Kinh Đô giới thiệu Bộ sưu tập Trung thu mang dấu ấn độc đáo

Bộ sưu tập Bánh Trung thu Kinh Đô 2025

Nổi bật trong bộ sưu tập năm nay là sản phẩm bánh trung thu Tuyết với những hương vị "hot trend" của ẩm thực quốc tế như trà xanh, cam nhật, mè đen và đậu đỏ. Song song đó, sản phẩm bánh trung thu Lava Trứng Chảy kết hợp lớp bánh nướng vàng óng với phần nhân chảy mềm mịn bên trong cũng sẽ là một lựa chọn biếu tặng đầy mới mẻ.

Đáp ứng xu hướng mua sắm trực tuyến, Kinh Đô giới thiệu phiên bản giới hạn độc quyền online, những sáng tạo chỉ có mặt trên các nền tảng Shopee, Lazada và TikTok Shop... Trong đó có những thiết kế nổi bật như Hộp quà Chuyến Tàu Ánh Trăng đưa người thưởng thức du hành qua từng chặng ký ức mùa trăng, gợi nhớ hương vị và cảm xúc của những mùa Trung Thu đã qua, hay Hộp bánh trung thu phiên bản túi đeo chéo lấy cảm hứng từ "haute couture", với đường nét tinh tế, sang trọng, vừa là hộp bánh vừa có thể biến hóa thành phụ kiện thời trang đầy phong cách.