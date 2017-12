Dưới đây là một số sự kiện chính đã định hình ngành công nghiệp thế giới trong năm 2017, theo tổng hợp từ CNBC.

1. Bùng nổ cơn sốt bitcoin

Giá trị bitcoin tăng phi mã một cách khó lý giải. Đầu năm 2017, đồng tiền này có giá chưa tới 1.000 USD, nhưng đến giữa tháng 12.2017 đã có thời điểm bitcoin được giao dịch ở mức kỷ lục hơn 19.000 USD. Hiện đây là loại tài sản số mà không ai biết làm thế nào để định giá và tùy thuộc vào người bạn tin mà giá trị của nó sẽ giảm xuống còn 0 hoặc đạt được 1 triệu USD vào năm 2020.

Song, 2017 không chỉ là năm của bitcoin. Đây cũng là năm mà thế giới biết nhiều hơn đến ethereum, một loại tiền số khác dựa trên nền tảng blockchain có giá trị tăng vọt gần 100 lần trong năm nay. Theo công ty nghiên cứu Autonomous Next, các dự án tiền tệ số đã thu được hơn 3 tỉ USD nhờ ICO, hoạt động gọi vốn thông qua phát hành tiền kỹ thuật số lần đầu.

2. Amazon bước lên thống trị công nghệ

Thế giới năm 2017 chứng kiến sự lên ngôi của một người đàn ông giàu có mới, Jeff Bezos, nhà sáng lập Amazon. Và dường như có một sự thật là không gì mà ông chủ Amazon không thể làm được. “Họ rất đáng sợ”, Netflix, đối thủ cạnh tranh với Amazon trên thị trường dịch vụ video trực tuyến, nhận xét.

Không chỉ bước chân vào thị trường thuốc theo toa, ông lớn trong ngành bán lẻ trực tuyến còn gây bất ngờ cho thế giới khi công bố mua lại chuỗi thực phẩm hữu cơ Whole Foods với giá 13,7 tỉ USD hồi tháng 6 năm nay. Sự thống trị của Amazon trong ngành công nghiệp điện toán đám mây vẫn tiếp tục khi Amazon Web Services thu hút các khách hàng như Turner, Expedia, Disney và NFL. Trợ lý ảo Alexa và máy tính bảng Amazon Fire HD 10 cũng là những sản phẩm được yêu thích trong năm.

3. Mất cân bằng giới tính chia đôi Thung lũng Silicon

Susan Fowler, cựu kỹ sư Uber, là một trong những người đầu tiên lên tiếng về vấn đề quấy rối tình dục đang diễn ra tại các công ty công nghệ. Đây không phải là câu chuyện mới nhưng 2017 thực sự là năm mà vấn đề về giới trở thành chủ đề được quan tâm nhiều nhất, đồng thời là nguyên nhân gây ra các cuộc khủng hoảng văn hóa công ty.

4. Facebook bị chỉ trích

Sau khi Facebook thừa nhận có khoảng 126 triệu người Mỹ đã nhận được nội dung quảng cáo chính trị của Nga trong thời gian cuộc bầu cử tại Mỹ diễn ra, cùng với việc tràn lan thông tin giả, niềm tin của người dùng dành cho mạng xã hội lớn nhất thế giới đã bị lung lay. Quốc hội Mỹ cũng vào cuộc và đưa ra nhiều yêu cầu giám sát hơn nữa trên Facebook. Ông chủ Facebook Mark Zuckerberg sau đó buộc phải công khai xin lỗi vì đã để Facebook trở thành công cụ gây bất ổn trong xã hội.

