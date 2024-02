Kim Tài Phúc Jewelry chúc tết 'Xuân chiến sĩ 2024' tại Ban CHQS quận 8

Đây là chương trình nhằm tri ân và vui xuân cùng các anh em chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân quận 8 đã có những đóng góp tích cực nhằm giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương trong thời gian qua. Ông Lê Văn Lâu - đại diện Kim Tài Phúc Jewelry chia sẻ tại buổi trao quà: "Tôi thay mặt Kim Tài Phúc Jewelry xin gửi đến các anh em chiến sĩ nơi đây 200 phần quà gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm thay lời cảm ơn các chiến sĩ đã hy sinh vất vả gìn giữ an ninh trật tự đảm bảo cuộc sống nơi đây bình yên từ đó các doanh nghiệp có thể yên tâm kinh doanh sản xuất. Nhân dịp xuân về, tôi xin kính chúc toàn thể các chiến sĩ Ban CHQS trên địa bàn quận 8 và gia đình năm mới An khang - thịnh vượng". Đại diện chỉ huy Ban CHQS quận 8 cũng gửi lời cảm ơn đến Kim Tài Phúc Jewelry đã trao những phần quà thiết thực và ý nghĩa mừng "Xuân chiến sĩ 2024" và kính chúc doanh nghiệp năm mới thành công, phát triển và mong rằng DN sẽ tiếp tục đồng hành với Ban CHQS quận 8 trong những hoạt động xã hội.

