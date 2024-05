Kim Soo Hyun hợp tác với loạt mỹ nhân sau 'Nữ hoàng nước mắt'

Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) đã kết thúc được gần một tháng, nhưng bất kỳ hình ảnh, thông tin nào xoay quanh bộ phim cũng như dàn diễn viên trong tác phẩm vẫn gây chú ý. Điển hình như tin tức về dự án mới mang tên Knock Off của "Baek Hyun Woo" Kim Soo Hyun nhận được nhiều sự quan tâm suốt một tuần trở lại đây.



Knock Off lấy bối cảnh về cuộc khủng hoảng ngoại hối năm 1997 (khủng hoảng IMF) đến đầu những năm 2000. Trong phim, Kim Soo Hyun đảm nhận vai nam chính Kim Seong Jun. Nội dung tác phẩm tập trung vào Kim Seong Jun đối mặt với các sự kiện và những nhóm người khác nhau giữa thị trường hàng xa xỉ giả hỗn loạn thời điểm đó. Ngoài Kim Soo Hyun, Knock Off còn quy tụ ba mỹ nhân Hàn là Jo Bo Ah, Kim Si Eun và Choi Gyu Ri

Nhân vật của Jo Bo Ah trong Knock Off chưa được tiết lộ cụ thể. Theo Osen (Hàn Quốc), nữ diễn viên sẽ vào vai một nhân viên hải quan và cũng là mối tình đầu của Kim Seong Jun (Kim Soo Hyun đóng). Đây là lần đầu Jo Bo Ah và Kim Soo Hyun sánh vai cùng nhau trên màn ảnh. Do đó, nhiều người xem mong đợi màn kết hợp này của cả hai

Sinh năm 1991, Jo Bo Ah quen thuộc với khán giả qua những phim truyền hình đình đám như Ban nhạc mỹ nam, Nhiệt độ tình yêu, Câu chuyện mẹ tôi, Tạm biệt quá khứ, Khu rừng tình yêu, Bạn trai tôi là hồ ly, Công tố viên quân sự Do Bae Man, Tình yêu này bất khả kháng… Tuy nhiên, diễn xuất của cô nhiều lần gây tranh cãi. Không ít khán giả chê Jo Bo Ah thể hiện cảm xúc gượng gạo, thường xuyên trợn tròn mắt

Trong khi đó, Kim Si Eun là gương mặt mới và có diễn xuất được giới chuyên môn đánh giá cao. Năm ngoái, nhờ vai diễn trong Next Sohee, "tân binh khủng long" này đã thắng hạng mục Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất mảng điện ảnh tại hàng loạt giải thưởng danh giá như Baeksang, Buil Film Awards, Grand Bell Awards…

Ở Knock Off, Kim Si Eun cũng đóng vai trò quan trọng và có sự ảnh hưởng không nhỏ đến nam chính Kim Seong Jun. Dân mạng liên tục đưa ra phỏng đoán về nhân vật mà người đẹp 25 tuổi sẽ đảm nhận trong phim này. Đáng chú ý, Kim Si Eun đang trực thuộc Gold Medalist, chung công ty quản lý với Kim Soo Hyun

Giống Kim Si Eun, Choi Gyu Ri cũng là cái tên còn khá xa lạ tại làng phim ảnh xứ kim chi. Ngôi sao Hàn 24 tuổi này bắt đầu đóng phim từ năm 2021 với các vai phụ, khách mời trong Cảnh sát tân binh, Đằng sau mỗi ngôi sao, Cuộc đua hạnh phúc…

Đầu năm nay, Choi Gyu Ri tỏa sáng cùng vai Yoo Hee Yeon cá tính và đáng yêu trong Cô đi mà lấy chồng tôi (Marry my husband). Gương mặt xinh xắn ngọt ngào và phong cách thời trang sang chảnh càng giúp cô chiếm cảm tình công chúng. Đến Knock Off, nữ diễn viên hóa thân thành Kim Seong Hee, em gái của nam chính Kim Seong Jun. Người hâm mộ mong vai diễn lần này sẽ giúp Choi Gyu Ri bùng nổ hơn

Knock Off dự kiến khởi quay tháng 6 - 7 năm nay và nhiều khả năng sẽ phát sóng vào năm 2025. Bộ phim này do Park Hyun Suk làm đạo diễn, Han Jung Hoon viết kịch bản. Khán giả yêu mến Kim Soo Hyun kỳ vọng Knock Off sẽ có chất lượng và thành công tương tự Nữ hoàng nước mắt.