5. Hàng loạt vụ tấn công mạng toàn cầu

2017 là năm mà các tin tặc đã nắm trong tay kha khá lượng dữ liệu cá nhân quan trọng. Giữa tháng 5, một loại mã độc tống tiền với tên gọi WannaCry đã mở ra cuộc tấn công mạng với quy mô cực lớn trên 150 quốc gia khiến cho nhiều tập tin của người dùng bị khóa. Tháng 9, hãng tín dụng khổng lồ Mỹ Equifax tiết lộ hơn 145 triệu thông tin quan trọng, bao gồm ngày sinh, số an sinh xã hội, số thẻ tín dụng, số giấy phép lái xe và địa chỉ nhà của người dùng đã bị đánh cắp. Tháng 10, Yahoo cũng thừa nhận toàn bộ 3 tỉ tài khoản đã bị tấn công. Tháng 11, Uber cho biết tin tặc đã đánh cắp thông tin cá nhân của 57 triệu lái xe và người dùng dịch vụ của công ty, sự việc mà Uber đã từng chi 100.000 USD để che giấu.

6. Uber lao đao

Uber đã trải qua một năm đầy sóng gió. Bênh cạnh vụ tố cáo quấy rối tình dục của cựu kỹ sư Susan Fowler làm lộ ra những vấn đề bất ổn trong văn hóa công ty, Uber sau đó còn rơi vào một cuộc chiến pháp lý luẩn quẩn với Waymo, đơn vị xe tự lái của Alphabet, công ty mẹ của Google. Tin xấu vẫn tiếp tục bủa vây hãng chia sẻ xe của Mỹ khi hàng loạt quản lý cấp cao rời công ty và đỉnh điểm là nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành Uber Travis Kalanick buộc phải từ chức. Ngoài ra vẫn còn không ít những tranh chấp pháp lý quốc tế khác mà hãng này vẫn đang phải đối mặt.

7. Ngành công nghiệp bán dẫn phát triển mạnh

Bằng cách nào đó ngành công nghiệp bán dẫn đã không “khô héo” như một số ý kiến dự đoán, ngược lại ngành này đã lại nóng lên một lần nữa. Theo tạp chí thương mại điện tử EE Times, trong khi doanh số máy tính có dấu hiệu giảm dần, thì nhu cầu về chip cho ngành xe tự lái lại tăng đáng kể. Các công ty bán dẫn đã đấu tranh gay gắt để tranh giành lợi nhuận. Qualcomm tiến hành một cuộc chiến chống lại Apple, còn Toshiba và Western Digital đã dành phần lớn thời gian trong năm cho trận chiến chip nhớ.

8. Disney sáp nhập Fox

Thương vụ sáp nhập trị giá 52,4 tỉ USD nhiều khả năng giúp Disney trở thành người khổng lồ quyền lực ở Hollywood. Các chuyên gia cho rằng lý do chính khiến Disney mua lại Fox là để phát triển mảng truyền hình, đặc biệt là truyền hình trực tuyến và điều này đang là mối lo ngại đối với Netflix. Các thương hiệu điện ảnh của Fox như series X-men, Deapool, Avatar, Planet of the Apes, Ice Age và bản quyền các phim Star Wars đầu tiên cũng sẽ về tay Disney.

9. Cổ phiếu công nghệ đạt đỉnh cao

Năm 2017, các cổ phiếu công nghệ đã vượt qua đỉnh cao của bong bóng dot-com hồi tháng 3.2000. Giá cổ phiếu của nhóm Big Five, bao gồm Apple, Amazon, Microsoft, Facebook và Alphabet, đều đạt kỷ lục. Tuy nhiên, các nhà đầu tư dường như không ủng hộ Snap. Cổ phiếu của Snap đã tăng 44% trong đợt phát hành cổ phiếu lần đầu hồi đầu tháng 3, nhưng sau đó báo cáo lợi nhuận hằng quý lại khá thất vọng.

10. SoftBank tăng vốn đầu tư vào Thung lũng Silicon

Nhà đầu tư mạo hiểm Jason Calacanis từng nói đùa rằng các công ty khởi nghiệp tại Thung lũng Silicon đã từ bỏ IPO (hoạt động phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng) và tìm đến Masayoshi Son, nhà sáng lập kiêm tổng giám đốc điều hành SoftBank, như một vị cứu tinh. Một năm trôi qua, SoftBank đã cam kết rót vốn cho hàng loạt công ty công nghệ trong mọi lĩnh vực, từ công cụ trao đổi thông tin, chất bán dẫn, vệ tinh, robot cho đến dịch vụ chia sẻ xe.

