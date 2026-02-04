Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
KimVy Phương Anh đạt giải Á quân 1 tại đấu trường quốc tế

Diễm Quyên
Diễm Quyên
04/02/2026 18:21 GMT+7

I Am Model Search International 2026 vừa tổ chức đêm chung kết tại Thái Lan. Thí sinh KimVy Phương Anh, một đại diện của Việt Nam đã bất ngờ đạt giải Á quân 1 cùng hai giải phụ danh giá Best Face và Beautiful Body.

KimVy Phương Anh đạt giải Á quân 1 tại đấu trường quốc tế- Ảnh 1.

Trước khi bước ra sân khấu quốc tế, KimVy Phương Anh từng thử sức tại nhiều sân chơi lớn: Hoa khôi Sinh viên 2018, Người đẹp Kinh Đô 2019, The Face Vietnam 2023 và Vietnam's Next Top Model 2025. Dù lọt sâu nhưng chưa đạt được vị trí cao nhất, có giai đoạn cô đã nghi ngờ khả năng của mình.

Gương mặt sắc nét, biểu cảm tinh tế và phong cách trình diễn điềm tĩnh. Vóc dáng săn chắc và tỷ lệ hình thể cân đối, được rèn luyện từ thói quen tập luyện đều đặn, cũng mang về cho cô giải Beautiful Body, khẳng định sự nỗ lực bền bỉ để hoàn thiện bản thân.

KimVy Phương Anh đạt giải Á quân 1 tại đấu trường quốc tế- Ảnh 2.

Khi tên mình được xướng lên ở vị trí Á quân 1, KimVy Phương Anh xúc động nhưng vẫn giữ sự bình tĩnh quen thuộc. "Tôi không đi tìm spotlight. Tôi đi tìm phiên bản tốt hơn của chính mình", cô chia sẻ.

Cô nói thêm: "Kết quả lần này không phải điều để tôi tự hào quá mức. Nó chỉ là sự khởi đầu - mở ra một hành trình mới, nơi tôi nghiêm túc hơn với nghề và với chính con người mình".

KimVy Phương Anh đạt giải Á quân 1 tại đấu trường quốc tế- Ảnh 3.

Hiện tại KimVy Phương Anh theo đuổi diễn xuất và ca hát, những mảnh ghép giúp cô hoàn thiện khả năng cảm xúc và nghệ thuật biểu đạt. Sau cuộc thi, KimVy cho biết cô sẽ tiếp tục phát triển sự nghiệp một cách bền vững: nâng cao chuyên môn model quốc tế, theo đuổi âm nhạc cảm xúc và đầu tư nghiêm túc vào diễn xuất. Cô không chọn con đường ồn ào, mà hướng đến sự nghiệp lâu dài - nơi năng lực, thái độ và sự kỷ luật tạo nên giá trị.

Giải Á quân 1, cùng hai giải phụ tại đấu trường quốc tế, không chỉ là thành tựu mà còn là lời đáp xứng đáng cho hành trình bền bỉ, âm thầm và đầy kiên trì của KimVy Phương Anh. 

 

