Bầu Đức mua 20 triệu cổ phiếu để cứu giá HAG

Điều này ngay lập tức khiến cổ phiếu HAG tăng trần hết biên độ trong phiên giao dịch hôm nay với hơn 10 triệu đơn vị được khớp lệnh.

Dự kiến thời gian giao dịch mua 20 triệu cổ phiếu HAG của bầu Đức sẽ diễn ra từ ngày 8.5 đến 6.6, theo phương thức khớp lệnh qua sàn. Nếu tính theo giá hiện tại, bầu Đức sẽ phải chi ra khoảng 103 tỉ đồng. Bầu Đức đang sở hữu hơn 324,7 triệu cổ phiếu HAG, tương ứng hơn 35% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành. Nếu giao dịch thành công, Chủ tịch của Hoàng Anh Gia Lai sẽ nâng tỷ lệ sở hữu lên 37,17%.

Việc bầu Đức đăng ký mua vào lượng lớn cổ phiếu diễn ra ngay khi cổ phiếu này giảm mạnh trước đó và cuối phiên 3.5 chỉ còn 4.820 đồng. Đây là mức giá thấp nhất kể từ khi HAG niêm yết đến nay. Riêng từ đầu năm đến nay, cổ phiếu HAG giảm 33%.

Quý 1 năm nay, HAG đạt doanh thu 1.027 tỉ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế đạt 56,6 tỉ đồng, tăng mạnh 245%. Nguyên nhân là do doanh thu bán trái cây tăng 333 tỉ đồng nhờ diện tích thu hoạch các loại cây ăn trái tăng so với cùng kỳ và thêm phần diện tích trái cây thu hoạch từ Công ty nông nghiệp Đại Thắng.