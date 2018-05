Bank of America dự báo suy thoái kinh tế đến sớm nhất năm 2021

Theo CNBC, cộng đồng đầu tư toàn cầu gần đây bận rộn theo dõi lợi suất trái phiếu Mỹ trong năm nay. Nhiều nhà bình luận dự báo rằng chu kỳ kinh tế hiện tại có thể đã đạt đỉnh điểm và việc lợi suất trái phiếu tăng cao khiến nhiều người lo rằng một cuộc suy thoái đang đến gần.



tin liên quan Thêm cảnh báo về rủi ro suy thoái kinh tế thế giới cận kề Trong một nền kinh tế hoạt động bình thường, cho vay ngắn hạn có ít rủi ro hơn vì theo lẽ thường nhiều người nghĩ rằng dự báo về ngày mai thì dễ hơn là dự báo cho tháng tới. Trước cuộc khủng hoảng gần nhất, khoảng cách giữa lợi suất trái phiếu Mỹ ngắn hạn và dài hạn thu hẹp, vì thế mỗi khi hai chỉ báo này rút ngắn khoảng cách, nhà đầu tư lại chuẩn bị cho những điều tồi tệ nhất. Song theo Bank of America Merrill Lynch, đợt suy thoái chưa đến gần.

“Đường cong lợi suất có thể được làm phẳng nhưng các nhà chiến lược về tỷ giá không dự báo nó sẽ đảo ngược trong năm nay”, báo cáo của Bank of America Merrill Lynch cho hay. Sự đảo ngược của đường cong lợi suất xảy ra khi cho vay ngắn hạn bị xem là rủi ro hơn so với cho vay dài hạn. Điều này có nghĩa là nhà đầu tư nghĩ rằng nền kinh tế đang tệ hơn ở thời điểm hiện tại so với tương lai, tức chúng ta đang đứng giữa suy thoái kinh tế.

“Xét tới độ trễ trung bình giữa thời điểm đường cong lợi suất đảo ngược và suy thoái kinh tế là 27 tháng, cuộc suy thoái sắp tới sẽ đến sớm nhất là vào năm 2021. Tất nhiên lịch sử chỉ là một bản hướng dẫn và vẫn sẽ có nhiều rủi ro về cuộc chiến thương mại tiềm năng hay dữ liệu khảo sát”, các nhà phân tích thuộc Bank of America Merrill Lynch nhận định. Họ cho rằng sẽ phải mất nhiều tháng để tâm lý nhà đầu tư thực sự chuyển mình vào nền kinh tế.

Lợi suất trái phiếu liên tiếp tăng cao trong năm nay nhờ vào động thái giảm bớt các gói kích thích kinh tế của nhiều ngân hàng trung ương, và niềm tin rằng lạm phát đang bắt đầu tăng. Cổ phiếu nhìn chung cũng có đường đi khá gập ghềnh từ đầu năm đến nay. Hãng đầu tư Brooks Macdonald cho biết họ sẽ thay đổi danh mục đầu tư cổ phiếu nếu lợi suất trái phiếu tiếp tục lên cao hơn.

Lợi suất trái phiếu cao thường tác động đến thị trường chứng khoán vì nó có nghĩa rằng các doanh nghiệp phải chịu chi phí cao hơn, vì thế chi phí cho đầu tư và lợi tức sẽ giảm đi. Dù vậy, các hãng đầu tư vẫn đang tự tin vào thị trường chứng khoán hơn là trái phiếu.