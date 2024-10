Kim Oanh tiên phong thực hiện các chương trình chăm sóc cộng đồng

Ngày 8.10, phát biểu tại hội thảo "Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp thúc đẩy phát triển bền vững" do Báo Thanh Niên tổ chức, ông Nguyễn Phú Đức, Thành viên HĐQT, kiêm Giám đốc Quỹ Khởi sự Từ Tâm khẳng định: "Bên cạnh nhiệm vụ kinh doanh, Kim Oanh Group luôn tiên phong thực hiện các chương trình chăm sóc cộng đồng, thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp một cách xuyên suốt và hiệu quả thông qua Quỹ Khởi sự Từ Tâm".

Ông Nguyễn Phú Đức phát biểu tại hội thảo do Báo Thanh Niên tổ chức

Ảnh: Đ.L

1.167 chương trình của Quỹ Khởi sự Từ Tâm

Ông Nguyễn Phú Đức cho biết, Kim Oanh Group là doanh nghiệp bất động sản đa ngành với hơn 16 năm kinh nghiệm tham gia thị trường. Sau gần 15 năm hoạt động, Quỹ Khởi sự Từ Tâm (trước đây là Quỹ Từ thiện Kim Oanh) đã thực hiện 1.167 chương trình với tổng số tiền gần 400 tỉ đồng đã hỗ trợ và khuyến khích phát triển giáo dục, cộng đồng, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, thoát nghèo và trợ giúp khắc phục khó khăn cho khoảng 232.655 người.

Theo ông Đức, trong những chương trình Kim Oanh Group đã có 277 căn nhà được xây dựng, 12.690 suất học bổng, 67.857 phần phần; 4 công trình cầu đường, 12 trường học; đỡ đầu 72 trẻ mồ côi có cha, mẹ bị mất trong đại dịch Covid-19…

Đặc biệt, trong tháng 9 vừa qua, trước sự mất mát to lớn của đồng bào miền Bắc do bão số 3 gây ra, Quỹ Khởi sự Từ Tâm đã phát động cán bộ nhân viên tập đoàn và các đối tác, thân hữu, nhà hảo tâm thông qua Ủy ban T.Ư MTTQ VN ủng hộ với số tiền hơn 5 tỉ đồng (gồm hiện kim và hiện vật, gạo).

Báo Thanh Niên trân trọng cảm ơn các đơn vị đồng hành với Hội thảo trong đó có Kim Oanh Group

Ảnh: Đ.L

Từ đầu năm 2024 đến nay, Quỹ Khởi sự Từ Tâm cũng đã thực hiện nhiều chương trình đậm tính nhân văn, như: Dự án "Cùng làm cha mẹ’’ với mục đích hỗ trợ trẻ em mồ côi tại Bình Dương, Đồng Nai và TP.HCM có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được nuôi dưỡng trong môi trường gia đình, cộng đồng một cách an toàn và được tiếp cận các nguồn lực để phát triển toàn diện.

Dự án "RISE UP’’ với mục đích giảm thiểu các rào cản tiếp cận với các phương tiện, công cụ học tập nhằm gia tăng điều kiện được tiếp cận tri thức và khơi gợi tinh thần học tập, phát triển không ngừng của học sinh Trường Giáo dưỡng số 4 (Đồng Nai). Quỹ Khởi sự Từ Tâm cũng đã ký kết chương trình khung phối hợp trong công tác chăm sóc, giáo dục học sinh năm 2024 với Trường Giáo dưỡng số 4 và Hội LHTN VN tỉnh Đồng Nai.

Dự án "Sóng chữa lành", phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tài trợ kinh phí phẫu thuật, hỗ trợ các bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại 7 bệnh viện ở TP.HCM, Hà Nội, Đồng Nai và Bình Dương với tổng kinh phí 10 tỉ đồng…

Ngoài số tiền ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ, Kim Oanh Group còn hỗ trợ 180 tấn gạo đưa đến tận tay cho người dân

Ảnh: Đ.T

Mục tiêu xây dựng 40.000 căn nhà ở xã hội

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Phú Đức khẳng định một trong những mảng trọng tâm mà Kim Oanh Group đã và đang tập trung phát triển các dự án nhà ở xã hội (NƠXH) và nhà ở vừa túi tiền dành cho số đông người dân.

Cụ thể, đến nay Kim Oanh Group đã phát triển được 525 căn NƠXH thấp tầng tại TP.Bến Cát và hơn 2.500 căn hộ vừa túi tiền tại TP.Dĩ An và TP.Thuận An (Bình Dương) giúp người lao động có thêm điều kiện an cư lạc nghiệp.

Nhà ở xã hội do Kim Oanh Group xây dựng tại TP.Bến Cát (Bình Dương)

Ảnh: Đ.T

Đặc biệt, hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ xây dựng 1 triệu căn NƠXH và với mong muốn mang lại mái ấm an toàn và ổn định cho những gia đình có thu nhập thấp, Kim Oanh Group đang tập trung nhiều nguồn lực đầu tư vào các dự án NƠXH.

Ông Đức cho rằng đây không chỉ là một phần trong chiến lược phát triển của Kim Oanh Group mà còn là cam kết với xã hội. "Chúng tôi hiểu rằng việc phát triển NƠXH không chỉ giúp giải quyết vấn đề thiếu hụt nhà ở cho những người có thu nhập thấp mà còn đóng góp tích cực vào việc xây dựng xã hội công bằng, văn minh, tạo ra sự ổn định cho cộng đồng", ông Đức nói.

Các dự án NƠXH của Kim Oanh Group được áp dụng mô hình thiết kế phù hợp với "chuẩn Singapore" bằng cách hợp tác với đơn vị tư vấn thiết kế có kinh nghiệm như Tập đoàn Surbana (Singapore) để đưa ra giải pháp thiết kế phù hợp như: bố trí công năng thông minh, tối ưu vật liệu, thông gió và tận dụng chiếu sáng tự nhiên, thân thiện môi trường, áp dụng hệ thống chứng nhận công trình xanh EDGE… mang đến cuộc sống chất lượng hơn cho cư dân. Nhà ở xã hội của Kim Oanh Group xây dựng theo tiêu chuẩn của Singapore

Ảnh: Đ.T Trong giai đoạn từ 2022 đến năm 2030, Kim Oanh Group dự kiến xây dựng khoảng 40.000 căn NƠXH, trong đó tại Bình Dương hơn 20.000 căn; còn lại ở Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu…Tháng 11.2024, Kim Oanh Group sẽ công bố dự án NƠXH "chuẩn Singapore" đầu tiên có quy mô lên đến 26,9 ha đầu tiên tại thành phố mới Bình Dương.