Bà Phan Thị Mỹ Thanh khiếu nại kết luận của Ủy ban Kiểm tra T.Ư Trao đổi với báo chí bên lề hành lang QH sáng 24.10, bà Phan Thị Mỹ Thanh, Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, cho biết đã có khiếu nại gửi đến các cơ quan chức năng để làm rõ thêm vấn đề kỷ luật theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra T.Ư. Lý do, theo bà Thanh “do quyền lợi và trách nhiệm của người cán bộ, khi thấy có những cái cần làm rõ hơn thì mình khiếu nại thôi”. Bà Thanh cũng khẳng định, việc khiếu nại không phải do chưa phục kết luận của Ủy ban Kiểm tra T.Ư đưa ra mà muốn làm rõ thêm vấn đề, dư luận xã hội cũng có thể hiểu sâu thêm. Trước việc cử tri nhiều địa phương và Đồng Nai thẳng thắn đề nghị bãi miễn tư cách ĐBQH của mình, bà Thanh giải thích, đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai đã có văn bản gửi Ủy ban Thường vụ QH báo cáo về tình hình tiếp xúc cử tri, cụ thể đoàn tiếp xúc ở 11 huyện thị, trong đó có 4 ý kiến cử tri phát biểu. Trước đó, Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã quyết định thi hành kỷ luật bà Phan Thị Mỹ Thanh với hình thức cảnh cáo do có nhiều vi phạm, khuyết điểm trong thời gian làm Bí thư Huyện ủy Nhơn Trạch, Giám đốc Sở Công thương, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai... Mai Hà