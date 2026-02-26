Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Kim Tae Hee bán căn hộ cao cấp, lãi khoảng 150 tỉ đồng

Giàu Nguyễn
Giàu Nguyễn
26/02/2026 09:37 GMT+7

Nữ diễn viên Kim Tae Hee vừa hoàn tất thương vụ chuyển nhượng một căn hộ hạng sang tại khu phức hợp Hannam The Hill (Hannam-dong, Seoul), gây chú ý khi ghi nhận khoản chênh lệch lên đến hơn 8,5 tỉ won (khoảng 150 tỉ đồng) chỉ sau 7 năm sở hữu. Thông tin này tiếp tục làm dấy lên những bàn luận về xu hướng đầu tư bất động sản cao cấp trong giới nghệ sĩ Hàn Quốc.

Kim Tae Hee bán căn hộ cao cấp, thu lãi khoảng 150 tỉ đồng - Ảnh 1.

Sau khi kết hôn và sinh con, Kim Tae Hee vẫn duy trì sức hút cả trong nghệ thuật lẫn đầu tư

ẢNH: STORY J COMPANY

Theo Xportsnews dẫn nguồn tin từ giới bất động sản và dữ liệu công bố ngày 24.2 từ hồ sơ của Tòa án Tối cao Hàn Quốc, Kim Tae Hee đã bán căn hộ có diện tích 233 m² vào tháng 11 năm ngoái với mức giá khoảng 12,77 tỉ won (tương đương 9,6 triệu USD). Trước đó, vào tháng 8.2018, nữ diễn viên mua lại bất động sản này với giá 4,23 tỉ won và được cho là thanh toán hoàn toàn bằng tiền mặt.

Dựa trên mức giá mua - bán, khoản lợi nhuận ước tính mà ngôi sao Hàn Quốc thu về rơi vào khoảng 8,54 tỉ won (khoảng 6,4 triệu USD), một con số ấn tượng trong bối cảnh thị trường nhà ở cao cấp tại Seoul (Hàn Quốc) liên tục tăng giá trong những năm qua.

Theo Xportsnews, bên mua là ông Koo Ja-kwan, Giám đốc điều hành Công ty quản lý cơ sở vật chất Samkoo I&C. Ông Koo được truyền thông Hàn Quốc biết đến với biệt danh "Vua dọn dẹp", nhờ thành công trong lĩnh vực dịch vụ và quản lý tòa nhà.

Hoàn thành vào năm 2011 trên khu đất trước đây của Đại học Dankook tại quận Yongsan, Hannam The Hill được xem là một trong những khu dân cư đắt giá và riêng tư bậc nhất Hàn Quốc. Tổ hợp gồm 32 tòa nhà với khoảng 600 căn hộ, nổi tiếng là nơi an cư của nhiều doanh nhân, nghệ sĩ và nhân vật có tầm ảnh hưởng. Trong số cư dân từng sinh sống tại đây có RM và Jimin của nhóm BTS, diễn viên So Ji-sub hay Chủ tịch Tập đoàn LG Koo Kwang-mo.

Thương vụ của Kim Tae Hee một lần nữa cho thấy sức hút của phân khúc bất động sản siêu sang tại khu vực trung tâm Seoul, nơi nguồn cung hạn chế nhưng nhu cầu sở hữu vẫn ở mức cao.

Kim Tae Hee sinh năm 1980, kết hôn với ca sĩ, diễn viên Bi Rain vào năm 2017 và hiện có hai con gái. Thời gian gần đây, cô tái xuất màn ảnh quốc tế với loạt phim gốc Butterfly phát hành trên nền tảng Amazon Prime Video vào tháng 8 năm ngoái, tiếp tục khẳng định sức ảnh hưởng của mình trong làng giải trí châu Á.

