đầu tư hoàn thiện các hạng mục hạ tầng xã hội quan trọng như trạm xử lý nước thải, trung tâm thương mại, công viên, hệ thống điện chiếu sáng và đường điện trung thế. Ngoài ra, đề nghị chủ đầu tư tạo điều kiện để khách hàng đã ký hợp đồng mua bán đất khi đủ điều kiện, được xây dựng nhà ở theo đúng quy hoạch trong thời gian chờ cấp giấy chứng nhận, đáp ứng nhu cầu an cư chính đáng của người dân.

Với giai đoạn 2, hiện nay UBND xã Dầu Giây cũng đã đề nghị chủ đầu tư và đơn vị phát triển dự án sớm hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật - xã hội, đảm bảo tiến độ và chất lượng để đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

Bà Đặng Thị Kim Oanh cùng Ban lãnh đạo Công ty TNHH Đầu tư Phú Việt Tín và Vietinbank chi nhánh Biên Hòa công bố Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của The Link City

Đại diện các ngân hàng đối tác khẳng định cam kết tài trợ vốn cho Chủ đầu tư để The Link City hoàn thiện 100% theo kế hoạch, đồng thời hỗ trợ tài chính cho khách hàng vay mua đất và nhà tại dự án. Các đơn vị thi công hạ tầng cam kết hoàn thành các hạng mục hạ tầng trước Tết Âm lịch 2026.



