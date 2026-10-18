Kính AR giúp người khiếm thính 'nhìn thấy' lời nói

Võ Nguyễn Đại Hiếu, sinh viên Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật (ĐH Đà Nẵng) trưởng nhóm dự án, ví chiếc kính AR của nhóm như một "lớp phiên dịch số" đặt ngay trước mắt người khiếm thính.

"Khi người đối diện nói chuyện, microphone trên hệ thống sẽ thu âm thanh. AI nhận diện lời nói, chuyển thành văn bản, sau đó phân tích nội dung và chuyển sang cách biểu đạt phù hợp với ngôn ngữ ký hiệu Việt Nam. Kết quả được hiển thị trực tiếp trong tầm nhìn của người đeo kính dưới dạng phụ đề hoặc nhân vật 3D biểu diễn thủ ngữ", Hiếu cho biết.

Dự án kính thực tế ảo tăng cường hỗ trợ giao tiếp cho người khiếm thính ẢNH: HIẾU CUNG CẤP

Đây cũng là điểm nhóm đặc biệt chú trọng, bởi khả năng tiếp nhận ngôn ngữ của người khiếm thính không hoàn toàn giống nhau. Có người đọc tiếng Việt tốt, nhưng cũng có người sử dụng thủ ngữ như ngôn ngữ chính.

Theo Hiếu, không chỉ có kính AR, nhóm còn xây dựng thêm tiện ích trên website để chuyển âm thanh thành nội dung dành cho người khiếm thính và Sign Meeting, ứng dụng hỗ trợ họp, học tập, trao đổi trực tuyến. Mục tiêu của nhóm là tiến tới giao tiếp hai chiều. "Không chỉ chuyển từ lời nói để người khiếm thính nhìn thấy nội dung, mà khi người khiếm thính sử dụng ngôn ngữ ký hiệu, hệ thống cũng hướng tới nhận diện động tác rồi chuyển thành tiếng Việt hoặc văn bản cho người đối diện", Hiếu cho biết.

Qua khảo sát tại Trung tâm Giáo dục và hỗ trợ người điếc miền Trung, nhóm phát hiện không phải người khiếm thính nào cũng đọc hiểu chữ viết tốt; nhiều người tiếp nhận thông tin chủ yếu bằng thủ ngữ. Từ đó, nhóm tiếp tục điều chỉnh tốc độ hiển thị, kích thước và vị trí phụ đề, mức độ dễ hiểu của câu, khả năng quan sát người đối diện cũng như tính thẩm mỹ của kính.

"Hiện kính AR đã bước sang giai đoạn thử nghiệm thực tế. Nhóm đang thử nghiệm trong các tình huống trò chuyện trực tiếp, môi trường có tiếng ồn, xem video và giao tiếp trực tuyến; dự kiến tiếp tục thử nghiệm với ít nhất 10 người khiếm thính trong thời gian tới", Hiếu cho biết.

Nếu thương mại hóa, nhóm dự kiến xây dựng giá thành dưới hoặc quanh 10 triệu đồng, đồng thời nghiên cứu phương án cho thuê theo tháng và hợp tác với trường học, bệnh viện, cơ quan hành chính, trung tâm hỗ trợ người khuyết tật để mở rộng khả năng tiếp cận.

Nhận xét về dự án, ông Lý Đình Quân, Tổng giám đốc Trung tâm Ươm tạo khởi nghiệp Sông Hàn (SHi), Phó chủ tịch Hội đồng cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, đánh giá cao cách nhóm xây dựng một hệ sinh thái hỗ trợ người khiếm thính. "Điểm khác biệt không chỉ nằm ở phần cứng AR, mà ở sự kết hợp giữa AI, dữ liệu ngôn ngữ ký hiệu Việt Nam, thiết bị AR và các ứng dụng giao tiếp trên cùng một hệ sinh thái", ông nói.

Theo ông Quân, đây là dự án có nhu cầu xã hội rõ ràng và tiềm năng thương mại hóa, song cần tiếp tục kiểm chứng độ chính xác, trải nghiệm người dùng và khả năng chi trả của các tổ chức.