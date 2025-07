Kính buồng lái máy bay vỡ toang vì va phải chim

Javier Alonso de Medina Salguero, nhiếp ảnh gia hàng không, không hề biết vụ va chạm xảy ra cho đến khi xem lại những bức ảnh của mình. Ông vô tình ghi lại khoảnh khắc chiếc Eurofighter va chạm với chim khiến kính buồng lái máy bay vỡ toang. Sự cố xảy ra trong một buổi trình diễn hàng không của Không quân Tây Ban Nha vào ngày 15 tháng 6 tại Căn cứ không quân San Javier ở Murcia, Tây Ban Nha, theo People.

"Tôi đang ở căn cứ tại khu vực San Javier để theo dõi màn trình diễn của Eurofighter thì thấy chiếc máy bay rời đi mà chưa hoàn thành màn trình diễn", nhiếp ảnh gia kể lại. "Họ báo cáo qua radio rằng máy bay đã đâm phải một con mòng biển và kính buồng lái vỡ toang. Ngay lúc đó, tôi xem lại những bức ảnh mình có và thấy toàn bộ diễn biến". May mắn thay, phi công đã hạ cánh và không bị thương.

Mặt kính buồng lái bị chim đâm thủng ẢNH: SWNS

Các bức ảnh liên tiếp cho thấy con mòng biển đã làm vỡ vòm kính chắn gió của chiếc máy bay chiến đấu trị giá 98 triệu đô la Mỹ, để lại một lỗ thủng to.

Theo Cục Hàng không liên bang Mỹ (FAA), va chạm với chim chóc và động vật hoang dã là hiện tượng phổ biến. Đã có khoảng 292.000 vụ va chạm với động vật hoang dã tại Mỹ từ năm 1990 đến năm 2023. Từ năm 1988 đến năm 2024, đã có 499 người tử vong và 361 máy bay bị phá hủy do va chạm với động vật hoang dã trên toàn thế giới.

Trong số đó phải kể đến chuyến bay khởi hành từ sân bay quốc tế Newark Liberty tới Indianapolis, Mỹ vào ngày 1 tháng 3 vừa qua. Ngay sau khi cất cánh, chuyến bay đã đột ngột quay trở lại sân bay do va phải chim.

Một video được chia sẻ cho thấy vụ va chạm đã khiến máy bay bị cháy, với ngọn lửa bùng lên gần một bên cánh khi máy bay chạm đất.

Chuyến bay được mệnh danh là "Phép màu trên sông Hudson" cũng do một vụ va chạm với chim gây ra. Vào tháng 1 năm 2009, chuyến bay 1549 của US Airways đã đâm phải một đàn chim ngay sau khi cất cánh, buộc máy bay phải hạ cánh khẩn cấp xuống sông Hudson ở thành phố New York.