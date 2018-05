Còn nhiều bất cập trong quản lý đất công

Tại buổi giám sát hiệu quả công tác quản lý nhà nước và sử dụng nguồn tài nguyên đất do nhà nước quản lý trên địa bàn Q.Bình Thạnh chiều 21.5 của đoàn giám sát HĐND TP.HCM, bà Phan Thị Thắng, Giám đốc Sở Tài chính, cho biết UBND TP đã phê duyệt phương án xử lý tổng thể đối với 359 cơ sở nhà, đất trên địa bàn Q.Bình Thạnh. Tuy nhiên, quận này chỉ sử dụng đúng mục đích và đúng theo phương án phê duyệt đối với 221 cơ sở nhà, đất. Còn 138 cơ sở nhà, đất có hiện trạng sử dụng thay đổi.

Ông Hồ Phương, Phó chủ tịch UBND Q.Bình Thạnh, thừa nhận việc triển khai xử lý một số địa chỉ nhà đất chậm thực hiện theo phương án được phê duyệt do một số nguyên nhân như: Chậm thu hồi mặt bằng do cá nhân, hộ gia đình chiếm dụng kéo dài; pháp lý thu hồi nhà đất chưa rõ ràng... Bên cạnh đó, một số trường hợp do cơ quan T.Ư, TP quản lý sử dụng sai mục đích, bị lấn chiếm tranh chấp..., quận đã báo cáo Sở Tài nguyên - Môi trường nhưng đến nay sở này chưa có phản hồi.