Kim Sae Ron phờ phạc hầu tòa sau bê bối lái xe gây tai nạn

Kim Sae Ron lộ rõ vẻ phờ phạc, mệt mỏi khi xuất hiện tại tòa vào sáng 8.3 SBS NEWS, EDAILY

Theo Koreaboo, sáng 8.3, Tòa án quận trung tâm Seoul (Hàn Quốc) đã tổ chức phiên xét xử đầu tiên đối với vụ Kim Sae Ron lái xe trong tình trạng say xỉn gây tai nạn. Xuất hiện tại tòa, sao nữ 23 tuổi ăn mặc giản dị, đeo khẩu trang, ánh mắt và biểu cảm lộ rõ vẻ mệt mỏi, phờ phạc. Cô tránh né ống kính cũng như câu hỏi từ cánh phóng viên, đi thẳng vào phòng xử án.



Tại phiên tòa, công tố viên nêu rõ thời điểm xảy ra tai nạn, nồng độ cồn trong máu Kim Sae Ron rất cao đồng thời cô đã có ý định bỏ trốn khỏi hiện trường ngay sau đó. Hành động của sao phim A Brand New Life bị chỉ trích gay gắt. Nữ diễn viên sinh năm 2000 bày tỏ thái độ hối hận và thừa nhận lỗi lầm trước tòa. Cô chia sẻ mình đã bỏ rượu sau vụ bê bối đồng thời mong nhận được sự tha thứ từ mọi người. "Điều này sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Tôi thật sự xin lỗi. Tôi đã rất hối hận về hành động của mình và suy ngẫm về chúng rất nhiều. Tôi đã bỏ rượu và bán chiếc xe của mình. Tôi là trụ cột của gia đình và giờ thật khó khăn để có thể kiếm sống qua ngày", cô bày tỏ. Xét thấy việc Kim Sae Ron đã nhận lỗi và nỗ lực khắc phục thiệt hại, phía công tố đưa ra mức án phạt 20 triệu won đối với nữ diễn viên.

Sau khi phiên tòa kết thúc, Kim Sae Ron nhanh chóng bị bao vây bởi cánh phóng viên, cô lộ rõ vẻ mệt mỏi, buồn bã, cúi thấp đầu khi trả lời truyền thông. Trước câu hỏi cô làm công việc gì sau bê bối, sao phim The Neighbor cho biết hiện mình sống bằng một công việc bán thời gian. Khi được hỏi về kế hoạch trở lại với tư cách diễn viên, cô trả lời trong nước mắt: "Tôi xin lỗi". Theo Koreaboo, bản án cuối cùng dành cho Kim Sae Ron sẽ được tuyên vào ngày 5.4 tới.

Nữ diễn viên đối mặt với vô vàn khó khăn sau khi vướng bê bối lái xe khi say rượu YONHAP NEWS

Vào tháng 5.2022, Kim Sae Ron lái xe trong tình trạng say rượu sau đó đâm vào cây cối bên đường và một máy biến áp khiến 57 cửa hàng gần đó mất điện, làm gián đoạn hoạt động kinh doanh của họ trong gần 5 tiếng. Sự việc xảy ra tại một giao lộ ở khu Gangnam, Seoul và ngôi sao này bị bắt quả tang khi đang cố trốn khỏi hiện trường. Truyền thông xứ Hàn tiết lộ nồng độ cồn trong máu của nữ diễn viên vượt 0,2%, mức đủ để thu hồi giấy phép lái xe. Vụ việc khiến nữ diễn viên sinh năm 2000 bị chỉ trích dữ dội, ảnh hưởng đến danh tiếng, sự nghiệp và phải chịu các khoản đền bù lớn.



Sau khi gây tai nạn, Kim Sae Ron đã đến các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi vụ việc để xin lỗi và bồi thường. Cô cũng đăng một lời xin lỗi viết tay: "Tôi đã gây hại cho quá nhiều người. Lẽ ra tôi phải hành động thận trọng và có trách nhiệm hơn, nhưng tôi đã không làm được như vậy… Tôi thành thật xin lỗi. Tôi sẽ cố gắng hết sức để giải quyết vấn đề này". Sau bê bối, cô ngừng hoạt động với tư cách diễn viên và hợp đồng với công ty quản lý cũng bị chấm dứt. Việc bị làng giải trí quay lưng lại chịu những khoản bồi thường lớn khiến sao nữ điêu đứng, người đẹp phải làm việc tại một tiệm cà phê để có tiền trang trải cuộc sống.

Kim Sae Ron gây tiếc nuối khi phải tạm dừng sự nghiệp diễn xuất vì bê bối đời tư. Có thông tin rằng số tiền cô tích góp được trong quá trình hoạt động nghệ thuật đều đã dùng để bồi thường thiệt hại mà vụ tai nạn gây ra INSTAGRAM NV

Kim Sae Ron bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 9 tuổi và nhanh chóng trở thành sao nhí được yêu thích hàng đầu màn ảnh xứ kim chi. Nữ diễn viên ghi dấu ấn qua hàng loạt tác phẩm từ điện ảnh cho đến truyền hình: A Brand New Life (Một cuộc sống mới), Man from nowhere (Người vô danh tính), Listen to My Heart (Lắng nghe trái tim)… Dù tuổi đời còn trẻ, người đẹp 10X đã sở hữu gia tài diễn xuất đáng nể đồng thời nhận được nhiều giải thưởng, đề cử danh giá và từng 2 lần tham dự Liên hoan phim Cannes (2009, 2014). Sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp cùng tài năng diễn xuất nổi trội, Kim Sae Ron được kỳ vọng sẽ là một trong những ngôi sao hàng đầu của điện ảnh Hàn Quốc trong tương lai. Tuy nhiên giờ đây sao nữ 23 tuổi khiến nhiều người tiếc nuối khi con đường nghệ thuật đầy hứa hẹn của cô vụt tắt vì bê bối kể trên.