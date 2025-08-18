Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn cần biết

Kinh Đô giới thiệu Bộ sưu tập Trung thu mang dấu ấn độc đáo

Nguồn: MKD Việt Nam
Nguồn: MKD Việt Nam
18/08/2025 15:30 GMT+7

Năm nay, Bộ sưu tập bánh Trung thu Kinh Đô có hơn 70 loại sản phẩm mang đến sự kết hợp hài hòa giữa hương vị đột phá, thiết kế sáng tạo, cùng các phiên bản giới hạn độc quyền và cá nhân hóa, đáp ứng xu hướng tiêu dùng mới và lan tỏa ý nghĩa đoàn viên theo cách hiện đại và đầy cảm hứng.

Kinh Đô giới thiệu Bộ sưu tập Trung thu mang dấu ấn độc đáo- Ảnh 1.

Bộ sưu tập Bánh Trung thu Kinh Đô 2025

Nổi bật trong bộ sưu tập năm nay là sản phẩm bánh trung thu Tuyết với những hương vị "hot trend" của ẩm thực quốc tế như trà xanh, cam nhật, mè đen và đậu đỏ. Song song đó, sản phẩm bánh trung thu Lava Trứng Chảy kết hợp lớp bánh nướng vàng óng với phần nhân chảy mềm mịn bên trong cũng sẽ là một lựa chọn biếu tặng đầy mới mẻ.

Đáp ứng xu hướng mua sắm trực tuyến, Kinh Đô giới thiệu phiên bản giới hạn độc quyền online, những sáng tạo chỉ có mặt trên các nền tảng Shopee, Lazada và TikTok Shop... Trong đó có những thiết kế nổi bật như Hộp quà Chuyến Tàu Ánh Trăng đưa người thưởng thức du hành qua từng chặng ký ức mùa trăng, gợi nhớ hương vị và cảm xúc của những mùa Trung Thu đã qua, hay Hộp bánh trung thu phiên bản túi đeo chéo lấy cảm hứng từ "haute couture", với đường nét tinh tế, sang trọng, vừa là hộp bánh vừa có thể biến hóa thành phụ kiện thời trang đầy phong cách.

Khám phá thêm chủ đề

Kinh Đô bánh trung thu bánh Trung thu Kinh Đô Hộp quà trung thu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận