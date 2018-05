'Béo bở' thị trường thanh toán

Khai thác mỏ vàng tỉ US Theo thống kê của Statista, tổng doanh thu thanh toán di động trên toàn cầu năm 2017 đạt 780 tỉ USD, tăng 173% so với năm 2015, dự đoán con số này sẽ vượt 1.000 tỉ USD vào năm 2019. Còn theo Gartner 2017, số lượng người dùng thanh toán di động trên toàn cầu năm 2016 đã tăng gấp 2 lần so với năm 2012, và dẫn đầu chính là khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Tại Trung Quốc, hiện có hơn 900 triệu người dùng các ứng dụng di động Alipay và WeChat Pay mỗi ngày để thanh toán các hóa đơn, mua hàng, hay thậm chí người ăn xin cũng có thể nhận tiền bằng cách quét mã QR. Ở Ấn Độ, người dân đi chợ mua rau và thanh toán bằng điện thoại thông qua ví điện tử Paytm. Điều này cho thấy, việc sử dụng ví điện tử để thực hiện các thanh toán di động đang trở nên quen thuộc đối với người dân các nước trên thế giới, hướng tới một xã hội thanh toán không tiền mặt. Mặc dù đã có hình thức thanh toán trên điện thoại di động nhưng phó giám đốc NH cổ phần cũng thừa nhận ví điện tử hiện nay quá tiện lợi nên NH này sẽ triển khai đánh vào phân khúc khách hàng là giới trẻ. Tại VN, tổng số lượng giao dịch thực hiện qua hệ thống NAPAS trong năm 2017 đạt khoảng 267 triệu giao dịch, tăng trưởng 24% so với 2016, tổng giá trị giao dịch đạt khoảng 656.000 tỉ đồng, tăng trưởng 102% so với năm 2017. Trong đó, tổng giá trị giao dịch chuyển tiền nhanh liên ngân hàng 24/7 đạt 302.000 tỉ đồng, gần tương đương với tổng giá trị giao dịch rút tiền ATM liên ngân hàng đạt 307.000 tỉ đồng qua hệ thống NAPAS. TS Nguyễn Anh Phong, Trưởng khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường ĐH Kinh tế - Luật, nhận định: Thanh toán điện tử đang phát triển mạnh tại VN. Nhất là lượng người dùng trẻ tuổi thích các ứng dụng công nghệ cao, cùng với sự phát triển nhanh của điện thoại di động, mạng 4G... nên không lâu nữa, tỷ lệ thanh toán này cũng sẽ gia tăng cao trong nền kinh tế. Hiện nay, các quy định của VN xoay quanh dịch vụ trung gian thanh toán hay các quy định liên quan như chống rửa tiền đều có. Theo hướng hội nhập kinh tế, chúng ta không cần hạn chế “room” sở hữu của khối ngoại ở lĩnh vực này nhưng điều quan trọng là phải kiểm tra, giám sát trong quá trình hoạt động của các DN để đảm bảo không phát sinh việc rửa tiền, thanh toán chui, tạo điều kiện cho các giao dịch trốn thuế hay mua bán hàng hóa bị cấm. Ví dụ việc trao đổi tiền số bị cấm ở VN nhưng theo tổng kết lượng giao dịch này tại VN lại đứng thứ 3 thế giới. Do đó, NHNN phải kiểm soát các giao dịch thanh toán lớn hay giao dịch không rõ ràng. “Bất kể cổng thanh toán trung gian, ví điện tử, dịch vụ thu chi hộ... của các DN được phép thực hiện đều phải thông qua kết nối với các NH và qua cổng thanh toán quốc gia VN. Vì vậy, việc kiểm tra giám sát những giao dịch ảo, giao dịch đáng ngờ đều có thể thực hiện được. Tuy nhiên, từ trước đến nay hoạt động kiểm tra giám sát của VN nói chung ở nhiều lĩnh vực còn khá yếu. Từ đó mới để “lọt” những hoạt động chui, hoạt động phi pháp. Vì vậy, cần phải siết chặt hơn việc thanh kiểm tra đối với dịch vụ thanh toán trung gian”, TS Nguyễn Anh Phong nhấn mạnh. Thanh Xuân - Mai Phương