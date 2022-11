Kim Tuyến tiết lộ lý do vẫn đi học diễn sau hơn 15 năm làm nghề

Sau hai năm trì hoãn vì dịch, các lớp học điện ảnh thuộc khuôn khổ chương trình Gặp gỡ mùa thu đã quay trở lại. Năm nay, lớp diễn xuất nâng cao của Gặp gỡ mùa thu có một học viên đặc biệt - diễn viên Kim Tuyến. Đến với Gặp gỡ mùa thu 2022, Kim Tuyến tiết lộ cô là học sinh lớn tuổi nhất lớp diễn xuất. Nữ diễn viên vốn là gương mặt truyền hình quen thuộc với khán giả, theo đuổi nghề diễn cũng đã hơn 15 năm. Vì vậy, sự xuất hiện của Kim Tuyến tại lớp Gặp gỡ mùa thu 2022 khiến nhiều đồng nghiệp và đàn em của cô bất ngờ.

Kim Tuyến cho biết cô được một người bạn thân giới thiệu về Gặp gỡ mùa thu. Nhận thấy tính chất học thuật và giao lưu cao của khóa học nên Kim Tuyến đã rất háo hức tham gia. “Bản thân Tuyến đi lên từ một diễn viên tay ngang. Tất cả những thành tựu mà mình có được ngày hôm nay chủ yếu là do đam mê với nghề, là bản năng, là do may mắn được các cô chú, anh chị đi trước truyền đạt lại kinh nghiệm. Vì vậy đâu đó trong tôi vẫn luôn khao khát việc được học một cách bài bản. Nên mỗi khi có cơ hội là Tuyến phải nắm bắt ngay”, Kim Tuyến thổ lộ.

Được biết trong vòng hơn 1 tuần diễn ra khóa học, Kim Tuyến bỏ hết công việc để tập trung “cắp sách” đi học từ sáng sớm đến tối khuya. Ban đầu, nữ diễn viên khá ngại khi học cùng các học viên bằng tuổi em, thậm chí cháu mình. Tuy nhiên dần dà, mọi người trở nên thân thiết và không còn khoảng cách. Việc được tiếp xúc thường xuyên với các bạn diễn viên trẻ cũng giúp Kim Tuyến có nhiều góc nhìn mới mẻ hơn về phim ảnh, về nền điện ảnh Việt.

Nữ diễn viên cho biết bên cạnh những kiến thức được truyền đạt từ các thầy cô, Kim Tuyến còn như được tiếp thêm lửa nghề khi được ở cạnh những bạn diễn viên trẻ. Kim Tuyến nhận xét các bạn diễn viên 9X, gen Z có đam mê rất cháy bỏng dành cho điện ảnh, thậm chí “nhiệt” hơn cả thế hệ 8X của cô thuở mới vào nghề.





Kim Tuyến dù bận rộn với nhiều công việc từ diễn xuất cho đến kinh doanh nhưng vẫn duy trì được niềm ham thích lớn danh cho việc học. Ngôi sao Chuyện tình đảo ngọc cũng vừa tốt nghiệp ngành đạo diễn ở Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM.

Kim Tuyến chia sẻ với Thanh Niên: “Học cũng là cách để người diễn viên tái tạo bản thân mình sau nhiều năm làm nghề, để không bị chai lì cảm xúc. Nếu không học những cái mới thì chắc chắn mình sẽ đi theo lối mòn. Làm nghề lâu năm, người diễn viên rất dễ bị khán giả nhận xét là diễn một màu. Cho nên, chuyện chịu học hỏi, chịu phá vỡ bản thân mình ra để dẹp bỏ những lối suy nghĩ, thói quen cũ là hết sức cần thiết.

Kim Tuyến cảm ơn anh Phan Đăng Di và Gặp gỡ mùa thu vì đã tạo cơ hội cho mọi người để chạm đến điện ảnh thế giới. Anh Di yêu phim nhưng không yêu cho riêng mình mà anh muốn tình yêu đó lớn lên trong tất cả những người làm phim Việt Nam".