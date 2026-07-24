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Kinh Đô sáng tạo toàn diện danh mục bánh Trung thu 2026

Nguồn: MKD Việt Nam
Nguồn: MKD Việt Nam
Kinh Đô khởi động chiến dịch Mùa Trăng 2026 với diện mạo mới, sáng tạo hơn 80 sản phẩm, phủ mọi phân khúc và mở rộng phân phối trên toàn quốc.

Năm nay, bộ sưu tập Trăng Vàng được chắp bút như những bức tranh nghệ thuật mang đậm tinh hoa Á Đông. Kinh Đô khéo léo lấy cảm hứng từ những áng thơ của vua triều Nguyễn trong tập "Ngự chế thi", thổi hồn di sản văn hóa dân tộc vào dòng hàng cao cấp.

Kinh Đô sáng tạo toàn diện danh mục bánh Trung thu 2026 - Ảnh 1.

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Dòng bánh Mini Lava tan chảy là sản phẩm đột phá, hứa hẹn một lần nữa định hình xu hướng mùa Trăng, khơi dậy sự hứng khởi của thế hệ người tiêu dùng trẻ. Kinh Đô mang đến những phiên bản sản phẩm độc quyền, được thiết kế riêng biệt cho từng kênh bán hàng như bộ sản phẩm Ecom phiên bản trò chơi dân gian.

Ông Vaibhav Bhanchawat, Tổng giám đốc Mondelez Kinh Đô Việt Nam, cho biết: "Mùa Trăng năm nay, Mondelez Kinh Đô đã sẵn sàng với danh mục sản phẩm được tái sáng tạo toàn diện với hệ thống phân phối phủ khắp mọi miền đất nước, mang lại những trải nghiệm Trung thu trọn vẹn nhất cho mọi người tiêu dùng Việt Nam".

Với chiến lược mở rộng hơn 90.000 điểm bán và hiện diện trên Shopee, Lazada, TikTok Shop, Kinh Đô đáp ứng linh hoạt nhu cầu thưởng thức và quà biếu trên toàn quốc.

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