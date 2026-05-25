Kim Soo Hyun bị 'đào lại' loạt phát ngôn kém duyên với bạn diễn chưa thành niên

Theo truyền thông, đồn cảnh sát Gangnam (Seoul, Hàn Quốc) đã đề nghị lệnh bắt giữ vào ngày 21.5 đối với Kim Se Ui - người điều hành kênh YouTube gây tranh cãi Garosero Research Institute, với cáo buộc phát tán thông tin sai lệch về Kim Soo Hyun nhằm mục đích thu lợi tài chính, bao gồm doanh thu từ YouTube.

Loạt phát ngôn cũ khiến Kim Soo Hyun tiếp tục vướng tranh cãi

Báo JoongAng Ilbo cho biết phía điều tra kết luận Kim Soo Hyun không hẹn hò với Kim Sae Ron khi cô còn là trẻ vị thành niên. Một số tin nhắn được cho là bằng chứng trước đó cũng bị nghi đã bị làm giả. Dù vậy, dư luận trên mạng xã hội vẫn chia thành nhiều luồng ý kiến. Không ít khán giả tiếp tục bày tỏ sự thiếu tin tưởng với nam diễn viên, thậm chí tuyên bố sẽ tẩy chay các dự án tương lai của anh.

Trong suốt sự nghiệp diễn xuất, Kim Soo Hyun từng hợp tác với nhiều nữ diễn viên nổi tiếng từ khi họ còn ở tuổi vị thành niên như Kim Yoo Jung, Kim So Hyun, Kim Hyun Soo hay Kim Sae Ron Ảnh: Chụp màn hình phim Vì sao đưa anh tới

Giữa lúc tranh cãi chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, nhiều người dùng mạng bắt đầu "khơi lại" các đoạn phỏng vấn cũ của Kim Soo Hyun với những nghệ sĩ trẻ tuổi. Một trong những đoạn video được chia sẻ nhiều nhất liên quan đến bộ phim Mặt trăng ôm mặt trời năm 2012, nơi Kim Soo Hyun hợp tác cùng diễn viên nhí Kim Yoo Jung khi cô mới 13 tuổi.

Trong một cuộc phỏng vấn cũ, Kim Soo Hyun từng nói rằng ban đầu anh cảm thấy Kim Yoo Jung "quá trẻ con", nhưng sau khi gặp trực tiếp thì không còn thấy cô bé giống một đứa trẻ nữa và mong chờ ngày cả hai có thể tái hợp khi nữ diễn viên trưởng thành hơn. Giữa lúc Kim Soo Hyun đang vướng nghi vấn liên quan đến việc hẹn hò người chưa thành niên trong quá khứ, phát ngôn này nhanh chóng thổi bùng tranh cãi. Nhiều ý kiến cho rằng cách nam diễn viên nói về một diễn viên nhí mới 13 tuổi thời điểm đó khiến công chúng cảm thấy khó chịu nếu nhìn lại ở hiện tại.

Một cuộc phỏng vấn cũ khác với Nam Ji Hyun cũng bị cư dân mạng nhắc lại. Thời điểm đó, nữ diễn viên mới khoảng 15 tuổi. Kim Soo Hyun khi ấy từng đùa rằng diễn xuất quá tự nhiên của Nam Ji Hyun khiến anh có cảm giác như đang đóng cảnh tình cảm thật ngoài đời, đồng thời gọi cô là một "cáo già" về mặt diễn xuất. Những phát ngôn này hiện gây tranh cãi trở lại khi nhiều cư dân mạng cho rằng cách nam diễn viên nói về bạn diễn chưa thành niên là khá nhạy cảm nếu nhìn từ góc độ hiện tại.

Dù kết quả điều tra được cho là có lợi cho Kim Soo Hyun trong vụ việc liên quan Kim Sae Ron, nam diễn viên vẫn tiếp tục nhận nhiều phản ứng tiêu cực từ dư luận Ảnh: Reuters

Ngoài ra, mạng xã hội cũng lan truyền lại đoạn tương tác cũ kém duyên của Kim Soo Hyun với cựu vận động viên thể dục dụng cụ quốc gia Son Yeon Jae khi cô mới 16 tuổi. Một đoạn ghi hình khác trong chương trình âm nhạc năm 2009 cùng Kevin Woo cũng thu hút chú ý. Trong video, Kim Soo Hyun khen cách nói chuyện của Kevin Woo rồi đột nhiên xoa tay nam ca sĩ trong lúc ghi hình, khiến bầu không khí trên trường quay trở nên khá ngượng ngùng. Một số khán giả cho rằng hành động này gây khó chịu, trong khi số khác bênh vực nam diễn viên và cho rằng anh chỉ đang cố tạo không khí hài hước theo phong cách gameshow phổ biến thời điểm đó.