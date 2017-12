Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED): Ít nhất ba lần tăng lãi suất



Với tình hình kinh tế Mỹ vững vàng trong năm 2017, giới phân tích dự báo Fed sẽ tăng lãi suất ít nhất ba lần trong năm sau. Nhà kinh tế Andy Cates tại ngân hàng Nomura cho rằng Fed có thể nâng lãi suất nhiều lần hơn nếu giới doanh nghiệp bắt đầu đầu tư mạnh tay hơn.

Nick Gartside, giám đốc mảng thông tin quốc tế về thu nhập cố định tại JP Morgan Asset Management cho hay: “Các yếu tố cơ bản trong nền kinh tế Mỹ tiếp tục mạnh và cho thấy tín hiệu tiến đến mức cao của chu kỳ mới: chỉ số quản lý thu mua (PMI) tiếp đà cao, niềm tin người tiêu dùng tiếp tục tăng mạnh, thị trường lao động cải thiện”.

Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB): Tăng lãi suất một lần trước khi kết thúc chương trình nới lỏng định lượng (EQ)

Eurozone đang đi qua một trong những giai đoạn tốt nhất kể từ thời khủng hoảng tài chính với tốc độ tăng trưởng cao hơn cả Mỹ. Quý 3/2017, khu vực gồm 19 quốc gia tăng trưởng 0,6% so với quý trước, và 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, Mỹ chỉ tăng trưởng 2,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chuyên gia Gartside nói: “Kinh tế khu vực eurozone đang làm nóng tất cả xi lanh. Với sức tăng trưởng mạnh mẽ này, rủi ro nằm ở chỗ thị trường cược rằng ECB sẽ tăng lãi suất sớm hơn”. Hiện tại, thị trường châu Âu không kỳ vọng ECB tăng lãi suất trong năm 2018, còn ECB vẫn mở cửa tăng cường kích thích tài chính nếu tình hình kinh tế thay đổi.

Chuyên gia Cates thì cho rằng lạm phát cơ bản ở eurozone sẽ cao hơn mức mục tiêu của ECB trong năm 2018. Nếu điều này xảy ra, ECB sẽ chịu nhiều áp lực bỏ chương trình kích thích kinh tế. Dù vậy, chuyên gia này cũng cảnh báo bất ổn chính trị có thể là yếu tố tiêu cực với nền kinh tế. Cuộc bầu cử Ý nửa đầu năm 2018 được xem là nguy cơ tiềm ẩn vì sự phát triển ngày càng mạnh của các đảng dân túy.

Ngân hàng Trung ương Anh (ECB): Tăng lãi suất hai lần

BOE vừa tăng lãi suất lần đầu trong hơn một thập niên hồi tháng 11. Khi đó, họ cũng báo hiệu ý định thắt chặt chính sách tiền tệ dần dần trong những năm tới. Các thị trường hiện kỳ vọng BOE sẽ tăng lãi suất trong năm sau, và cả hai chuyên gia Cates và Gartside đều cho rằng BOE tăng lãi suất hai lần.

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ): Bật chế độ theo dõi từ từ

Với áp lực lạm phát thấp, BOJ hiện chưa vội thắt chặt chính sách. Ngân hàng trung ương quốc gia đông Á đặt lãi suất ngắn hạn ở mức -0,1% và mục tiêu lợi suất trái phiếu chính phủ đáo hạn trong 10 năm là 0%.

“Miễn là môi trường lạm phát hiện tại vẫn tồn tại, chúng tôi không cho rằng BOJ sẽ di chuyển nhanh hơn vì họ muốn tránh tình trạng yen Nhật giảm giá , ông Gartside nói. Chuyên gia Cates thì cho hay bước đi của BOJ rất dễ đoán và ngân hàng trung ương này sẽ không rút lại các gói kích thích tài chính.

Thu Thảo