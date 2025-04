Kinh doanh hàng lậu 34,9 tỉ, hot girl online Mailystyle chỉ bị phạt 113,7 triệu

Bán thực phẩm, mỹ phẩm nhập lậu với số lượng lớn

UBND TP.Hà Nội vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với "hot girl online" Nguyễn Hoàng Mai Ly (trú tại Bắc Giang, chủ tài khoản Mailystyle), chuyên livestream bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội, từng có kho hàng nghi nhập lậu bị cơ quan chức năng kiểm tra ngày 25.12.2023.

Hot girl bán hàng online Nguyễn Hoàng Mai Ly bị phạt 113,7 triệu đồng và buộc nộp lại 14,9 tỉ đồng ẢNH: CHM

Theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính do ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội, ký ban hành, bà Nguyễn Hoàng Mai Ly có 5 hành vi phạm:

Thứ nhất, không đăng ký thành lập hộ kinh doanh trong khi hoạt động kinh doanh có địa điểm cố định và đủ điều kiện phải đăng ký theo quy định.

Thứ hai, không thông báo website thương mại điện tử bán hàng với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, dù vẫn sử dụng website để kinh doanh, quảng cáo và bán hàng online.

Thứ ba, kinh doanh hàng hóa nhập lậu là các mặt hàng như dao, vali, giấy ướt... với tổng trị giá hàng hóa vi phạm là hơn 27,3 triệu đồng.

Thứ tư, kinh doanh hàng hóa nhập lậu là mỹ phẩm, thực phẩm với tổng trị giá hàng hóa vi phạm lên tới hơn 34,9 tỉ đồng.

Thứ năm, không thực hiện việc niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ tại địa điểm kinh doanh theo quy định pháp luật.

Tổng hợp các hành vi vi phạm, bà Nguyễn Hoàng Mai Ly bị xử phạt vi phạm hành chính 113,75 triệu đồng và buộc nộp lại 14,9 tỉ đồng là số tiền hưởng lợi bất hợp pháp từ hành vi buôn bán hàng lậu; buộc tiêu hủy 126.166 sản phẩm hàng hóa, mỹ phẩm không đảm bảo an toàn.

Đủ yếu tố cấu thành tội buôn lậu

Quyết định mức xử phạt vi phạm hành chính của UBND TP.Hà Nội đối với hot girl Nguyễn Hoàng Mai Ly khiến dư luận bất ngờ khi mức xử phạt chưa tương xứng với tính chất, và mức độ vi phạm.

Kho hàng Mailystyle có hàng chục nhân viên ngồi đóng hàng đã chốt đơn ở thời điểm bị cơ quan chức năng ập vào kiểm tra ẢNH: QUYÊN LƯU

Trao đổi với Thanh Niên, luật sư Nguyễn Thanh Hải, Công ty luật An Hoàng Gia (Hà Nội), cho rằng đối với các hành vi không đăng ký kinh doanh, không thông báo website thương mại điện tử, không niêm yết giá hàng hóa đều là hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại, được pháp luật quy định rõ và xử lý theo hướng xử phạt tiền, buộc khắc phục hậu quả. Theo đó, mức xử phạt hành chính mà UBND TP.Hà Nội đã áp dụng là đúng quy định pháp luật.

Đối với hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu có trị giá khoảng 27 triệu đồng, tuy vi phạm pháp luật nhưng chưa đạt ngưỡng truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 188 bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) nên được xử lý hành chính là phù hợp. Nhưng cần lưu ý rằng, nếu hành vi này tái phạm hoặc thực hiện có tổ chức, có hệ thống thì vẫn có thể bị xem xét xử lý hình sự.

Cũng theo luật sư Nguyễn Thanh Hải, trong 5 hành vi được UBND TP.Hà Nội nêu rõ trong quyết định thì hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu là mỹ phẩm, thực phẩm với tổng trị giá hơn 34,9 tỉ đồng là hành vi vi phạm pháp luật ở mức độ đặc biệt nghiêm trọng và đã hội đủ yếu tố cấu thành tội buôn lậu theo quy định tại khoản 4, điều 188, bộ luật Hình sự.

Cụ thể, điều luật này quy định người phạm tội buôn lậu có trị giá hàng hóa từ 1 tỉ đồng trở lên hoặc thu lợi bất chính từ 1 tỉ đồng trở lên thì bị phạt tù từ 12 - 20 năm. Mặt khác, các mặt hàng bị kinh doanh trái phép là mỹ phẩm và thực phẩm - những sản phẩm có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng, càng làm tăng tính nguy hiểm cho xã hội và cần được xử lý nghiêm để bảo vệ cộng đồng.

"Với quy mô đặc biệt lớn, lợi nhuận bất chính lên tới hàng chục tỉ đồng và dấu hiệu tổ chức kinh doanh có hệ thống, việc chỉ xử lý hành chính là chưa đủ sức răn đe, chưa tương xứng với tính chất và mức độ vi phạm. Theo quy định của pháp luật, hành vi này cần được tiếp tục chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xem xét trách nhiệm hình sự", luật sư Hải nói.

Trước đó, ngày 25.12.2023, Cục Quản lý thị trường TP.Hà Nội, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công thương), Công an Q.Hà Đông (Công an TP.Hà Nội) đã kiểm tra căn hộ U04-L01 Khu đô thị mới Dương Nội (P.Yên Nghĩa, Q.Hà Đông), là kho hàng của bà Nguyễn Hoàng Mai Ly.



Bà Nguyễn Hoàng Mai Ly là chủ sở hữu tài khoản Mailystyle và website Mailystyle.com, là một hot girl nổi tiếng trong kinh doanh online trên nhiều nền tảng: TikTok, Instagram, Facebook...

Chỉ 2 ngày trước thời điểm bị cơ quan chức năng kiểm tra, ngày 23.12.2023, tài khoản Mailystyle.com đã có phiên livestream dài 12 tiếng với 647.000 lượt xem và 4.100 lượt bình luận chốt đơn sản phẩm. Phiên livestream này còn sự tham gia của một số TikToker nổi tiếng có hàng triệu lượt theo dõi như: Pew Pew, Hứa Phương Ngân trực tiếp giới thiệu và bán sản phẩm.

Tại hội nghị tổng kết ngành công thương năm 2024 và triển khai công tác năm 2025 trong tháng 12.2024, vụ bắt giữ kho hàng lậu Mailystyle được ông Chu Xuân Kiên, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường TP.Hà Nội, đề cập là điển hình trong triệt phá hàng lậu trên thương mại điện tử.

Kho hàng bị bắt giữ với giá trị lên tới hơn 20 tỉ đồng. Khi kiểm tra chứng từ, các cơ quan chức năng rất bất ngờ khi doanh thu của Mailystyle có ngày lên tới vài tỉ đồng chỉ từ livestream bán hàng online.

Cũng theo ông Chu Xuân Kiên, quá trình làm việc, chủ Mailystyle.com cũng ngỏ ý "sẵn sàng nộp phạt ngay nếu như không xử lý hình sự".