Kim Thư đưa hai con trai đi sự kiện

Ngoài Kim Thư, sự kiện còn có sự góp mặt của vợ và hai con gái của cựu người mẫu Bình Minh. An Nhiên (14 tuổi) và An Như (11 tuổi) được nhận xét là thừa hưởng chiều cao vượt trội từ bố. An Nhiên năm nay cao 1,73m, trong khi An Như cũng không kém cạnh với chiều cao 1,55m dù mới 11 tuổi