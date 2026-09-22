Kim Tử Long, Lâm Vỹ Dạ giản dị dâng hương dịp giỗ Tổ sân khấu

Hôm 22.9 (nhằm ngày 12.8 âm lịch), Sân khấu kịch Hồng Vân tổ chức lễ cúng Tổ, có sự tham dự của đông đảo nghệ sĩ như Hoàng Sơn, Hoàng Mập, Kim Tử Long, Ốc Thanh Vân, Lâm Vỹ Dạ, Kha Ly, Thanh Duy...
Giỗ Tổ ngành sân khấu là một hoạt động truyền thống được tổ chức vào ngày 12.8 âm lịch hằng năm. Đây được xem là sự kiện trọng đại của những người hoạt động trong ngành sân khấu, nhằm thể hiện lòng thành kính đối với Tổ nghề, đồng thời cũng là dịp để các nghệ sĩ và những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật cùng gặp gỡ, nhìn lại một năm hoạt động.
Dàn nghệ sĩ hội ngộ tại lễ cúng Tổ
Ngày giỗ Tổ ngành sân khấu không chỉ là dịp để các nghệ sĩ bày tỏ lòng thành kính đến Tổ nghiệp, mà còn là dịp để họ được gặp gỡ, trò chuyện cùng nhau sau 1 năm miệt mài hoạt động
Ảnh: Thạch Anh
Lâm Vỹ Dạ và Nhật Kim Anh có mặt từ sớm tại khu vực Sân khấu kịch Hồng Vân. Trong khi đó, Hoàng Mèo và nghệ sĩ Lê Nam giản dị di chuyển bằng xe máy đến các sân khấu để thắp hương cho Tổ nghiệp
Ảnh: Thạch Anh
Nhiều nghệ sĩ như Phạm Yến, Lê Nam, Khánh Trinh cũng tề tựu tại sân khấu để bày tỏ lòng thành kính đến Tổ nghiệp. Sau biến cố sức khỏe, Lê Nam càng thêm trân trọng những cơ hội được làm nghề, cống hiến cho khán giả
Ảnh: Thạch Anh
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