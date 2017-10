Báo cáo về quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa được Chính phủ gửi các đại biểu Quốc hội nhằm phục vụ cho kỳ họp thứ 4 khóa 14.

Theo đó, Chính phủ cho biết, tính đến thời điểm kết thúc năm tài chính 2016, có 583 doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, trong đó có 7 tập đoàn kinh tế, 67 tổng công ty nhà nước (không bao gồm số liệu của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam do đang thực hiện tái cơ cấu theo Nghị quyết của Bộ Chính trị và Chính phủ).

Tổng tài sản của các doanh nghiệp là 3,05 triệu tỉ đồng, tăng 3,7% so với thực hiện năm 2015 (xét trong cùng số lượng 583 doanh nghiệp nhà nước hiện có năm 2015). Vốn chủ sở hữu của các doanh nghiệp là 1,398 triệu tỉ đồng, tăng 4,3% so với năm 2015. Tuy nhiên, tổng doanh thu của khối này lại giảm 1% so với năm trước đó khi đạt 1,515 triệu tỉ đồng. Trong đó, khối 7 tập đoàn đạt 934.721 tỉ đồng, giảm 2% so với thực hiện năm 2015, chiếm 62% tổng doanh thu của các doanh nghiệp toàn quốc. Khối 67 tổng công ty cũng giảm 1% khi chỉ đạt 399.750 tỉ đồng, chiếm 26,3% tổng doanh thu của các doanh nghiệp toàn quốc;

Về lợi nhuận trước thuế, 583 doanh nghiệp này lãi 139.658 tỉ đồng trong năm 2016, giảm đến 14% so với thực hiện 2015. Đáng chú ý, khối 7 tập đoàn giảm tới 25% so với thực hiện năm 2015 khi chỉ mang lại lợi nhuận 78.870 tỉ đồng. Điển hình như Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam có số lợi nhuận năm 2016 là 26.517 tỉ đồng, giảm tới 38% so với năm 2015.

Hay Tập đoàn Hóa chất Việt Nam có số lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2016 là âm 335.078 triệu đồng, trong khi năm 2015 là trên 2.100 tỉ đồng.

