Kim Tử Long, Lâm Vỹ Dạ giản dị dâng hương dịp giỗ Tổ sân khấu

Hôm 22.9 (nhằm ngày 12.8 âm lịch), Sân khấu kịch Hồng Vân tổ chức lễ cúng Tổ, có sự tham dự của đông đảo nghệ sĩ như Hoàng Sơn, Hoàng Mập, Kim Tử Long, Ốc Thanh Vân, Lâm Vỹ Dạ, Kha Ly, Thanh Duy...

Giỗ Tổ ngành sân khấu là một hoạt động truyền thống được tổ chức vào ngày 12.8 âm lịch hằng năm. Đây được xem là sự kiện trọng đại của những người hoạt động trong ngành sân khấu, nhằm thể hiện lòng thành kính đối với Tổ nghề, đồng thời cũng là dịp để các nghệ sĩ và những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật cùng gặp gỡ, nhìn lại một năm hoạt động.

Dàn nghệ sĩ hội ngộ tại lễ cúng Tổ

NSND Hồng Vân tất bật với việc tiếp đón các nghệ sĩ, những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật đến thắp hương Tổ nghề. Thời gian qua, Sân khấu kịch Hồng Vân đón tin vui khi có thể đưa vở diễn Người vợ ma sang Úc phục vụ khán giả Ảnh: Thạch Anh

Nhiều năm qua, Ốc Thanh Vân trở thành gương mặt quen thuộc trong các vở diễn ở Sân khấu kịch Hồng Vân. Trong ngày giỗ Tổ ngành sân khấu, nữ nghệ sĩ xúc động khi có dịp hội ngộ nhiều đồng nghiệp và các học viên trưởng thành từ sân khấu Ảnh: Thạch Anh

Nghệ sĩ Hoàng Mập xuất hiện với ngoại hình thon gọn sau khi giảm cân. Ở tuổi ngoài 50, anh vẫn hết lòng với nghề, không ngại trao cơ hội cho diễn viên trẻ Ảnh: Thạch Anh

Nghệ sĩ Hoàng Sơn xúc động khi nhiều đồng nghiệp và các thế hệ học trò tề tựu trong ngày giỗ Tổ ngành sân khấu Ảnh: Thạch Anh

Ngày giỗ Tổ ngành sân khấu không chỉ là dịp để các nghệ sĩ bày tỏ lòng thành kính đến Tổ nghiệp, mà còn là dịp để họ được gặp gỡ, trò chuyện cùng nhau sau 1 năm miệt mài hoạt động Ảnh: Thạch Anh

Kim Tử Long và nghệ sĩ Hoài Anh diện áo dài truyền thống đến dâng hương cho Tổ nghiệp. Năm 2026 đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của giọng ca cải lương khi anh tổ chức liveshow kỷ niệm 60 năm cuộc đời vào ngày 17.10 tại Nhà hát Bến Thành, TP.HCM Ảnh: Thạch Anh

Lâm Vỹ Dạ và Nhật Kim Anh có mặt từ sớm tại khu vực Sân khấu kịch Hồng Vân. Trong khi đó, Hoàng Mèo và nghệ sĩ Lê Nam giản dị di chuyển bằng xe máy đến các sân khấu để thắp hương cho Tổ nghiệp Ảnh: Thạch Anh

Sau khi cúng Tổ, vợ chồng Kha Ly - Thanh Duy nán lại sân khấu để trò chuyện, hỏi thăm các đồng nghiệp. Theo tiết lộ, NSND Hồng Vân là "người ơn" từng trao cơ hội cho Thanh Duy trong những ngày đầu anh theo nghệ thuật Ảnh: Thạch Anh

Diễn viên Minh Luân hướng lòng thành đến Tổ nghiệp. Dù bận rộn với các dự án phim ảnh, anh vẫn dành sự tâm huyết cho các dự án của sân khấu kịch Ảnh: Thạch Anh

Nhiều nghệ sĩ như Phạm Yến, Lê Nam, Khánh Trinh cũng tề tựu tại sân khấu để bày tỏ lòng thành kính đến Tổ nghiệp. Sau biến cố sức khỏe, Lê Nam càng thêm trân trọng những cơ hội được làm nghề, cống hiến cho khán giả Ảnh: Thạch Anh

Diễn viên Lê Hạ Anh giản dị trong ngày đi cúng Tổ. Thời gian qua, cô gây ấn tượng với vai Kim Ánh trong phim điện ảnh Lên hương Ảnh: Thạch Anh

Lê Lộc được Tuấn Dũng đưa đến Sân khấu kịch Hồng Vân để dâng hương. Cô được nhiều đồng nghiệp dành sự quan tâm, hỏi thăm sau khi làm mẹ Ảnh: Thạch Anh



