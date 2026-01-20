King Seiko: 5 sự thật bất ngờ về bộ máy ít ai kể bạn nghe

5 sự thật về bộ máy King Seiko - "Nhà vua" đã tìm được "thanh kiếm" xứng tầm

Bộ máy chính là điểm tranh luận lớn nhất của giới sưu tầm khi King Seiko hồi sinh. Fan hâm mộ chia làm hai phe: một bên thất vọng vì máy 6R, một bên hào hứng với máy 6L/8L mới. Với góc nhìn của một chuyên gia, tôi sẽ cùng bạn vén màn những bí mật kỹ thuật thú vị.

1. 8L45 cùng cấu trúc nền tảng với 9S65 của Grand Seiko

Một lần nữa, thương hiệu Nhật Bản này lại khuấy động khi sử dụng cỗ máy 8L45 trên các mẫu King Seiko VANAC. Nhờ cải tiến lò xo dài và mỏng hơn giúp đồng hồ đạt được mức trữ cót đến 72 giờ.

King Seiko VANAC cho người dùng chiêm ngưỡng bộ máy 8L45 ở mặt sau

Chúng có cùng cấu trúc nền tảng với 9S65 dùng trên Grand Seiko nhưng là phiên bản ít trang trí. Khác biệt thứ hai là biên độ chính xác, 9S65 có sai số +5 đến -3 giây mỗi ngày, King Seiko 8L45 là từ -5 đến +10 giây mỗi ngày. Con số này tiệm cận với độ chính xác của người anh em xa xỉ này.

Cộng đồng Collectors không thể bỏ lỡ cơ hội trải nghiệm hiệu suất của Grand Seiko với mức giá tốt hơn. Cal.8L45 có tần số dao động 28.800vph, 35 chân kính và trữ cót 72 giờ (3 ngày).

2. Lắp ráp thủ công tại Shizukuishi Watch Studio

Lý do tôi nói King Seiko đã tìm được "thanh kiếm" xứng tầm vì điểm số 2 và 3 này. 8L45 được lắp ráp thủ công tại Shizukuishi Watch Studio, đây cũng là nơi sản xuất dòng máy 9S của Grand Seiko.

Tự hào được các nghệ nhân Meister trình độ cao điều chỉnh thủ công và linh kiện đạt tiêu chuẩn gắt gao.

King Seiko VANAC Tokyo Twilight SLA083J1 máy 8L45 đã có mặt tại Đồng Hồ Hải Triều

3. Spron độc quyền và công nghệ MEMS cao cấp

King Seiko sử dụng Spron - hợp kim độc quyền của Seiko sử dụng trên dây tóc để có được mức kháng từ cao 4800 A/m. Đạt tiêu chuẩn kháng từ JIS cấp 1 an toàn cho đồng hồ cách xa các vật từ tính 5cm.

King Seiko VANAC Tokyo Midnight SLA085J1

Vì cùng cấu trúc nền tảng với 9S65 nên sử dụng công nghệ MEMS vốn chỉ có trên Grand Seiko. Micro-Electro-Mechanical Systems - Hệ thống vi cơ điện tử giúp tạo ra bộ phận nhẹ hơn, giảm thiểu ma sát và tối ưu năng lượng truyền tải. Từ đó kim giây vận hành mượt mà, đồng hồ hoạt động chính xác cao.

4. Bộ máy 6R31/6R35 trên King Seiko được ưu ái hơn bạn nghĩ

Nhiều người cho rằng King Seiko dùng máy 6R giống dòng Presage là không tương xứng. Vì thương hiệu Nhật Bản này đã định vị đây là dòng cao cấp nhất của hãng, Grand Seiko đã được tách thành thương hiệu độc lập.

Hãng tập trung hồi sinh thiết kế biểu tượng của King Seiko và bộ máy 6R được xem là có hiệu năng cao với mức trữ cót từ 70 giờ. Dù là cùng máy 6R nhưng khi lắp đặt vào King Seiko, chúng được kiểm tra theo tiêu chuẩn gắt gao của dòng này. Đảm bảo thẩm mỹ và độ ổn định.

Nhiều người nhận định King Seiko đã có một nước đi sai lầm vì sai số +25 đến -15 giây làm mất đi danh tiếng độ chính xác vốn có. Vì thế mà họ "chữa cháy" bằng cỗ máy 6L sau đó. Nhưng nhìn lại các cửa hàng sở hữu như Đồng Hồ Hải Triều đã nhanh chóng không còn King Seiko máy 6R.

5. Máy 6L35 cho phép King Seiko đạt được độ mỏng tinh tế

Dòng máy 6L được tạo ra để để cạnh tranh với ETA 2892 của Thụy Sỹ. 6L35 trên King Seiko có mức trữ cót 45 giờ và 26 chân kính.

Giới mộ điệu đã bắt đầu thấy được phiên bản hiện đại hơn, mỏng hơn với độ dày chỉ 10.7mm (mẫu trước đó 11.6mm). King Seiko máy 6L đã xứng đáng với danh tiếng chính xác, sai số chỉ từ +15 đến -10 giây mỗi ngày.

King Seiko KSK SJE105J1 dùng máy 6L35 mỏng tinh tế

